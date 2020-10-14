Как наказывали самых известных коррупционеров в истории.
В “Божественной комедии” мздоимцы обитают в пятой щели восьмого круга ада, что между предсказателями и лицемерами. Наказание Данте придумал для них самое что ни на есть классическое: взяточники варятся в котлах со смолой, а бесы тычут в них баграми. В Библии не раз упоминаются взяточники. Например, в Книге Исход: “Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих…” Адский котёл и реальные земные наказания никогда взяточников не смущали, поэтому использовать служебное положение люди начали с незапамятных времён, ещё до того как были придуманы ад и рай. Едва у человека появилась власть над ближним, как он сообразил, что руки нам приделаны именно для того, чтобы брать взятки. Долгое время взяточничество не считалось чем-то предосудительным: почему бы не дать на лапу власть имущему, чтобы он использовал свою власть тебе во благо?
Историки считают, что первым стал наказывать мздоимцев шумерский царь Уруинимгина в XXIV веке до нашей эры. Спустя много сотен лет и много казнённых и выпоротых вороватых чиновников по всему Древнему миру, в IV веке до нашей эры один индийский министр вынужден был признать, что коррупция неистребима и “имущество царя не может быть, хотя бы в малости, не присвоено ведающими этим имуществом”.
Историки считают, что первым стал наказывать мздоимцев шумерский царь Уруинимгина в XXIV веке до нашей эры. Спустя много сотен лет и много казнённых и выпоротых вороватых чиновников по всему Древнему миру, в IV веке до нашей эры один индийский министр вынужден был признать, что коррупция неистребима и “имущество царя не может быть, хотя бы в малости, не присвоено ведающими этим имуществом”.
Схема Клеомена
Вероятно, Данте посадил взяточников в котлы с маслом в честь Клеомена, греческого наместника в Египте, про которого современники писали: "Прожорливость Клеомена не знает границ, он осуществлял свою должность исключительно для своей выгоды". По легенде, легендарного взяточника обжарили во фритюре. Хитрый Клеомен отработал такую схему обогащения: сначала он запрещал что-нибудь важное для египтян (храмы, крокодилы), а потом отменял свой запрет за большую взятку. Александр Македонский, прознав о грязных делишках Клеомена, пообещал простить его, если тот воздвигнет в Александрии величественную статую скончавшегося в 324 году до н.э. Гефестиона, ближайшего друга греческого царя. Александр работу принять не успел - умер через восемь месяцев после Гефестиона. В котёл взяточника бросил египетский царь Птолемей почти через год после смерти Александра. Считается, что Птолемей решил покарать грека, чтобы завладеть его несметными богатствами, нажитыми на откатах.
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Правосудие для Хевинанупа
"Следи за чиновниками. Корзиной фруктов можно подкупить тех, кто производит дознание", - говорит в древнеегипетской "Повести о красноречивом крестьянине", написанной в XX веке до н.э., крестьянин Хевинануп. Считается, что повесть основана на реальном административном деле.
Однажды Хевинануп самостоятельно повёз продавать свои товары на рынок. Это не понравилось местному чиновнику Тхутинахту, надзиравшему за деревней, потому что существовала негласная традиция, по которой крестьяне сначала по дешёвке продавали товары чиновнику, а уж чиновники потом втридорога сбывали их на рынке. Чиновник отобрал у крестьянина осла с поклажей под мнимым предлогом: якобы ослик сжевал несколько колосков с поля Тхутинахта. Крестьянин был не робкого десятка и пожаловался на чиновника куда следует. Дело дошло до фараона. Обнаглевшего чиновника лишили должности, а всё его имущество было передано крестьянину. В некоторых вариантах текста Тхутинахт и вовсе становился рабом Хевинанупа.
В Древнем Египте было много чиновников, все они брали взятки, поэтому взяточничество процветало. В одном папирусе записаны слова арестованного расхитителя гробниц: "Меня арестовали и держали в кабинете городничего Тибы. Я отдал им мою долю из 20 слитков золота". Взятку можно было дать судье или писарю, чтобы уголовное дело случайно потерялось. Взятками покупались высокие должности, самой желанной из которых была должность жреца. Жрецы сами брали большие взятки, поэтому и стоила эта должность дороже всех остальных.
