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Иллюзия неуязвимости: насколько были эффективны рыцарские доспехи

Иллюзия неуязвимости: насколько были эффективны рыцарские доспехи (11 фото)

Автор:
24 октября 2020 17:32
Метки: доспехи   история   факты   
1692
11
Средневековые рыцари, с ног до головы закованные в доспехи, кажутся неуязвимыми. Но на самом деле десятки килограммов отборной стали лишь снижали вероятность получить смертельное ранение. Воин, даже облаченный в булатные латы, созданные самыми искусными мастерами, мог получить ранение, в том числе смертельное.
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Метки: доспехи   история   факты   
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36
Виталий Касандров 3 часа назад
Ну на эту тему есть древняя притча.
Может ли фалос сломать дуб
Может
Если фалос дубовый а дуб так себе .
Все зависело от мастерства рыцаря и нападающих .
Лошадей убивали часто ,но рыцарь не был беспомощным после потери мобильности.
Описаны случаи когда пеший рыцарь в течение нескольких часов обивался от сотни пейзан до прихода помощи уложив полтора десятка из них .
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60k
Максим Минуту назад
Опять этот псевдоисторический бред про рыцарей, которые не могли сами встать.. это было исключительно во время турниров.. Боевой доспех для сражений включая кольчугу весил около 20-25 кг. Другое дело, что падение с коня и само по себе неприятно, а если в железе то можно банально потерять сознание. Хорошо, что Сергей не переписал дословно тот бред, что я сегодня читал в точно такой же статье но все равно, от всего мифологизма избавиться не смог.
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3k
Руслан 10 минут назад
Не надо путать боевые доспехи и турнирные.
В боевых рыцарь вполне мог сам встать.

Собственно в статье не раскрывается вопрос из заголовка.
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2k
Артур Гевондян Руслан 2 минуты назад
Автору главное кукарекнуть, а там хоть солнце не всходи. На фото ни одного боевого доспеха нет
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13k
Роман 16 минут назад
Я думаю, в реальности всё было далеко не так красиво и просто.
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2k
Egoro 2 часа назад
Автор-твой пост гавно, ибо нихера ты не знаешь. Один ты рыцарь разгонял толпу легковооруженных. А для добивания поверженого рыцаря использовался концар, а не стилет. Стилет - это оружие против горожан, ночью,
облаченных в кольчугу.
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2k
Egoro 2 часа назад
* кончар
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270
krokodilov Egoro 52 минуты назад
Вы уверены что кончаром добивали рыцарей? Возможно им и убивали многих но он точно не создавался как вспомогательное оружие для добивания поверженного врага
Вы уверены что кончаром добивали рыцарей? Возможно им и убивали многих но он точно не создавался как вспомогательное оружие для добивания поверженного врага
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41k
Цыц тут у меня Egoro 41 минуту назад
Думаю, что разогнать толпу он мог скорее благодаря своей выучке, тому, что обучался воинскому делу с детства как каждый дворянин.
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18k
Слепой Пью 2 часа назад
Насчет мобильности и возможности подняться после падения у рыцаря - пошукайте в ютубе, есть хорошее видео, где в доспехах и перекаты делаются и кувырки. Ну, если лошадкой ногу придавит или толпой завалят рыцаря телами, то да. А до появления огнестрела это была мощнейшая боевая единица, плюс рыцари поодиночке не воевали, человек 10-15-20 входили в его окружение.
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56k
Опиум для народа Слепой Пью Час назад
Иллюзия неуязвимости: насколько были эффективны рыцарские доспехи
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18k
Слепой Пью Опиум для народа Час назад
Далеко не всегда и не все виды доспехов пробивал. Убойная дальность (в рыцаря) небольшая - могли самого арбалетчика на ноль помножить. И еще - попасть надо! ))
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56k
Опиум для народа Слепой Пью 55 минут назад
Ну да,а церковь зря его запрещала что-ли? А то богатеев и их сынков любой представитель "черни" мог кончить...)))
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18k
Слепой Пью Опиум для народа 49 минут назад
Это скорее из-за выстрелов из засад в упор почти. Также на ютубе есть испытания арбалетов и брони. Причем еще учесть надо, что была такая хрень как поддоспешник.
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56k
Опиум для народа Слепой Пью 41 минуту назад
Так из засад и надо бить.Или "благородная" шваль ждёт пока ему десять раз не откланяются?)))
В-общем согласен,это зависит от многих факторов.
Да,не каждый арбалет мог пробить хорошие латы.Но и хорошие латы мог купить очень даже не каждый.
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11k
Corvus Corax 2 часа назад
Аффтар... Слышал звон, да не понял - где он...
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