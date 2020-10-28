Семейный альбом Анджелины Джоли: такой была в детстве первая красавица экрана

Родители Джоли развелись, когда девочке было три года. Она рано полюбила смотреть кино. Хотя ее отец стал настоящей звездой. она не любила его, и даже когда она стала взрослой, их отношения были, мягко говоря, недружественными. Ее мать отказалась от продолжения актерской карьеры, чтобы посвятить себя детям. Фильмы с ее участием Анджелина очень любила и позднее признавалась, что именно фильмы ее матери заставили ее задуматься об актерской карьере.