Сказочные фотохромы Нью-Йорка 1900-х годов

Потрясающие фотохромные открытки, выпущенные Detroit Publishing Company, демонстрируют Нью-Йорк 1900-х годов во всем его цветном великолепии.
В 1880-х годах Ганс Якоб Шмидт изобрел фотохром — процесс создания цветных изображений с использованием литографических плит, покрытых особой химической смесью. В Америке эту технологию лицензировала компания Detroit Publish Company и использовала для создания собственной серии фотокарточек с видами Америки.
Такие открытки в основном выпускались в 1890-1910 годах, чаще всего их украшала золотая кайма и однострочное описание места с фотографии. Фотохромы были популярными сувенирами, особенно среди путешественников. Их часто хранили в фотоальбомах или вставляли в рамку.
На пике своего успеха Detroit Publishing Company была игроком на рынке в Детройте, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне и Цюрихе. Компания продолжала расширять бизнес, продавая открытки в популярных бутиках, популярных среди туристов местах, а также по почте. Однако во время Первой мировой войны продажи фотографий и открыток начали снижаться.
Появление более современных и недорогих методов печати, которые использовали конкуренты, ударило по компании, и к 1924 году ей пришлось войти в конкурсное производство. Промаявшись еще восемь лет, в 1932 году DPC наконец ликвидировала все свои активы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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