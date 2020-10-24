Иллюзия неуязвимости: насколько были эффективны рыцарские доспехи

Но чтобы там не говорили, доспехи могли спасти жизнь своему владельцу, даже если были не слишком прочными. Убитый рыцарь был не слишком ценным приобретением — за его тело можно было выручить немного, а вот живого знатного заложника можно было обменять не только на деньги и ценности, но и на пленников. Поэтому воина в доспехах старались взять живьем и чем дороже выглядели латы, тем деликатнее его пленили.