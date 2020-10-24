Иллюзия неуязвимости: насколько были эффективны рыцарские доспехи

Средневековые рыцари, с ног до головы закованные в доспехи, кажутся неуязвимыми. Но на самом деле десятки килограммов отборной стали лишь снижали вероятность получить смертельное ранение. Воин, даже облаченный в булатные латы, созданные самыми искусными мастерами, мог получить ранение, в том числе смертельное.
Уровень защиты существенно снижался из-за конструктивных недостатков доспехов или благодаря усилиям создателей холодного оружия, тоже не терявших времени даром.
Мизерикордия
Уязвимые места любых доспехов — это швы и стыки в местах, где находятся суставы, а также смотровые и дыхательные щели в забрале шлема. Для поражения рыцаря в такие места использовался специальный «кинжал милосердия» — мизерикордия.
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Такое название этот тонкий и длинный кинжал получил потому, что им добивали, в основном, поверженного на землю противника, избавляя его от позора поражения и безрадостной жизни с увечьями.
Лезвия некоторых мизерикордий были четырехгранными и сильно утолщающимися к рукояти. Таким кинжалом человек, имеющий хорошую физическую форму, мог пробить доспех в любом месте.
Классический стилет
У этого орудия был один недостаток — чтобы его применить, нужно было вплотную подобраться к противнику, который тоже не зевал. В начале 16 века у «кинжала милосердия» появился близкий родственник — стилет. Это оружие придумали флорентийские оружейники и оно отлично подходило для поражения соперника, облаченного в кольчугу или чешуйчатый панцирь. Тонкое лезвие могло пройти через ячейку доспеха.
В эпоху Возрождения и даже позже стилет был любимым оружием наемных убийц. Это оружие могло быть разной длины, формы и конструкции. Стилеты изготавливались складными и даже скрытыми в тростях и посохах. Как и мизерикордия, стилет мог поразить рыцаря через стык, на сгибах или в районе подмышки и паха.
Виртуозно владевший своим оружием лучник или арбалетчик мог попасть в незащищенное место стрелой. Именно из-за такого точного попадания в щель между нагрудником и шлемом погиб король Англии Ричард Львиное Сердце. Хотя, скорее всего, попадание в шею короля было случайным — выстрел был произведен из арбалета издалека, с крепостной стены.
Боевой молот — клевец, мог при умелом применении пробить любой доспех
Но чтобы убить или покалечить закованного в доспехи воина, было вовсе не обязательно подкрадываться и целиться в щель между стальными пластинами. Рубящие и дробящие удары, наносимые с большой силы мечами, топорами и булавами также могли нанести обладателю доспехов серьезный урон.
Переломы и ушибы во времена рыцарей были очень распространенными боевыми травмами. Свалив с коня рыцаря, можно было почти безнаказанно избивать его чем угодно, хоть камнем, так как встать на ноги без посторонней помощи человеку в стальных латах было очень сложно.
Чтобы снизить урон от сокрушительных ударов по корпусу, нагрудники делали выпуклыми. Так создавалась буферная зона, иногда помогавшая спасти от переломов ребра и позвоночник. Но от атаки копьем на всем скаку, ударов с размаху клевцом, двуручным топором или молотом эта уловка спасти не могла.
Франт в таких дорогих доспехах был лакомым куском с точки зрения выкупа
Но чтобы там не говорили, доспехи могли спасти жизнь своему владельцу, даже если были не слишком прочными. Убитый рыцарь был не слишком ценным приобретением — за его тело можно было выручить немного, а вот живого знатного заложника можно было обменять не только на деньги и ценности, но и на пленников. Поэтому воина в доспехах старались взять живьем и чем дороже выглядели латы, тем деликатнее его пленили.
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Может ли фалос сломать дуб
Может
Если фалос дубовый а дуб так себе .
Все зависело от мастерства рыцаря и нападающих .
Лошадей убивали часто ,но рыцарь не был беспомощным после потери мобильности.
Описаны случаи когда пеший рыцарь в течение нескольких часов обивался от сотни пейзан до прихода помощи уложив полтора десятка из них .
В боевых рыцарь вполне мог сам встать.
Собственно в статье не раскрывается вопрос из заголовка.
облаченных в кольчугу.
В-общем согласен,это зависит от многих факторов.
Да,не каждый арбалет мог пробить хорошие латы.Но и хорошие латы мог купить очень даже не каждый.