Знаменитости, для которых смерть – это не повод перестать зарабатывать

Элвис Пресли (1935-1977 гг.) в этом году занимает всего лишь 5 место с суммой 23 млн долларов. Хотя эта сумма в предыдущие годы была значительно выше. Ведь только его поместье-музей Грейсленд обычно приносит от 10 млн. долларов, но из-за коронавируса несколько месяцев оно было закрыто для посещения.