20 крутых стран, о которых не знают путешественники

Население: 53 546 человек

Язык: английский

Сент-Китс и Невис состоит из двух островов, как можно догадаться из названия. Они были первыми островами, которые колонизировали британцы в 1623 году, и обрели независимость только в 1983 году. Старые сахарные плантации превратили в модные отели и курорты для туристов. На Сент-Китсе располагается парк-крепость Бримстоун-Хилл, откуда иногда можно увидеть соседние карибские острова. Сент-Китс также может похвастаться живописной железной дорогой и спящим вулканом на горе Лиамуига. Если этого недостаточно, на острове живут верветки, а через тропический лес проходят разнообразные пешеходные тропы.