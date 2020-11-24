Гражданская сознательность или стукачество: новый законопроект о парковке в Нью-Йорке.

Власти "Большого яблока" подготовили поправки к требованиям по остановке и стоянке автотранспорта на улицах города. Инициативы предусматривают вознаграждения гражданам за сообщения о парковке машин с нарушением правил. Как поведут себя в этой ситуации жители Нью-Йорка? Станут ли автовладельцы закладывать соседей, зная, что через день или два могут оказаться на их месте?
Довольно спорный закон планируют принять в городском совете Нью-Йорка. Согласно проекту, любой житель, сообщивший о неправильной парковке автотранспорта, будет получать денежное вознаграждение за труды и бдительность.
Предполагается, что первый гражданин заметивший и в установленном порядке сообщивший о факте парковки автомобиля с нарушениями, получит 25% от суммы штрафа. К примеру, в настоящее время, штраф за стоянку на автобусных остановках Нью-Йорка составляет 145 $, таким образом, за каждое сообщение об этом виде правонарушения будет уплачено 36 долларов с мелочью - почти 2750 рублей на российские деньги. А чтобы подобные выплаты не отразились на бюджете города, суммы штрафов увеличат на выплачиваемую в виде вознаграждения четверть.
Подробней о новом проекте, и реакции на него водителей Нью-Йорка, вы сможете узнать из репортажа, размещённого в нижеследующем видеосюжете:
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А потом, когда нарушители кончатся, они начнут перетаскивать машины в места, где парковка запрещена. ;)
Правда на официальном уровне.
А для увеличения добычи, власти им всячески помогают.
Знаки вешают, тротуары расширяют, полосы выделяют где надо и не надо...
Заботятся о своих охотниках-добытчиках, в общем.
1. Совсем власти охренели! Уже не знают как набить свои карманы! Дождутся что народ выйдет на улицы! Пора валить из этой страны!
2. Это другое, понимать надо!
2. Когда в России был об этом разговор, все так же были за.
З. Ы в любом случае это лучше и "взрослее" , чем сбрасывать на машины гири или банки с компотом.
1. Вопрос не о штрафах, а о вознаграждении людям сообщившим о нарушении ПДД.
2. Когда в России завёлся разговор о вознаграждении, отнюдь не все были ЗА. Воплей про стукачество и возвращение 37-го года было весьма много. Думаете просто так власти закрыли тему?
Не смешите.
Каждый сам за себя!!
Пусть попробуют, если схема будет рабочая, можно будет перенять - порядка на дорогах от непорядочных людей надо добиваться))
Помниться, когда у нас в стране был поднят вопрос о вознаграждении за сообщение о нарушении ПДД такой вой поднялся, мама не горюй. И отнюдь не за предложение.