Мелкие чиновничьи поборы с населения карались возмещением ущерба. Систематическое взяточничество в крупных размерах наказывалось поркой, нанесением рваных ран и снятием с должности. Расхищение чиновниками государственного имущества помимо снятия с должности каралось отсечением носа, возмещением нанесённого ущерба государству в 180-кратном размере.
Однажды Хевинануп самостоятельно повёз продавать свои товары на рынок. Это не понравилось местному чиновнику Тхутинахту, надзиравшему за деревней, потому что существовала негласная традиция, по которой крестьяне сначала по дешёвке продавали товары чиновнику, а уж чиновники потом втридорога сбывали их на рынке. Чиновник отобрал у крестьянина осла с поклажей под мнимым предлогом: якобы ослик сжевал несколько колосков с поля Тхутинахта. Крестьянин был не робкого десятка и пожаловался на чиновника куда следует. Дело дошло до фараона. Обнаглевшего чиновника лишили должности, а всё его имущество было передано крестьянину. В некоторых вариантах текста Тхутинахт и вовсе становился рабом Хевинанупа.
В Древнем Египте было много чиновников, все они брали взятки, поэтому взяточничество процветало. В одном папирусе записаны слова арестованного расхитителя гробниц: "Меня арестовали и держали в кабинете городничего Тибы. Я отдал им мою долю из 20 слитков золота". Взятку можно было дать судье или писарю, чтобы уголовное дело случайно потерялось. Взятками покупались высокие должности, самой желанной из которых была должность жреца. Жрецы сами брали большие взятки, поэтому и стоила эта должность дороже всех остальных.
Мелкие чиновничьи поборы с населения карались возмещением ущерба. Систематическое взяточничество в крупных размерах наказывалось поркой, нанесением рваных ран и снятием с должности. Расхищение чиновниками государственного имущества помимо снятия с должности каралось отсечением носа, возмещением нанесённого ущерба государству в 180-кратном размере.
Продажные римляне
"О продажный город, он вскоре погибнет, как только найдёт покупателя", - такую характеристику дал Риму нумидийский царь Югурта. Он знал о чём говорит, потому что не раз давал взятки римским сенаторам. Из Нумидии (территория на севере Африки) воинственного царя вызвали в Рим. Там он должен был перед сенатом назвать имена римлян, которые торговали интересами Рима за деньги. Но давать показания Югурту запретил сенатор, подкупленный другими сенаторами, которых когда-то подкупил нумидийский царь. Как закончили продажные сенаторы, неизвестно, но непокорного Югурта, в конце концов, поймали, провели по улицам Рима, потом сорвали с него царские одежды, вырвали с мясом серьги и приговорили к смерти от голода.
В знаменитых римских законах XII таблиц впервые было введено понятие коррупции (латинское слово corrumpere означает "растлевать"). Законы XII таблиц устанавливали для взяточника смертную казнь. Но чем больше становилась империя, тем больше становилось чиновников, и тем сильнее процветала коррупция. Покупались не только должности и голоса, но и статус божества. Один сенатор за миллион сестерциев, полученных от вдовы скончавшегося императора Августа, поклялся в сенате, что видел, как император вознёсся на небо.
В знаменитых римских законах XII таблиц впервые было введено понятие коррупции (латинское слово corrumpere означает "растлевать"). Законы XII таблиц устанавливали для взяточника смертную казнь. Но чем больше становилась империя, тем больше становилось чиновников, и тем сильнее процветала коррупция. Покупались не только должности и голоса, но и статус божества. Один сенатор за миллион сестерциев, полученных от вдовы скончавшегося императора Августа, поклялся в сенате, что видел, как император вознёсся на небо.
