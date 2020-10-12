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10 российских изобретений, которыми пользуется весь мир

10 российских изобретений, которыми пользуется весь мир (21 фото)

Автор:
12 октября 2020 17:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: изобретения   интересное   история   россия   факты   
1195
21

Принято считать, что Российская империя была крайне отсталым государством, и ничего хорошего и инновационного там не было. Однако именно русские изобретатели более 100 лет назад подарили миру электромобиль, монорельс, парашют, цветную фотографию и многое другое, чем мы пользуемся по сей день.

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Метки: изобретения   интересное   история   россия   факты   
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32k
Андрей Бертон 39 минут назад
Вы не поверите, но Русских изобретателей намного больше, просто большинство не смогли на родине реализовать себя, поэтому и эмигрировали туда, где больше возможностей.
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−18
Князь Курбский Полминуты назад
Австрия AT 25.50 € 4'080.00 € 374'430.00 RUB
2 Бельгия BE 31.20 € 4'992.00 € 458'126.00 RUB
3 Болгария BG 5.00 € 800.00 € 73'418.00 RUB
4 Венгрия HU 7.90 € 1'264.00 € 116'000.00 RUB
5 Германия DE 27.70 € 4'432.00 € 406'734.00 RUB
6 Греция GR 12.80 € 2'048.00 € 187'950.00 RUB
7 Дания DK 38.30 € 6'128.00 € 562'379.00 RUB
8 Ирландия IE 28.00 € 4'480.00 € 411'139.00 RUB
9 Испания ES 16.20 € 2'592.00 € 237'874.00 RUB
10 Италия IT 20.50 € 3'280.00 € 301'013.00 RUB
11 Кипр CY 14.10 € 2'256.00 € 207'038.00 RUB
12 Латвия LV 7.80 € 1'248.00 € 114'532.00 RUB
13 Литва LT 8.80 € 1'408.00 € 129'215.00 RUB
14 Люксембург LU 36.90 € 5'904.00 € 541'822.00 RUB
15 Мальта MT 14.10 € 2'256.00 € 207'038.00 RUB
16 Нидерланды NL 27.80 € 4'448.00 € 408'202.00 RUB
17 Польша PL 8.70 € 1'392.00 € 127'747.00 RUB
18 Португалия PT 11.60 € 1'856.00 € 170'329.00 RUB
19 Румыния RO - - -
20 Словакия SK 9.20 € 1'472.00 € 135'089.00 RUB
21 Словения SI 16.00 € 2'560.00 € 234'937.00 RUB
22 Финляндия FI 27.00 € 4'320.00 € 396'456.00 RUB
23 Франция FR 24.60 € 3'936.00 € 361'215.00 RUB
24 Хорватия HR 9.50 € 1'520.00 € 139'494.00 RUB
25 Чешская Республика CZ 9.90 € 1'584.00 € 145'367.00 RUB
26 Швеция SE 24.60 € 3'936.00 € 361'215.00 RUB
27 Эстония EE 9.90 € 1'584.00 € 145'367.00

