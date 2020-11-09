Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет

Если вы еще не в курсе, то накануне в интернет слили видео интимного характера с капитаном сборной России по футболу Артемой Дзюбой. Теперь нападающего отстранили от ноябрьских матчей национальной команды, а также лишили капитанской повязки в «Зените». Как считаете, данное видео тянет на такие последствия?

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1. С чего все началось. Ниже лишь скриншот, сделанный с того скандального видео. Сам ролик, по этическим соображениям, на Фишках размещен не будет 0 Источник: P.S. Видео можно посмотреть в ВК и Телегарме. Оттуда его еще не удалили.

2. Скоро Артем заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя «Я не идеален». Артем Дзюба обратился к народу ❗ pic.twitter.com/wTqytPw86Q — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 8, 2020

3. Интернет-тролли моментально активизировались и начали гнобить капитана. Перед вами самые безобидные их работы 0 Источник:

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5. Шутеек на эту тему теперь в интернете предостаточно 0 Источник:

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7. Сначала выборы в США, теперь Дзюба 0 Источник:

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10. Многие пользователи соцетей встали на защиту футболиста, объявив своеобразный флешмоб 0 Источник:

11. дзюба держись #яМЫдрочим



давайте выведем хэштег в топ



ретвит если дрочишь — Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) November 8, 2020

12. Свое отношение к ситуации высказали сексологи 0 Источник:

13. Знаменитости 0 Источник:

14. Без этого парня тоже не обошлось 0 Источник:

15. Светлана Лобода посвятила Дзюбе пост 0 Источник:

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17. В Твиттере даже начали появляться стихи на эту тему Солнышко не мило,

Белый свет не мил.

Рухнули светила:

Дзюба подрочил.



В ад врата открыты,

В бездну темных сил!

Все. Конец. Финита.

Дзюба подрочил.



И на небосводе

Ангел вострубил:

Внемлите, народы,

Дзюба подрочил! — Александр Пелевин (@comrade_wolgast) November 8, 2020