Казнь неправедного судьи
В Древнем Египте в целях борьбы с коррупцией судей освободили от уплаты налогов (в России недавно с этой же целью судьям повысили зарплату), а в бельгийском городе Брюгге в конце XV века для запугивания нечестных судей в зале суда была повешена картина-диптих Герарда Давида "Суд Камбиса". Картина написана на сюжет из "Истории" Геродота.
Однажды подкупленный персидский судья Сисамн вынес несправедливое решение. Царь Камбис приказал содрать кожу с продажного судьи и обить ею судейское кресло. В это кресло посадили сына Сисамна, назначенного новым судьёй. Оно должно было всегда напоминать ему о судьбе, которая ждёт взяточника.
На диптихе Давида слева изображён арест Сисамна. Обратите внимание, что слева на заднем плане на крыльце суда судье дают взятку. На картине справа с живого судья сдирают кожу, а на заднем плане его сын уже сидит в новом кресле.
Однажды подкупленный персидский судья Сисамн вынес несправедливое решение. Царь Камбис приказал содрать кожу с продажного судьи и обить ею судейское кресло. В это кресло посадили сына Сисамна, назначенного новым судьёй. Оно должно было всегда напоминать ему о судьбе, которая ждёт взяточника.
На диптихе Давида слева изображён арест Сисамна. Обратите внимание, что слева на заднем плане на крыльце суда судье дают взятку. На картине справа с живого судья сдирают кожу, а на заднем плане его сын уже сидит в новом кресле.
Три богатыря русской коррупции
Судья Земского приказа Леонтий Плещеев придумал хитрый способ обогащения: он писал ложные доносы на состоятельных граждан, придумывая им тяжесть преступления в зависимости от их доходов, а затем обещал вызволить без вины виноватого из-под стражи за определённую сумму денег. Плещеев вместе с боярином Морозовым и главой Пушкарского приказа Траханиотовым придумали ввести налог на соль, вино и мёд. Царю Алексею Михайловичу нередко поступали челобитные, в которых народ жаловался на бесчинства Плещеева, но судья так представлял ситуацию царю, что будто бы он невиновен, а челобитные выдумывают злые языки. Судья Плещеев был среди любимцев царя, так что Алексей Михайлович был склонен верить судье, а не челобитным. Налог на соль стал последней каплей, и летом 1648 года возмущённые москвичи подловили царский кортеж на улице и попросили Алексей Михайловича наказать Плещеева. Друзья и сообщники Плещеева, испугавшись народного гнева, принялись разгонять толпу силой. Возмущённая произволом судьи толпа отбила атаку и перешла в наступление: в плещеевцев полетели камни. С боями народ дошёл до Кремля и стал требовать казни Плещеева. Царь испугался беспорядков и приказал казнить судью. Плещеева повели на казнь, но народ расправился с коррупционером раньше, чем его успели довести до эшафота. Плещеева забили насмерть палками и камнями, а потом протащили труп по Москве. Траханиотова тоже казнили, а Морозов всего лишь официально лишился должности, но всё равно остался при царе.
Светлейший князь Александр Меньшиков за своё умение воровать и вымогать получил в народе кличку "Светлейший вымогатель". Он без шума и пыли умел отобрать наследство у законных наследников; он облагал дополнительным налогом жителей русскими войсками городов, в случае неуплаты которого грозил мародёрством; Александр Данилович укрывал на своих землях беглых крестьян и раскольников за отдельную плату; запускал руку в казну, как к себе в карман. Однажды Меньшиков даже получил взятку от дочери императора. 80 тыс. рублей Анна Петровна заплатила за то, что светлейший князь уговорил Петра одобрить её брак.
Пётр терпел неуёмный аппетит Меньшикова, помня и о других талантах соратника и других заслугах перед Отечеством, но иногда терпения не хватало и император отдалял от себя своего ближайшего помощника и лишал его званий. Но с другими взяточниками Пётр обращался куда суровее: сибирский губернатор Гагарин, попавшийся на взятке, был публично повешен; одного вице-губернатора публично выпороли, другого приговорили к солидному штрафу; обер-фискал, который должен был бороться с коррупцией, был четвертован за взятку; двум сенаторам выжгли языки калёным железом.
