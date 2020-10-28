Киану Ривз сменил прическу

Папарацци подловили Киану Ривза на берлинской улице при нежном прощании с подругой Александрой Грант, так фанаты актера узнали о том, что он сменил прическу на брутальный "ежик". Было ли это сделано для съемок "Матрицы-4", или Киану просто решил обновить имидж?
Папарацци представили миру новую суперкороткую стрижку под машинку, в которой нынче щеголяет Киану Ривз.
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Фотограф застал 53-летнего актера во время трогательного прощания с его подругой, 47-летней Александрой Грант, после совместно проведенного в арендованном доме уик-энда.
После отдыха Киану возвращается к работе: в Берлине он снимается в фильме "Матрица-4",продолжении культовой трилогии.
В июне фотографы уже застукали ее в Берлине, где она проводила вмемя сежду съемками с Киану и его коллегами по съемочной площадке - Нилом Патриком Харрисом и Керри-Энн Мосс.
Съемки "Матрицы-4" начались в первые дни января 2020 года, но затем были приостановлены из-за коронавируса.
"Многие идеи, которые мы с Лили высказывали 20 лет назад, сегодня стали еще более актуальны", - говорит Лана Вачовски.
О своих отношениях Ривз и Грант публично объявили в ноябре 2019 года, однако журналисты до сих пор спорят о том. когда в реальности начался их роман.
Большинство изданий полагают, что Александра и Киану до официального выхода в свет были вместе всего несколько месяцев, хотя, по некоторым сообщениям из актерской среды, они встречаются уже несколько лет.
Александре Грант 47 лет. она родилась в Огайо. Александра - художница, а еще она активно жертвует деньги на благотворительность.
Впервые Александра и Киану встретились на совместном проекте в 2011 году - они вместе готовили к выпуску иллюстрированную кингу "Ода к счастью".
Впервые Грант и Ривз вместе появились на публике на гала-вечере Art + Film в музее LACMA в Лос-Анджелесе.
На протяжение последнего года Ривза и Грант все время видят вместе - на книжных выставках, торжественных вечерах и в картинных галереях. Кроме того, они приняли участие в совместной съемке для журнала Vogue.
Еще в 2017 году Грант и Ривз создали собственную компанию X Artists' Books для работы над проектами, предполагающими "необычное сотрудничество" и выпуск книг, которые "не помещаются в обычную систему жанров".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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