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20 крутых стран, о которых не знают путешественники

20 крутых стран, о которых не знают путешественники

Автор:
08 декабря 2022 23:33
Сообщество : Путешествия
Метки: вокруг света   география   интересно   острова   путешествия   туризм   
969
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Считаете себя знатоком географии и/или заядлым путешественником? Даже если это действительно так, в этом списке наверняка найдется пара мест, о существовании которых вы даже не подозреваете — многие из них являются островными государствами, а некоторые находятся далеко в глуши. Любителям дайвинга, пешего туризма и экзотических мест точно стоит обратить на них внимание!

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Население: 11 925 человек.

Языки: тувалуанский и английский.

В южной части Тихого океана, примерно на полпути между Австралией и Гавайями, находится страна Тувалу, состоящая из 9 небольших островов. Тувалу — одно из многих мест в этом списке, где можно заняться подводным плаванием и дайвингом. Здесь можно поплавать с черепахами и тропическими рыбами и исследовать заповедник Фунафути. Большинство жителей Тувалу живут в небольших деревнях с населением всего в несколько сотен человек. Садоводство, рыбалка и изготовление каноэ — самые распространенные занятия среди местных.

Население: 779 900 человек

Язык: дзонг-кэ

Бутан — буддийское королевство на восточной окраине Гималаев. Здесь вы можете посетить монастырь «Логово тигрицы» и долину Гангтей. Долина Гангтей считается одной из самых красивых в Гималаях. Бутан славится своими яркими и красочными фестивалями, особенно фестивалями Паро и Тхимпху. Созерцание мистических танцев на этих фестивалях считается ключом к достижению просветления.

Население: 121 388 человек.

Языки: кирибати и английский

Расположенный в центральной части Тихого океана, Кирибати находится на самом большом коралловом атолле в мире. Он славится подводным плаванием, дайвингом и пляжами. Это также отличное место для рыбалки и осмотра старых реликвий времен Второй мировой войны.

Население: 18 174 человека

Языки: английский, палауский

Если уже упомянутые места не отвечают запросам вашего внутреннего дайвера или исследователя, возможно, Палау, расположенный в западной части Тихого океана, придется вам больше по душе. Кораблекрушения и потайные пещеры делают Палау лучшим местом для дайвинга и снорклинга. Здесь также есть множество скал и разнообразных экзотических животных.

Население: 53 546 человек

Язык: английский

Сент-Китс и Невис состоит из двух островов, как можно догадаться из названия. Они были первыми островами, которые колонизировали британцы в 1623 году, и обрели независимость только в 1983 году. Старые сахарные плантации превратили в модные отели и курорты для туристов. На Сент-Китсе располагается парк-крепость Бримстоун-Хилл, откуда иногда можно увидеть соседние карибские острова. Сент-Китс также может похвастаться живописной железной дорогой и спящим вулканом на горе Лиамуига. Если этого недостаточно, на острове живут верветки, а через тропический лес проходят разнообразные пешеходные тропы.

Население: 314 464 человека.

Языки: французский, бислама, английский

В южной части Тихого океана 83 острова Вануату предлагают туристам еще больше отличных мест для дайвинга. Острова будут особенно интересны тем, кого интригуют подводные пещеры и затонувшие корабли. Военный корабль времен Второй мировой войны «Президент Кулидж» — один из них. Также на заметку: Национальный музей Вануату, который исследует меланезийскую культуру страны.

Население: 99 202 человека

Языки: французский, сейшельский креольский, английский

Сейшельские острова — это островное государство у побережья Африки, где находятся два объекта ЮНЕСКО: Альдабра и Валле-де-Мэ. Некоторые ученые считают Валле-де-Мэ бывшим местом расположения Эдемского сада. Здесь также находится национальный парк Морн-Сейшелы и захватывающие дух пляжи Бо-Валлон и Анс-Такмака. Здесь также можно взглянуть на альдабрскую черепаху и редких черных попугаев. Благодаря туризму и рыболовству Сейшельские острова могут похвастаться самым высоким номинальным ВВП в Африке.

Коморские острова, которые часто называют «парфюмерными островами» из-за их ароматной растительности, славятся своими потрясающими пляжами на фоне вулканических вершин. Эта живописная страна находится у восточного побережья Африки.

Население: 1,344 млн.

Языки: португальский, тетун

Хотите понаблюдать за китами после велопрогулки? Тимор-Лешти — место для вас. Эта страна Юго-Восточной Азии стала независимым государством только в 2002 году. Достопримечательности вокруг столицы Дили отражают 400 лет португальской колонизации и 24 года индонезийской оккупации. 27-метровая статуя Христа — еще одна знаковая достопримечательность. Эта статуя возвышается над городом, и с этого места открывается прекрасный вид на окружающий залив.

Население: 2,159 млн.

Язык: южный сото, английский

В этом не имеющем выхода к морю анклаве в Южной Африке находится культурная деревня Таба Босиу. Деревня находится на вершине плато, а руины относятся к периоду правления короля Мошошу Первого в 19 веке. Говорят, ночью он обладает магической силой.

