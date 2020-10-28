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Семейный альбом Анджелины Джоли: такой была в детстве первая красавица экрана

Семейный альбом Анджелины Джоли: такой была в детстве первая красавица экрана (36 фото)

Автор:
28 октября 2020 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   анджелина джоли   голливуд   звездное детство   звезды   знаменитости   семейный альбом   шоу бизнес   
1218
36
Анджелина Джоли - дочь актера Джона Войта и актрисы Маршелин Бертран. Несмотря на огромную популярность, ни он, ни она не были красавцами. Да и сама Анджелина в детстве не отличалась особенной красотой. Или все-таки что-то выдавало в ней покорительницу миллионов сердец? Как вам кажется?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актриса   анджелина джоли   голливуд   звездное детство   звезды   знаменитости   семейный альбом   шоу бизнес   
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1k
RaiJu Час назад
С чего это она первая красавица экрана? Лицо, как у рыбы же.
С чего это она первая красавица экрана? Лицо, как у рыбы же.
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973
Murych 5 минут назад
Хорошая подборка. Почти все не видел
.
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3k
Mike Snow 15 минут назад
Сразу жирный минус за заголовок - это эта гупия высушенная первая красавица?
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20
Вячеслав Рубанюк 23 минуты назад
Мама у нее ниче так)
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978
Мистер Фикс Полчаса назад
Джоли давно уже тю-тю... осталась ипанутая разведенка без сисек
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2k
Арт Полчаса назад
Может меня щас закидают жидким вакуумом, но с какого х*я она первая красавица? Что с нее взять кроме губ-вареников!) Даже бесит немного) но если судить объективно, то в Голливуде есть девушки в разы красивее
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11k
Андрей Дядя 37 минут назад
такая маленькая , а уже Анжелина Джоли
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20
Николай 38 минут назад
Прямо-таки уж первая ага, щас

Анджелина Джоли: "Я перепробовала почти все известные в мире наркотики"

Еще и сиськи отрезали

И дети трансвиститы

Вот сразу как увидел ее взгляд затуманенный: 100% принимает и нехило
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444
Денис Пантюшев 38 минут назад
Первая красавица экрана? Вы с дуба упали?
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22k
семён 2 часа назад
Это как Айфон- лучший смартфон, также и Джоли- первая красавица экрана...
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33k
dima423 семён Час назад
ну ок, тогда представь свой рейтинг?)) Мне лично нравится на первом месте Джесика Альба, потом Кэмирон Диаз (времен Маски), Меган Фокс, Шэрон Стоун, ну и Джоли в принципе с ними в одном ряду)
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3k
Mike Snow dima423 14 минут назад
А как же Моника?
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