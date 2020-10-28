Семейный альбом Анджелины Джоли: такой была в детстве первая красавица экрана

Анджелина Джоли - дочь актера Джона Войта и актрисы Маршелин Бертран. Несмотря на огромную популярность, ни он, ни она не были красавцами. Да и сама Анджелина в детстве не отличалась особенной красотой. Или все-таки что-то выдавало в ней покорительницу миллионов сердец? Как вам кажется?
Родители Джоли развелись, когда девочке было три года. Она рано полюбила смотреть кино. Хотя ее отец стал настоящей звездой. она не любила его, и даже когда она стала взрослой, их отношения были, мягко говоря, недружественными. Ее мать отказалась от продолжения актерской карьеры, чтобы посвятить себя детям. Фильмы с ее участием Анджелина очень любила и позднее признавалась, что именно фильмы ее матери заставили ее задуматься об актерской карьере.
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В старшей школе над Анджелиной насмехались одноклассники: она была беднее большинства из них, и ей часто приходилось терпеть насмешки из-за бедной одежды, худобы, очков и брекетов. ответ она сталаВ Уже став звездой, Джоли признеавалась: "В душе я до сих пор бедная девочка с татушками".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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