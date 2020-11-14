Знаменитости, для которых смерть – это не повод перестать зарабатывать

Forbes опубликовал список ныне почивших звезд, которые за период с октября 2019 по октябрь 2020 получили наибольшее количество денег.
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Вполне заслуженно первое место занял Майкл Джексон, скончавшийся в 2009 году. Несмотря на шокирующий документальный фильм "Покидая Неверленд" 2019 года, популярность артиста не падает. Права на творчество исполнителя принесли наследникам 48 млн долларов.
На втором месте известный американский писатель и мультипликатор Доктор Сьюз (1904-1991 гг.). Одни из самых известных его произведений: "Кот в шляпе", "Гринч — похититель Рождества", "Лоракс". Сьюз является самым продаваемым англоязычным детским писателем, именно по его книгам маленькие дети учатся читать. За последний год было продано 6 млн книг + контракты с телевидением принесли его наследникам 33 млн долларов.
Американский художник и создатель комикса про мальчика Чарли Брауна и собаку Снупи Чарльз Монро Шульц (1922-2000 гг.), заработал 32,5 млн долларов. И попал на 3 место. А дело всё в том, что Apple TV заключило контракт с наследниками и выпустило в 2019 году "Снупи в космосе" и "Рождество Чарли Брауна".
Товары под брендом американского гольфиста Арнольда Палмера (1929-2016 гг.) принесли родственникам 25 млн долларов.
Элвис Пресли (1935-1977 гг.) в этом году занимает всего лишь 5 место с суммой 23 млн долларов. Хотя эта сумма в предыдущие годы была значительно выше. Ведь только его поместье-музей Грейсленд обычно приносит от 10 млн. долларов, но из-за коронавируса несколько месяцев оно было закрыто для посещения.
6 место занял, разбившийся на вертолёте в этом году, баскетболист Коби Брайант. После сообщения о смерти спортсмена Nike быстро распродал товары под его именем, а автобиография разошлась тиражом 300 000 экземпляров. Итог – 20 млн. долларов.
Далее идут рэпер Juice WRLD с 15 млн долларов, Боб Марли с 14 млн, Джон Леннон с 13 млн, Принс с 10 млн, Фредди Меркьюри с 9 млн, Джордж Харрисон с 8,5 млн и Мэрилин Монро – 8 млн долларов.
Далее идут рэпер Juice WRLD с 15 млн долларов, Боб Марли с 14 млн, Джон Леннон с 13 млн, Принс с 10 млн, Фредди Меркьюри с 9 млн, Джордж Харрисон с 8,5 млн и Мэрилин Монро – 8 млн долларов.
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И второе - кому принадлежат права на советский фильм, если снимал его Советский Союз на деньги Советского народа?