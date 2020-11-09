Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет

1. С чего все началось. Ниже лишь скриншот, сделанный с того скандального видео. Сам ролик, по этическим соображениям, на Фишках размещен не будет
2. Скоро Артем заявил, что не является идеальным человеком и допускает ошибки, в которых может винить только себя
«Я не идеален». Артем Дзюба обратился к народу ❗ pic.twitter.com/wTqytPw86Q— Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 8, 2020
3. Интернет-тролли моментально активизировались и начали гнобить капитана. Перед вами самые безобидные их работы
11.
дзюба держись #яМЫдрочим— Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) November 8, 2020
давайте выведем хэштег в топ
ретвит если дрочишь
17. В Твиттере даже начали появляться стихи на эту тему
Солнышко не мило,— Александр Пелевин (@comrade_wolgast) November 8, 2020
Белый свет не мил.
Рухнули светила:
Дзюба подрочил.
В ад врата открыты,
В бездну темных сил!
Все. Конец. Финита.
Дзюба подрочил.
И на небосводе
Ангел вострубил:
Внемлите, народы,
Дзюба подрочил!
18. Большинство людей оказалось на стороне футболиста
Подумалось еще, это насколько же Дзюба безгрешен, что в его телефоне не нашлось никакого компромата, кроме банальной дрочки. Да ему аплодировать должны, а не коллективно порицать— Сталина Гуревич (@1133488) November 8, 2020
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Нет? Все, вопрос закрыт. Поменьше подсматривайте в дырочку за интимными подробностями, всем проще будет. А то ведь начнут еще видео актов дефекации выкладывать с сопутствующей реакцией неравнодушной общественности.
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=6035218336855186527&url=https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=454c23d8aedb130fa9cfd2a56427f7c4&text=Видео: Дзюба изобразил секс с Азмуном, празднуя чемпионство «Зенита» / Новости от...&path=sharelinkhttps://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=6035218336855186527&url=https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=454c23d8aedb130fa9cfd2a56427f7c4&text=Видео: Дзюба изобразил секс с Азмуном, празднуя чемпионство «Зенита» / Новости от...&path=sharelink
Зачем снимал? Может, чтобы потом технику анализировать по видео и устранять недостатки.
А не насрать ли?! Взрослый человек СЕБЯ снимал, ни девочек маленьких и мальчиков!!!
Создали нелепый информационный фон и трепят человеку нервы! А от игр-то за что отстранять?! Вообще не пониманию- он же не мяч рукой во время игры трогал в конце-то концов
Просто им завидно, что на их ролики всем пофиг.