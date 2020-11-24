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Гражданская сознательность или стукачество: новый законопроект о парковке в Нью-Йорке.

Гражданская сознательность или стукачество: новый законопроект о парковке в Нью-Йорке. (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 ноября 2020 06:24
Сообщество : Жизнь в США
Метки: автотранспорт   дороги   изменения   нью-йорк   парковки   правила   стукачество   сша   
837
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Власти "Большого яблока" подготовили поправки к требованиям по остановке и стоянке автотранспорта на улицах города. Инициативы предусматривают вознаграждения гражданам за сообщения о парковке машин с нарушением правил. Как поведут себя в этой ситуации жители Нью-Йорка? Станут ли автовладельцы закладывать соседей, зная, что через день или два могут оказаться на их месте?

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Метки: автотранспорт   дороги   изменения   нью-йорк   парковки   правила   стукачество   сша   
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12  комментариев
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37k
Александр 2 часа назад
У них менталитет совсем другой - это у нас стукачество, а у них это - поддержание правопорядка. Мы же любим орать что закон один для всех, но если лично нас и наших близких не касается )
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19k
pssst 21 минуту назад
Мне больше нравится мерцающий желтый на трассе с лимитом в 40 миль.
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233
Kasper007 Час назад
Крутой закон, в Нью Йорк очень много дебилов которые паркуются как хотят и им все пофиг. Обидно что так делают не только чёрные, а ещё и представители Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. самое страшное, как пример, стоят на пешеходном переходе блокируя дорогу и машинам и людям. и не могут понять что не так , почему им сигналят и люди чем не локоны ... глазами только лып-лып и смотрят лицами не обезображенными высшим образованием. Они даже теорию сдают с камерой, так как не могут выучить 100 простейших вопросов.
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2k
Азиз Ниязов Kasper007 53 минуты назад
Забыл упомянуть русских и украинских мигрантов. Те вообще на полдороги могут остановиться. А на замечания ещё быковать начинают...
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20k
turyst 2 часа назад
Там появится новая профессия - охотник на нарушителей парковки.

А потом, когда нарушители кончатся, они начнут перетаскивать машины в места, где парковка запрещена. ;)

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Ссылка youtu.be
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20k
turyst Час назад
И да, у нас такие есть уже.
Правда на официальном уровне.
А для увеличения добычи, власти им всячески помогают.
Знаки вешают, тротуары расширяют, полосы выделяют где надо и не надо...
Заботятся о своих охотниках-добытчиках, в общем.
И да, у нас такие есть уже. Правда на официальном уровне. А для увеличения добычи, власти им всячески помогают. Знаки вешают, тротуары расширяют, полосы выделяют где надо и не надо... Заботятся о своих охотниках-добытчиках, в общем.
И да, у нас такие есть уже. Правда на официальном уровне. А для увеличения добычи, власти им всячески помогают. Знаки вешают, тротуары расширяют, полосы выделяют где надо и не надо... Заботятся о своих охотниках-добытчиках, в общем.
И да, у нас такие есть уже. Правда на официальном уровне. А для увеличения добычи, власти им всячески помогают. Знаки вешают, тротуары расширяют, полосы выделяют где надо и не надо... Заботятся о своих охотниках-добытчиках, в общем.
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29k
Azesh 2 часа назад
будут закладывать да еще как.
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982
Провокатор 2 часа назад
Что выбираем?
1. Совсем власти охренели! Уже не знают как набить свои карманы! Дождутся что народ выйдет на улицы! Пора валить из этой страны!
2. Это другое, понимать надо!
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13k
Юлия Провокатор Час назад
1. Штраф за парковку был всегда, ничего нового не придумали, чтоб набить карманы.
2. Когда в России был об этом разговор, все так же были за.
З. Ы в любом случае это лучше и "взрослее" , чем сбрасывать на машины гири или банки с компотом.
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982
Провокатор Юлия 24 минуты назад
Вы видимо исходя из желания поспорить не внимательно прочитали как сам пост, так и мой комментарий.
1. Вопрос не о штрафах, а о вознаграждении людям сообщившим о нарушении ПДД.
2. Когда в России завёлся разговор о вознаграждении, отнюдь не все были ЗА. Воплей про стукачество и возвращение 37-го года было весьма много. Думаете просто так власти закрыли тему?
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7k
Клёст 2 часа назад
Какая ещё моральная сторона вопроса?!
Не смешите.
Каждый сам за себя!!

Пусть попробуют, если схема будет рабочая, можно будет перенять - порядка на дорогах от непорядочных людей надо добиваться))
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982
Провокатор Клёст 2 часа назад
"если схема будет рабочая, можно будет перенять"
Помниться, когда у нас в стране был поднят вопрос о вознаграждении за сообщение о нарушении ПДД такой вой поднялся, мама не горюй. И отнюдь не за предложение.
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