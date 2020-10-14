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LongFishki О взятках, взяточниках и кипящем масле

О взятках, взяточниках и кипящем масле (8 фото)

Автор:
14 октября 2020 19:58
Сообщество : Факты
Метки: longfishki   Мздоимство   взятки   древний мир   история   казнь   коррупция   факты   
740
8
Как наказывали самых известных коррупционеров в истории.
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Метки: longfishki   Мздоимство   взятки   древний мир   история   казнь   коррупция   факты   
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6  комментариев
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12
Oleg 14 минут назад
Чтобы не брали взятки на госслужбы,есть только два рецепта:
1.Швейцарский-укорачивание срока власти,чтобы не успел.
2.Китайский-укорачивание срока жизни,если всё-таки успел!
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3k
Sanar 18 минут назад
Однобокая ситуация, а как же "Дача взятки"? Есть вымогательство, мздоимство и прочее, на осознанная дача взятки давно уже наказывается по закону во всём мире.
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520
Никита Полчаса назад
Историческая параллель,Персидский царь Камбис приказывал сдирать кожу и обтягивать ею кресла в судах в назидании другим.Случись подобное у нас-вряд ли уцелел хоть один судья.Зато,сколько бы было кожаной мебели.
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3k
Sanar Никита 17 минут назад
Хорошая инициатива, вот бы в дурдуме рассмотрели, не обязательно приняли, хотя бы рассмотрели, уже бы жопы у некоторых взмокрели.
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43k
noName Полчаса назад
"Какая, по-вашему, из этих историй следует мораль?"-не пались!
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55k
Опиум для народа 40 минут назад
"После смерти русский и американец попали в ад.
Дьявол спрашивает их:
-в какой ад пойдете, в русский или в американский?
-а какая разница?
-в американском надо съедать каждый день по ведру говна,
-а в русском по два.
Американец выбрал американский, а русский подумал: "всю жизнь в России прожил, чего уж менять?" ,через месяц встречаются.
Русский спрашивает:
-ну как у вас? прекрасно, съел с утра ведро говна и целый день свободен. А у вас?
-а как всегда: то говна не завезли, то ведер на всех не хватает."
Думаю так же обстоит и с маслом...
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