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Киану Ривз сменил прическу

Киану Ривз сменил прическу (28 фото)

Автор:
28 октября 2020 11:12
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   берлин   голливуд   звезды   знаменитости   киану ривз   новая прическа   шоу бизнес   
3485
28
Папарацци подловили Киану Ривза на берлинской улице при нежном прощании с подругой Александрой Грант, так фанаты актера узнали о том, что он сменил прическу на брутальный "ежик". Было ли это сделано для съемок "Матрицы-4", или Киану просто решил обновить имидж?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   берлин   голливуд   звезды   знаменитости   киану ривз   новая прическа   шоу бизнес   
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32  комментария
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936
Алексей Заг 3 часа назад
Молодец Киану. Машина у Александры без пафоса, отношения построены явно на чувствах и срали они на всех. Так держать.
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7k
Otium7 20 секунд назад
Ссылка coub.com
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19k
Mike Miller Минуту назад
О! На человека опять похож. А то в последнее время что-то совсем перебор был с растительностью.
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2k
barracuda 4 минуты назад
За Киану всегда +++
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−108
maxzone12021980 9 минут назад
теперь он на настоящего русского мужика похож.
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13k
Габит Калыков 42 минуты назад
Так ему гораздо лучше!
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13k
Роман 44 минуты назад
Что они еще придумают в 4 части?
Нео ж помер...
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−56
im240 44 минуты назад
о вкусах конечно не спорят.... но на женщин у Ривза вкус реально своеобразный.
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3k
akahast 48 минут назад
лишь бы не болел. последний светлый человек за бугром остался
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547
пипл дрон Час назад
Киану - ЧЕЛОВЕЧИЩЕ
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1k
andreas Час назад
да 100 пудово для Матрицы-4 обрился!
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12k
Hairy. Час назад
Не в первой, справится))
Не в первой, справится))
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4k
Летучий Мыш Час назад
Вот блин, встретила бы-не узнала)))
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970
Kaktooz Час назад
как они красиво и тепло относятся друг к другу, приятно смотреть, молодцы
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750
Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
А какая у них разница в возрасте?
Спасибо!
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970
Kaktooz Геннадий Николаевич Казаков 2 часа назад
ей 47 ему 56
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8k
Гуляка 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Викинг 2 часа назад
Зряяя... ох зря . Это как Меньшиков тоже сменил, а это их фишка была
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92k
Николай Николаенко 2 часа назад
Киану Ривз сменил прическу
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28k
Alex 2 часа назад
Пойду ка я Матрицу посмотрю
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1k
Сережа. 2 часа назад
Вижу Ривза, -ставлю плюс.
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2k
KL11 3 часа назад
отличный выбор.
отличный выбор.
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970
Kaktooz KL11 2 часа назад
да не красавица подиума, но красота со временем уходит, а сраный характер принцессы остается на всегда, с который еще жить и жить. А так надо помнить, что ей 47лет, ему 56. Главное что они счастливы :) Или он должен был жениться на 18летней?
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17k
kamanch Kaktooz 2 часа назад
Жалуйся ))))
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970
Kaktooz kamanch Час назад
пожаловался, прочитали и даже быстро отписали: unknown email address [email protected]
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13k
Роман KL11 38 минут назад
Вполне миловидная для почти 50 лет
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