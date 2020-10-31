В США хитрые преступники похитили из аэропорта брендовых вещей на 6 млн долларов

Четверо наглецов обхитрили охранников нью-йоркского аэропорта Кеннеди и присвоили дорогой груз. Дважды.
Первая кража была совершена ещё 31 января 2020 года. Двое бывших грузовых водителей аэропорта 33-летний Дэвид Лакаррьер и 43-летний Гэри МакАртур подделали документы и получили информацию о прибытии дорогой продукции.
Дэвид Лакаррьер по поддельному документу смог получить в офисе грузовых авиаперевозок дорогостоящую продукцию Prada. А затем Гэри МакАртур и ещё два неизвестных сообщника погрузили её в свой грузовик с прицепом.
О том, что была совершена кража, стало понятно только на следующий день, когда за продукцией приехали настоящие водители.
Через несколько дней полиция обнаружила пустой прицеп, полностью вымытый с отбеливателем.
По данным полиции, преступники смогли сбыть сумки, одежду и аксессуары Prada в полцены – за 804 000 долларов.
Дэвид Лакаррьер по поддельному документу смог получить в офисе грузовых авиаперевозок дорогостоящую продукцию Prada. А затем Гэри МакАртур и ещё два неизвестных сообщника погрузили её в свой грузовик с прицепом.
О том, что была совершена кража, стало понятно только на следующий день, когда за продукцией приехали настоящие водители.
Через несколько дней полиция обнаружила пустой прицеп, полностью вымытый с отбеливателем.
По данным полиции, преступники смогли сбыть сумки, одежду и аксессуары Prada в полцены – за 804 000 долларов.
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На второе ограбление преступники пошли 17 мая. Их информатором и соучастником стал сотрудник авиакомпании Delta Airlines 32-летний Дэвон Дэвис. На этот раз по той же схеме бы было украдено дизайнерских вещей Chanel и Gucci на сумму более 4,4 млн долларов.
Прицеп был найден спустя несколько недель опять без каких-либо отпечатков.
В июне полиция сообщила, что выследила МакАртура, Лакаррьера, Дэвиса. Оказалось, что продукцию они хранили в салоне красоты. Их взяли в тот момент, когда преступники передали некому Алану Ву 120 брендовых вещей, оценённых в 300 000 долларов.
Прицеп был найден спустя несколько недель опять без каких-либо отпечатков.
В июне полиция сообщила, что выследила МакАртура, Лакаррьера, Дэвиса. Оказалось, что продукцию они хранили в салоне красоты. Их взяли в тот момент, когда преступники передали некому Алану Ву 120 брендовых вещей, оценённых в 300 000 долларов.
Прокуратура сообщила, что было возвращено более 3000 предметов Gucci и более 1000 товаров Chanel на общую сумму более 2,5 миллионов долларов. Остальное преступники уже сбыли.
МакАртуру, Лакаррьеру и Дэвису грозит до 25 лет лишения свободы, а скупщику краденного Ву – до 15 лет. Продолжаются поиски ещё двух сообщников.
А Международный аэропорт имени Джона Кеннеди усилил свою безопасность. Теперь прежде, чем выдать груз – водителя фотографируют.
Судебные заседания начнутся 7 декабря.
МакАртуру, Лакаррьеру и Дэвису грозит до 25 лет лишения свободы, а скупщику краденного Ву – до 15 лет. Продолжаются поиски ещё двух сообщников.
А Международный аэропорт имени Джона Кеннеди усилил свою безопасность. Теперь прежде, чем выдать груз – водителя фотографируют.
Судебные заседания начнутся 7 декабря.
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нету вмешательства руки кремля
Его вполне легально грузят, ни о чем не догадываясь. Он привозит вам груз на любую ближнюю точку, получает бабки и сваливает.
Хватятся груза только тогда, когда логист решит проверить отправленные письма, а это бывает ой как редко. Или когда заказчик начнет спрашивать, где груз.
И хрен кто найдет преступников!
+ реклама прошла.
лох не мамонт.