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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4351 пост • 616 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Знаменитости, для которых смерть – это не повод перестать зарабатывать

Знаменитости, для которых смерть – это не повод перестать зарабатывать (8 фото)

Автор:
14 ноября 2020 16:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Монро   Сьюз   гонорары   деньги   джексон   звезды   пресли   шоу бизнес   
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8
Forbes опубликовал список ныне почивших звезд, которые за период с октября 2019 по октябрь 2020 получили наибольшее количество денег.
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Метки: Монро   Сьюз   гонорары   деньги   джексон   звезды   пресли   шоу бизнес   
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6  комментариев
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194
Dorell 3 часа назад
Мертвый Элвис получил зп в рублях... Крутится как может, непростой год выдался для артистов.
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Nane First NameLast 3 часа назад
Майкл Джексон крутой, хоть я и не любитель его творчества. Он круто на сцене вытворял. Спроси в Италии или США - [мат]з Пучачёва? nobody. И спроси [мат]з Майкл Джексон или Элвис??
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3k
livaneth 3 часа назад
Господа, почему действие патента на изобретение заканчивается через 15 лет, а права родственников на фильм с участием звезды - через 80?
И второе - кому принадлежат права на советский фильм, если снимал его Советский Союз на деньги Советского народа?
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40k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Автор поста livaneth 3 часа назад
Права киностудии принадлежат. Например, ФГУП "Мосфильм". Тоже самое и с "Союзмульфильмом".
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7k
Cornho Ирина Николаевна из 3 подъезда 2 часа назад
*ТО ЖЕ самое
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