При Петре I Меньшикову воровалось вполне комфортно, за годы у власти он успел обзавестись почти сотней тысяч крепостных, сотней поместий, десятками миллионов рублей, несчётным количеством дорогих предметов и драгоценностей. Всё это у него было конфисковано малолетним императором Петром II. Закончил свои дни светлейший вымогатель в ссылке в сибирском городке Берёзове.
Пётр терпел неуёмный аппетит Меньшикова, помня и о других талантах соратника и других заслугах перед Отечеством, но иногда терпения не хватало и император отдалял от себя своего ближайшего помощника и лишал его званий. Но с другими взяточниками Пётр обращался куда суровее: сибирский губернатор Гагарин, попавшийся на взятке, был публично повешен; одного вице-губернатора публично выпороли, другого приговорили к солидному штрафу; обер-фискал, который должен был бороться с коррупцией, был четвертован за взятку; двум сенаторам выжгли языки калёным железом.
При Петре I Меньшикову воровалось вполне комфортно, за годы у власти он успел обзавестись почти сотней тысяч крепостных, сотней поместий, десятками миллионов рублей, несчётным количеством дорогих предметов и драгоценностей. Всё это у него было конфисковано малолетним императором Петром II. Закончил свои дни светлейший вымогатель в ссылке в сибирском городке Берёзове.
Живший в перовой половине XIX века чиновник Марк Гороховский всю жизнь совершенствовал своё умение брать взятки и воровать. Первое своё крупное дело он провернул вместе с губернатором и прокурором Тамбовской губернии. Троица неплохо нажилась на поставках хлеба в Питер. Когда воровская схема вскрылась, губернатор и прокурор лишились должностей, а Гороховский на время залёг на дно, а вынырнул цел и невредим в губернском рекрутском присутствии. Дав взятку Гороховскому, можно было откосить от армии, сдать на службу мёртвые души, отдать в армию не нужных в хозяйстве крепостных стариков и детей. Согласно журналу взяток Гороховского, ему давали взятку более 3 тыс. раз, в общей сложности только на взятках он заработал 187 тыс. рублей.
Тайное, как это обычно бывает, стало явным, и Гороховский попал под следствие. Пока его книжку внимательно изучали, а его жертв и благодетелей тщательно допрашивали, в Тамбове случился страшный пожар, который чуть не уничтожил все материалы дела Гороховского. Оказалось, что Гороховский дал большую взятку местному священнику и попросил его оказать ему небольшую услугу - поджечь город.
Суд приговорил Марка Гороховского к каторге, всё имущество чиновника было продано на аукционе в пользу города. Лишённый дворянского титула и наград Гороховский был отправлен отбывать наказание в Нерчинск, где и умер.
Тайное, как это обычно бывает, стало явным, и Гороховский попал под следствие. Пока его книжку внимательно изучали, а его жертв и благодетелей тщательно допрашивали, в Тамбове случился страшный пожар, который чуть не уничтожил все материалы дела Гороховского. Оказалось, что Гороховский дал большую взятку местному священнику и попросил его оказать ему небольшую услугу - поджечь город.
Суд приговорил Марка Гороховского к каторге, всё имущество чиновника было продано на аукционе в пользу города. Лишённый дворянского титула и наград Гороховский был отправлен отбывать наказание в Нерчинск, где и умер.
Какая, по-вашему, из этих историй следует мораль?
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1.Швейцарский-укорачивание срока власти,чтобы не успел.
2.Китайский-укорачивание срока жизни,если всё-таки успел!
Дьявол спрашивает их:
-в какой ад пойдете, в русский или в американский?
-а какая разница?
-в американском надо съедать каждый день по ведру говна,
-а в русском по два.
Американец выбрал американский, а русский подумал: "всю жизнь в России прожил, чего уж менять?" ,через месяц встречаются.
Русский спрашивает:
-ну как у вас? прекрасно, съел с утра ведро говна и целый день свободен. А у вас?
-а как всегда: то говна не завезли, то ведер на всех не хватает."
Думаю так же обстоит и с маслом...