Население: 591 798 человек

Язык: нидерландский

Ищете место, где встречаются одновременно тропические леса и песчаная саванна? Суринам — отличный выбор. Нидерландская колониальная архитектура располагает к живописным прогулкам по городу. В Суринаме также находится базилика Святых Петра и Павла, высокий деревянный собор, освященный в 1885 году. Суринам находится на северо-востоке Южной Америки.

Население: 441 532 человека.

Язык: малайский

Бруней-Даруссалам находится на острове Борнео недалеко от Малайзии в Южно-Китайском море. В этой исламской стране находится роскошная мечеть Джаме Аср Хассанал Болкиах с 29 куполами. Он славится своими пляжами и тропическими лесами, большая часть которых охраняется в заповедниках.

Население: 77 354 человека

Язык: каталанский

Андорра — пиренейская страна, расположенная между Испанией и Францией. Андорра славится своими горнолыжными курортами и магазинами беспошлинной торговли. Столица Андорры, Ла-Велья, является прекрасным местом для покупок в бутиках и ювелирных магазинах.

Население: 1,002 миллиона

Языки: французский, арабский

Вы когда-нибудь мечтали поплавать с китовыми акулами? Не забудьте включить Джибути в свой список мест, которые нужно обязательно посетить. Расположенная на Африканском Роге, Джибути является домом для озера Ассаль, которое в 10 раз более соленое, чем море. Также следует отметить озеро Аббе, плато, испещренное дымящимися известняковыми «дымоходами», высота некоторых из которых достигает 50 метров. Если вы отправитесь в Джибути, имейте в виду, что там запрещено фотографировать общественные аэропорты, военные объекты или общественные здания.

Население: 1,172 миллиона человек

Языки: суахили и английский

Эсватини — еще одна не имеющая выхода к морю страна на юге Африки. Это одна из последних абсолютных монархий в мире и последняя в Африке. Здесь проходит Mountain Bushfire Fest, всемирно признанный фестиваль, посвященный искусству, музыке и творческому самовыражению, а также пропагандирующий социальную ответственность и стимулирующий экономику. Эсватини также предлагает сафари, где туристам может посчастливиться увидеть львов, леопардов, носорогов, слонов и буйволов.

Население: 703 995 человек.

Язык: английский

Если вы большой любитель истории, особенно периода Второй мировой войны, вы точно не захотите пропустить Соломоновы острова. Здесь находятся несколько исторических мест военных действий, а на острове Гуадалканал есть мемориал и оживленный рынок с островными продуктами и товарами местных ремесленников. Всего на этом архипелаге 992 острова, в том числе остров Черепа, где воины складывали головы поверженных врагов, и остров Саво, где находится бурлящий горячий источник и действующий вулкан.

Население: 106 759 человек

Языки: тонганский и английский

Большинство из 170 островов Того необитаемы. Главный остров Тонгатапу — отличное место, чтобы насладиться красивыми лагунами и увидеть впечатляющие известняковые скалы. Того также славится своей церемонией распития кавы. Кава производится из корня перца и вызывает расслабление и чувство благополучия. Того — еще одно прекрасное место, где можно насладиться пляжами, коралловыми рифами и тропическими лесами.

Население: 272 620 человек

Язык: французский

Еще одно отличное место для дайверов, Новая Каледония в южной части Тихого океана, окружена массивным барьерным рифом Гранд-Терре. В Новой Каледонии также есть лагуна протяженностью 14500 километров, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ландшафт также очень разнообразен. Здесь и равнины, и тропические горы, и пляжи, и бурлящая городская жизнь, и пустыни.

Население: 1,27 миллиона человек

Язык: английский

Маврикий находится у побережья Восточной Африки в Индийском океане. Здесь полно мест для прогулок, включая водопады и тропические леса, и потрясающая дикая природа (например, здесь можно увидеть летучую лисицу). Здесь также есть ипподром и ботанический сад. Самое крутое? Иллюзия подводного водопада, на которую можно взглянуть с высоты во время вертолетного тура. Интересный факт для любителей геологии — в 2017 году под этим островом был обнаружен затерянный континент.

Население: 113 015 человек

Язык: английский

Карибский остров Гренада, известный как «остров специй» из-за его плантаций мускатного ореха, находится на высоте 1300 километров над экватором. Это одна из самых маленьких независимых стран в западном полушарии, известная своими туристическими тропами, захватывающими дух водопадами, такими как водопад Семь сестер, и прекрасными пляжами. А любителей шоколада в Гренаде порадуют три вида какао-бобов. Шоколад Гренады даже был удостоен награды «тонкий вкус» от международной организации по производству какао.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вокруг света   география   интересно   острова   путешествия   туризм   
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5  комментариев
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19k
Corvus Corax 51 минуту назад
" В Новой Каледонии также есть лагуна протяженностью 14500 километров"
Сикока-сикока???
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905
Антошка 17 минут назад
Йэбадь автор дебил, про Сейшелы туристы незнают? Ты в школу уже ходишь, географию (дисциплина такая есть) уже начал изучать?
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3k
Трям 42 минуты назад
Мудила, про эти страны не знают только миллениалы и прочие тиктокеры и кармадрочеры типа тебя!
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5k
sedoisever 59 минут назад
Наитупейший заголовок.
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