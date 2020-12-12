Но в этот раз демонстрантам не повезло, и они наткнулись на автоледи. 52-летняя дама запаниковала, когда толпа окружила её автомобиль, а демонстранты начали стучать по стёклам и капоту. Совершенно случайно она нажала на педаль газа.