Редкие фото: установка антенны на башне Всемирного торгового центра

Фотограф использовал столбы, шесты и линзы "рыбий глаз", чтобы сделать эти фото. Похоже, что некоторые из снимков будто сделаны на "палку для селфи", о которой Каплан шутливо обмолвился в одном из интервью: "Когда я увидел, что изобрели селфи-палку, я был в шоке, - сказал Каплан в интервью журналу News Journal в 2015 году. - Они что ли шутят? У меня была селфи-палка еще в 70-х!"