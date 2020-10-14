В “Божественной комедии” мздоимцы обитают в пятой щели восьмого круга ада, что между предсказателями и лицемерами. Наказание Данте придумал для них самое что ни на есть классическое: взяточники варятся в котлах со смолой, а бесы тычут в них баграми. В Библии не раз упоминаются взяточники. Например, в Книге Исход: “Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих…” Адский котёл и реальные земные наказания никогда взяточников не смущали, поэтому использовать служебное положение люди начали с незапамятных времён, ещё до того как были придуманы ад и рай. Едва у человека появилась власть над ближним, как он сообразил, что руки нам приделаны именно для того, чтобы брать взятки. Долгое время взяточничество не считалось чем-то предосудительным: почему бы не дать на лапу власть имущему, чтобы он использовал свою власть тебе во благо?

Историки считают, что первым стал наказывать мздоимцев шумерский царь Уруинимгина в XXIV веке до нашей эры. Спустя много сотен лет и много казнённых и выпоротых вороватых чиновников по всему Древнему миру, в IV веке до нашей эры один индийский министр вынужден был признать, что коррупция неистребима и “имущество царя не может быть, хотя бы в малости, не присвоено ведающими этим имуществом”.