Гражданская сознательность или стукачество: новый законопроект о парковке в Нью-Йорке.

Довольно спорный закон планируют принять в городском совете Нью-Йорка. Согласно проекту, любой житель, сообщивший о неправильной парковке автотранспорта, будет получать денежное вознаграждение за труды и бдительность.

Предполагается, что первый гражданин заметивший и в установленном порядке сообщивший о факте парковки автомобиля с нарушениями, получит 25% от суммы штрафа. К примеру, в настоящее время, штраф за стоянку на автобусных остановках Нью-Йорка составляет 145 $, таким образом, за каждое сообщение об этом виде правонарушения будет уплачено 36 долларов с мелочью - почти 2750 рублей на российские деньги. А чтобы подобные выплаты не отразились на бюджете города, суммы штрафов увеличат на выплачиваемую в виде вознаграждения четверть.

Подробней о новом проекте, и реакции на него водителей Нью-Йорка, вы сможете узнать из репортажа, размещённого в нижеследующем видеосюжете: