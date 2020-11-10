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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4332 поста • 613 подписчиков подписаться
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Российские звезды оголились и "поДзюбили" в поддержку опозорившегося футболиста

Российские звезды оголились и "поДзюбили" в поддержку опозорившегося футболиста (22 фото)

Автор:
10 ноября 2020 08:53
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дзюба   Кока   Лазарев   звезды   подзюбить   хайп   шоу бизнес   
3918
22
Ребята, дно пробито - вся Россия (включая центральные государственные каналы) обсуждает инцидент с Артемом Дзюбой, чье интимное видео каким-то образом оказалось в сети. Тут еще и артисты с певцами разделись, рассчитывающие тоже ухватить кусок хайпа на этой теме.

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Метки: Дзюба   Кока   Лазарев   звезды   подзюбить   хайп   шоу бизнес   
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30  комментариев
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2k
SSD Час назад
Пипец, на федеральном канале это обсуждать... У нас других проблем нет уже похоже...
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23k
FAITER 6 минут назад
Собственно Дзюба наглядно показал, чем занимается сборная по футболу....
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5k
инопланетный гость 10 минут назад
Все мы немножко Дзюба
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4k
Vallek 11 минут назад
Дзюба не делал НИЧЕГО, заслуживающего порицания!
Уроды на телевидении, в этой теме (джигурды-лазаревы) и тот, кто вообще предает публике эти интимные вещи. Вот кого чморить надо за безнравственное поведение.
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468
Дмитрий К. 12 минут назад
А ещё он срёт, пердит, рыгает и трахается! Отстаньте от мужика! Виноваты уроды, выложившие в сеть частное видео. И вы, обсуждающие и смакующие его!
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0
Месяц Май 14 минут назад
до чего мерзко, федеральный канал в "анале", пипец....страна что с тобой....
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964
Николай 16 минут назад
Нахрена?!!!!
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9k
Антон Семёныч Полчаса назад
А есть видео, где Скобеева поддержала Дзюбу.
В поддержку она должна была подзюбить ему или себе и главное это снять .....ну и выложить было бы неплохо!
А есть видео, где Скобеева поддержала Дзюбу. В поддержку она должна была подзюбить ему или себе и главное это снять .....ну и выложить было бы неплохо!
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9k
Lexx Полчаса назад
ну пипец заступники
ну пипец заступники
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2k
makc Полчаса назад
"Я/мы дрочим" -должно стать девизом российских автодорожников.
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5
Черный парус 37 минут назад
На первом канале, твою ж дивизию
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2k
Арт 38 минут назад
Может меня щас закидают жидким вакуумом, но Панин в данной ситуации красава, и дело говорит.....!!! И я считаю что если чувак просто передёрнул на камеру, не стоит из этого делать глобальную проблему, которые действительно существуют!! И обсуждать на федеральном канале - это внатуре днище! А скабеева "поддержала" от души конечно, хотя х*ули тут удивляться, ведь она тоже днище!)
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6k
Константин Касьянов 43 минуты назад
Российские звезды оголились и "поДзюбили" в поддержку опозорившегося футболиста
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24k
Aqueronte 46 минут назад
Скучно, пойду подзюбаю.
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7k
KOSTELLO 46 минут назад
Ну ладно, я зашел в тему попи.з.деть про идиотов, а ведь есть реально куча народа, который подписан на инстаграм этих персонажей
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29k
Головасыр коричнештанник 47 минут назад
фрики как мухи на говно полетели
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964
Николай Головасыр коричнештанник 16 минут назад
Точно.
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600
Александр 56 минут назад
ЗаДзюбали Дзюбу
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10k
ЕвгенийДончак 59 минут назад
Мерзость...
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28k
Alex Час назад
Это все, что нужно знать об этих уродов с ТВ
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10k
Элитный тигр Час назад
Количество уепанов, поддерживающих дзюбу, зашкаливает. Выкладывайте в сеть, животные, как вы дрочите. Последним шагом деградации станет выкладывание в сети как вы сцыте и срете...
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13k
homerchik Час назад
Российские звезды оголились и "поДзюбили" в поддержку опозорившегося футболиста
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