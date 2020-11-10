Российские звезды оголились и "поДзюбили" в поддержку опозорившегося футболиста

Ребята, дно пробито - вся Россия (включая центральные государственные каналы) обсуждает инцидент с Артемом Дзюбой, чье интимное видео каким-то образом оказалось в сети. Тут еще и артисты с певцами разделись, рассчитывающие тоже ухватить кусок хайпа на этой теме.
1. Тема стала немного утихать, но "Россия 1" выпустила программу в прайм-тайм, где люди в пиджаках рассуждали о мастурбации
11. Панин назвал российские СМИ дном
12. В соцсетях стартовал челлендж
21. Если серьезно, вас тоже задолбала эта тема с Дзюбой? P.S. Смотреть до конца
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Уроды на телевидении, в этой теме (джигурды-лазаревы) и тот, кто вообще предает публике эти интимные вещи. Вот кого чморить надо за безнравственное поведение.
В поддержку она должна была подзюбить ему или себе и главное это снять .....ну и выложить было бы неплохо!