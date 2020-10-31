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В США хитрые преступники похитили из аэропорта брендовых вещей на 6 млн долларов

В США хитрые преступники похитили из аэропорта брендовых вещей на 6 млн долларов (3 фото)

Автор:
31 октября 2020 21:12
Сообщество : Жизнь в США
Метки: chanel   gucci   prada   аэропорт   нью-йорк   похищение   преступники   сша   
1306
3
Четверо наглецов обхитрили охранников нью-йоркского аэропорта Кеннеди и присвоили дорогой груз. Дважды.
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Метки: chanel   gucci   prada   аэропорт   нью-йорк   похищение   преступники   сша   
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12  комментариев
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615
Сыр 2 часа назад
барахло которое стоит копейки в Китае продают для лохов за тысячи долларов... ПРОФИТ!
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4k
uutb 18 минут назад
Они?
Ссылка www.youtube.com
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20k
Russo Turisto Полчаса назад
Если там замешан Алан Ву, то вернули уже скорее всего китайскую подделку, а не Gucci...
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44k
Albert GER Час назад
незаконченная новость из юсэй.
нету вмешательства руки кремля
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7k
Кыся Час назад
Старая схема. Можно даже проще сделать. Взламываете почту любого логиста, или на крайняк воруете его телефон(с почтой, естественно) или поите его вусмерть, что еще удобнее, ибо он еще сутки даже подозревать ничего не будет. Лишь бы был доступ к телефону. Смотрите отправленные письма, выбираете нужную загрузку, отсылаете письмо о смене водителя и машины(даже сообщник-водила не нужен! Можно нанять любого, кто может мигом прибыть на место, вполне официально! Он ведь даже знать ничего не будет.)
Его вполне легально грузят, ни о чем не догадываясь. Он привозит вам груз на любую ближнюю точку, получает бабки и сваливает.
Хватятся груза только тогда, когда логист решит проверить отправленные письма, а это бывает ой как редко. Или когда заказчик начнет спрашивать, где груз.
И хрен кто найдет преступников!
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44k
Albert GER Кыся Полчаса назад
я с тобой бухать не буду!!!
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9k
Денис Трубочкин 2 часа назад
Красная цена этому хламу пара тысяч баксов, остальное маркетинговая наценка или налог на понты и глупость.
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2k
kappaneed 2 часа назад
Аэропорт брендовых вещей))
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427
Nane First NameLast 2 часа назад
Сдается мне, сами дольче-гуче-габоны и заказали "ограбление". Ну а фиг-ли. Продаж давно нет. Так хоть по страховке денег дадут. Но второй раз что-то пошло не так
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Albert GER Nane First NameLast Полчаса назад
в точку!!!
+ реклама прошла.
лох не мамонт.
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