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Редкие фото: установка антенны на башне Всемирного торгового центра

Редкие фото: установка антенны на башне Всемирного торгового центра (7 фото)

Автор:
13 октября 2020 15:40
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: башни-близнецы   исторические фото   история   нью-йорк   редкие фото   ретро фото   сша   фото   
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В 1979 году фотограф Питер Б. Каплан (Peter B. Kaplan) снимал группу рабочих, которые устанавливали часть коммуникационной антенны на северной башне Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Эти фотографии, ставшие историческими, были сделаны на высоте около 526 метров.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: башни-близнецы   исторические фото   история   нью-йорк   редкие фото   ретро фото   сша   фото   
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2  комментария
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849
Горец U Час назад
На счёт голой задницы - подобное фото в армии сделали, замполит нашел, лишил награды, разгоняй устроил, затребовал негативы.
А тут. - "умели отдыхать"! Эстетика иметь рамки должна.
За пост +, обожаю вышкарей.
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21k
Dobry vojak Svejk 58 минут назад
...и до разрушения во время террористического акта 11 сентября 2001 года, она являлась высочайшим небоскребом на планете...
С хера ли девки понаехали?
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