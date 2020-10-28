Киану Ривз сменил прическу

Папарацци подловили Киану Ривза на берлинской улице при нежном прощании с подругой Александрой Грант, так фанаты актера узнали о том, что он сменил прическу на брутальный "ежик". Было ли это сделано для съемок "Матрицы-4", или Киану просто решил обновить имидж?

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0 Источник: Папарацци представили миру новую суперкороткую стрижку под машинку, в которой нынче щеголяет Киану Ривз.

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0 Источник: Фотограф застал 53-летнего актера во время трогательного прощания с его подругой, 47-летней Александрой Грант, после совместно проведенного в арендованном доме уик-энда.

0 Источник: После отдыха Киану возвращается к работе: в Берлине он снимается в фильме "Матрица-4",продолжении культовой трилогии.

0 Еще совсем недавно актер носил длинные волосы до плеч...

0 ... А теперь он похож на армейского новобранца!

0 Источник: Может, Киану потребовалось подстричься для роли? Пока об этом никто не знает.

0 Александра Грант не впервые навещает своего звездного бойфренда на съемках.

0 В июне фотографы уже застукали ее в Берлине, где она проводила вмемя сежду съемками с Киану и его коллегами по съемочной площадке - Нилом Патриком Харрисом и Керри-Энн Мосс.

0 Источник: Съемки "Матрицы-4" начались в первые дни января 2020 года, но затем были приостановлены из-за коронавируса.

0 Источник: Снимают его все те же Вачовски, правда, из братьев они успели с тех пор стать сестрами.

0 В центре картины - по-прежнему противостояние между реальным и виртуальным миром.

0 "Многие идеи, которые мы с Лили высказывали 20 лет назад, сегодня стали еще более актуальны", - говорит Лана Вачовски.

0 Источник: Киану Ривз и Александра Грант сейчас проводят вместе практически каждый уик-энд.

0 Источник: Александра живет в арендованном доме, куда Киану приезжает на выходные.

0 Источник: О своих отношениях Ривз и Грант публично объявили в ноябре 2019 года, однако журналисты до сих пор спорят о том. когда в реальности начался их роман.

0 Большинство изданий полагают, что Александра и Киану до официального выхода в свет были вместе всего несколько месяцев, хотя, по некоторым сообщениям из актерской среды, они встречаются уже несколько лет.

0 Александре Грант 47 лет. она родилась в Огайо. Александра - художница, а еще она активно жертвует деньги на благотворительность.

0 Источник: Фильм "Матрица-4" должен выйти на мировые экраны в 2021 году.

0 Источник: Впервые Александра и Киану встретились на совместном проекте в 2011 году - они вместе готовили к выпуску иллюстрированную кингу "Ода к счастью".

0 Источник: Пара спокойно гуляет по улицам, ничем не выделяясь из толпы.

0 Фотографы засняли Киану и Александру на воскресной прогулке недалеко от арендованного дома.

0 В воскресенье на прогулке Киану был в шапке, и поэтому разглядеть его новую стрижку никто не смог.

0 Источник: Впервые Грант и Ривз вместе появились на публике на гала-вечере Art + Film в музее LACMA в Лос-Анджелесе.

0 Источник: На протяжение последнего года Ривза и Грант все время видят вместе - на книжных выставках, торжественных вечерах и в картинных галереях. Кроме того, они приняли участие в совместной съемке для журнала Vogue.

0 Источник: Еще в 2017 году Грант и Ривз создали собственную компанию X Artists' Books для работы над проектами, предполагающими "необычное сотрудничество" и выпуск книг, которые "не помещаются в обычную систему жанров".

0 Источник: Пара в музее LACMA в ноябре 2017 года.