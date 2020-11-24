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Сказочные фотохромы Нью-Йорка 1900-х годов

Сказочные фотохромы Нью-Йорка 1900-х годов (27 фото)

Автор:
24 ноября 2020 14:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: история   начало 20-го века   нью-йорк   открытки   сша   фотохром   
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Потрясающие фотохромные открытки, выпущенные Detroit Publishing Company, демонстрируют Нью-Йорк 1900-х годов во всем его цветном великолепии.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   начало 20-го века   нью-йорк   открытки   сша   фотохром   
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