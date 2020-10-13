Редкие фото: установка антенны на башне Всемирного торгового центра

В 1979 году фотограф Питер Б. Каплан (Peter B. Kaplan) снимал группу рабочих, которые устанавливали часть коммуникационной антенны на северной башне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Эти фотографии, ставшие историческими, были сделаны на высоте около 526 метров.
В 1979 году фотограф Питер Б. Каплан 12 дней снимал бригаду, которая устанавливала часть коммуникационной антенны на северной башне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Эти снимки были сделаны на высоте примерно 526 метров, и для этой съемки Каплан не раз включал фантазию.
Фотограф использовал столбы, шесты и линзы "рыбий глаз", чтобы сделать эти фото. Похоже, что некоторые из снимков будто сделаны на "палку для селфи", о которой Каплан шутливо обмолвился в одном из интервью: "Когда я увидел, что изобрели селфи-палку, я был в шоке, - сказал Каплан в интервью журналу News Journal в 2015 году. - Они что ли шутят? У меня была селфи-палка еще в 70-х!"
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Открывшиеся 4 апреля 1973 года Северная и Южная башни Всемирного торгового центра были 417 и 415 метров в высоту соответственно. За счет антенны Северная башня была выше, и до разрушения во время террористического акта 11 сентября 2001 года, она являлась высочайшим небоскребом на планете.
Знаменитое фото, которое Каплан назвал "Луна над Манхэттеном"
Каплан назвал этот снимок "Луна над Манхэттеном" ("Moon over Manhattan"). Слово "moon" в английском означает "луна", но у него есть и другое значение - "голая задница". Умели же отдыхать в 70-х!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А тут. - "умели отдыхать"! Эстетика иметь рамки должна.
За пост +, обожаю вышкарей.
С хера ли девки понаехали?