В США хитрые преступники похитили из аэропорта брендовых вещей на 6 млн долларов

Первая кража была совершена ещё 31 января 2020 года. Двое бывших грузовых водителей аэропорта 33-летний Дэвид Лакаррьер и 43-летний Гэри МакАртур подделали документы и получили информацию о прибытии дорогой продукции.



Дэвид Лакаррьер по поддельному документу смог получить в офисе грузовых авиаперевозок дорогостоящую продукцию Prada. А затем Гэри МакАртур и ещё два неизвестных сообщника погрузили её в свой грузовик с прицепом.



О том, что была совершена кража, стало понятно только на следующий день, когда за продукцией приехали настоящие водители.



Через несколько дней полиция обнаружила пустой прицеп, полностью вымытый с отбеливателем.

По данным полиции, преступники смогли сбыть сумки, одежду и аксессуары Prada в полцены – за 804 000 долларов.