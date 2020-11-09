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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4328 постов • 613 подписчиков подписаться
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Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет

Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет (19 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 11:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 360подмосковье   Дзюба   реакция соцсетей   россия   скандал   спорт   футбол   шоу бизнес   
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Если вы еще не в курсе, то накануне в интернет слили видео интимного характера с капитаном сборной России по футболу Артемой Дзюбой. Теперь нападающего отстранили от ноябрьских матчей национальной команды, а также лишили капитанской повязки в «Зените». Как считаете, данное видео тянет на такие последствия?

Источник:

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Метки: 360подмосковье   Дзюба   реакция соцсетей   россия   скандал   спорт   футбол   шоу бизнес   
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44  комментария
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3k
Пепелац Час назад
Не смотрел, не осуждаю....
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Инквизитор РФ 2 минуты назад
Плевать как он дрочит, но играет он дерьмово.
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798
Parabellum 3 минуты назад
Каждый дрочит как хочет, а я дрочу как я хочу! Я считаю нехер наказывать человека относительно его работы за то как он проводит личное время, тем более ничего криминального он не совершил.
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12k
Hairy. 4 минуты назад
Ни о чём. Был бы в стране настоящий футбол мирового уровня, тогда еще можно было бы пообсуждать, а так реально пох на всех этих кривоногих инвалидов.
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36k
Андрей 14 минут назад
Когда в СССР по новостям диктор говорил про то, сколько миллионов тонн зерна собрали хлеборобы Кубани, я думал - ну и нахрена я об этом должен знать... И только теперь я осознаю, как мне хочется вернуться в СССР.
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10k
... 22 минуты назад
ссылочку можно на видео? а то похоже я один не посмотрел
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29k
Haratemich Полчаса назад
Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет
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396
Rabie Liz Полчаса назад
А что такого? Живой человек и это его дело. Судить надо того, кто в сеть выложил без согласия.
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5
славик плаксин Полчаса назад
единственное что пришло в голову что это хоум видео предназначалось второму лицу а это второе лицо и слило видео по каким то своим соображениям
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3k
Александр Полчаса назад
Во всей этой истории единственный человек к которому подходит эпитет мразь, это тот кто выложил это видео. Да Дзюба конечно жестко лохонулся но лично мне его жаль, потому как он делал то, что делает большинство. И да...мне в свое время девушки очень много интимных фото и видео присылали и я представить себе не могу, чтобы я их слил в инет. Это прям подло и мезко. А Дзюба...блин я ему искренне сочувствую не дай бог с таким столкнуться!
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5k
corell Полчаса назад
Сам себе режиссёр
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6k
dikijjim Полчаса назад
боюсь догадаться,какие нас ждут в будущем "сенсации".
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10k
Марсианин Полчаса назад
Не все поймут, но...
Не все поймут, но...
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4k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Простой вопрос- есть здесь нарушение закона или нет? Может снасильничал кого? Может в плане несовершеннолетних? Может в публичном месте того..?

Нет? Все, вопрос закрыт. Поменьше подсматривайте в дырочку за интимными подробностями, всем проще будет. А то ведь начнут еще видео актов дефекации выкладывать с сопутствующей реакцией неравнодушной общественности.
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598
asd 37 минут назад
На мой взгляд, самое правильное, что должно было произойти, это юридический отдел в министерстве спорта должен был составить список организаций и людей, которые распространили данную новость (не забывая автора данного поста). И подать на них в суд и получить с них денег в большом размере.
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12k
MrForstd 38 минут назад
Ну извинился, что видео попало в интернет и достаточно. Ничего криминального он не совершил. Дисквалификация или штрафы это лишнее, я думаю, ему сейчас вполне достаточно собственного стыда в наказание.
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2k
Дарвин и аморальная премия 44 минуты назад
Тю,ну спустил перед матчем ,с кем не бывает,не собак же е-б-ет как Панин
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29k
Haratemich Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Игра рукой вне поля: как интимное видео Дзюбы разделило интернет
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2k
Нескучный сад 46 минут назад
Кому как, конечно... Лично меня больше задело видео, где Дзюба в раздевалке имитирует секс с Азмуном. А тут, подумаешь, вздрочнул.
https://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=6035218336855186527&url=https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=454c23d8aedb130fa9cfd2a56427f7c4&text=Видео: Дзюба изобразил секс с Азмуном, празднуя чемпионство «Зенита» / Новости от...&path=sharelinkhttps://yandex.ru/video/touch/preview?filmId=6035218336855186527&url=https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=454c23d8aedb130fa9cfd2a56427f7c4&text=Видео: Дзюба изобразил секс с Азмуном, празднуя чемпионство «Зенита» / Новости от...&path=sharelink
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5k
gor Нескучный сад 21 минуту назад
Ну вот такой же,"умный человек",как вы и выложил видеосъёмку.когда же вы,тупенькие,поймёте,что нормальным людям это нах..й.не надо.
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908
eBulldog 48 минут назад
Тоже мне трагедия, передернул, чувак и дальше, что....
Зачем снимал? Может, чтобы потом технику анализировать по видео и устранять недостатки.
А не насрать ли?! Взрослый человек СЕБЯ снимал, ни девочек маленьких и мальчиков!!!

Создали нелепый информационный фон и трепят человеку нервы! А от игр-то за что отстранять?! Вообще не пониманию- он же не мяч рукой во время игры трогал в конце-то концов
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4k
Vallek 48 минут назад
Кто чморит Дзюбу, тот дрочит больше всех!
Просто им завидно, что на их ролики всем пофиг.
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1k
Vladimir Taranovich 49 минут назад
Люди зае.бали путать горячее с длинным. Есть личная жизнь, а есть работа. Та пусть, хоть удрочится вусмерть...Дзюбу из капитанов, Джонни Деппа из капитанов и волшебников, Джоан Роуллинг обижают за то, что трансгендеров дикобразами считает. Не лезьте к людям, и все будет хорошо. Дрочи себе тихонько и не осуждай других.
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