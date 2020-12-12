Хождение толпы с транспарантами уже давно не удивляет жителей Нью-Йорка. Ходят туда-сюда, выкрикивают лозунги о том, что жизни кое-кого важны, дороги перекрывают, автомобилистам проезда не дают.
Но в этот раз демонстрантам не повезло, и они наткнулись на автоледи. 52-летняя дама запаниковала, когда толпа окружила её автомобиль, а демонстранты начали стучать по стёклам и капоту. Совершенно случайно она нажала на педаль газа.
JUST IN - Several people injured as a vehicle drives into #Manhattan #BlackLivesMatter protest. A witness video shows that protesters slowed the vehicle down and tried to open the doors of the car.pic.twitter.com/cOjvK1Ohzi— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) December 11, 2020
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Спустя десяток метров и семь демонстрантов дама нашла педаль тормоза и, остановившись, дисциплинированно дождалась полицию. В результате этого неприятного недоразумения несколько протестующих сторонников движения BLM получили неопасные для жизни травмы. Против автоледи пока не выдвинуто никаких обвинений.
Just in: surveillance video shows a vehicle speeding through a group of protestors in Murray Hill, leaving 7 of them injured. Driver and passenger being questioned, although sources say this incident does not appear to be intentional. @ABC7NY @jimdolan7 @AaronKatersky pic.twitter.com/ulRlef1lPr— Morena Basteiro (@morenabasteiro) December 11, 2020
Video Footage Of The Driver Being Arrested #NewYork #NYC pic.twitter.com/mlc2wcTdWi— V̸̢̙̙͒̈̑̀͛̍͝engeance (@TheVengeance17) December 11, 2020
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Метки: blm автомобиль демонстрация нью-йорк сша
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