Рашка 170-250 евро
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−18
Князь Курбский 2 минуты назад
Станьте наконец европейцами внутри
Вы носите европейскую одежду
Потребляете европейскую культуру и подражаете ей
Вы потребляете европейские товары и гордитесь их наличием
Но внутри вашей страны существует ордынская по сути, азиатская модель управления. Уникальный случай в истории. Но те та уникпльность которой стоит гордиться. Типа уникальный теракт 911
Становитесь людьми
Учите английский и начните на нем думать
Примите современное европейское мировоззрение
Откажытесь от ордынского прошлого и уголовноблатной психологии
От фальшивого величия и преступлений давно умерших предков
Думайте о себе и своих семьях
Смотрите в будущее
Не жывите прошлым, его больше нет
Прогоните крысу-хана
Интегрируйтесь
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−18
Князь Курбский 3 минуты назад
Монголы и татары раскатали вас на Калке и потом завоевали. У вас до сих пор ордынская модель управления, усиаревшая лет на 500
До этого вас побеждали византийцы и печенеги
После гоняли литовцы и поляки. И да, Польша и Литва независимые страны, в ЕС и НАТО.
Били вас и шведы, кторые много веков держали Ингерманландию
Татарам Крыма вы платили дань до Е2. Полонянишные деньги, слыхал?
Хохлы вас лупиои несколько раз
Эстонцы погнали в 20е годы 20 века
Фины в Тарвисоте вам е..о разбили.
До этого японцы раскаиали как младенцев паровым катком
Исч раньше вас маленько трахнули в Крыму
Вы проиграли первую мировую войну и получили объедки на второй
Вы проиграли афганцам и чеченцам в говняных штанах
Вы окружены нашыми базами и все соседи вас ненавидят
Вы надуваете щеки но за ними гнилые зубы. 'предвыборный' мультик путлера нас не впечатлил
Реальные успехи которых у впс нет вы заменяете пропогандой, культом поьедобесия и ложным чувством собственного величия.
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−18
Князь Курбский 4 минуты назад
Это тексты Фридома, великого и ужасного.
Он мне подарил фишки вместе с ними
Теперь я сюда срать хожу
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−18
Князь Курбский 5 минут назад
Нах мне грамматика помойного русского?
Английскую знаю
Литовскую учу
Русский хочу забыть. Потерянное время жизни в рашке
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6k
Matthew Hopkins 5 минут назад
Сейчас здесь начнется срач
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6k
Matthew Hopkins 7 минут назад
Важно что есть в настоящем, т.е. здесь и сейчас. Постоянно оглядываться в прошлое и гордиться тем что там был Гагарин, на этом далеко не уедешь. Во всяком случае, в нынешней ситуации вряд ли поможет.
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−18
Князь Курбский 8 минут назад
Вы русские жалкая второсортная нацыя прирожденных рабов и воров. Вашы хозяева главной статьей экспорта до татаро монгол иемели РАБОВ. То есть славян, будущих русских, из соседних уделов. За них получали золото от хазар и византийцев, на которые приобретали предметы роскоши, доспехи и вооружение.

Без своей культуры, искусства, науки. Все это носит чисто подражательный характер или украдено.

Вы никогда не имели своей промышленности равной или хотя бы подобной европейской. Вам ее всегда строили иностранцы. Кремль строил итальянец, церей лечили немцы, полки нового строя создавали ветераны 30ти летней войны, мануфактуры и заводы, включая Демидовские, строили иностранцы наверьованные по всей Европе, да посмотрите фамилии полководцев, учёных, администратов т.д. в лучшем случае остзейские немцы. Золотой век российской империи это правление немки, влегкую узурпировавшей трон.

Вы никогда не были равны Европе. Дальше кухни вас не пускали. Пушечное мясо, поставщики сырья

Где ваша наука? Ломоносов учился в Германии, вместе с Виноградовым. И Брюллов, и тысячи других. Они впитывали европейскую науку и культуру, учили языки и учились думать...

Кто построил вам флот? Куда вы уде 4 век шлете учмтся золотую молодеж?

Посмотрите гравюры английской фактории в Архангельске 17 век. Найдите 10 отличий от факторий у прочих дикарей Африки и Америки.

Вы до сих пор не можете создават конкурентоспособный и просто свой смартфон, автомобиль, ОС, гражданский самолет, ноутбук. Да вы кухонные краны не умеете делать или ЖК тв. Все только покупаете. Ща ресурся
Так ьыло есть и будет. Вы безнадежно отсиали
И культуру науку искусство вам заменяет ппопоганда и ложь о чувстве собственного величия.
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2k
Schumacher 10 минут назад
"Тетрис" нелепица ???? яро минусую))) +
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791
Kariya Полчаса назад
А еще лазер, джетпак, радиатор, спутник, телевидение и *барабанная дробь* подстаканник!)
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−18
Князь Курбский 41 минуту назад
76
Скотт Иван Час назад
Про ложность русского величия, или кто вы на самом деле.
Поехали
Чё о вы достигли, великая нация?
Ну вот поглядим для начала
Радио изобрел Маркони
Самолет ьратья Райт
Телефон Белл
Автомобиль Бенц
Доступным его сделал Форд
Автобаны гитлар
Ракету фон Браун
Атомную бомбу Ферми
ОТО Энштейн
Сколько элементов из таблицы Менделеева (не спорю, он) открыли русские?
Лампочку(серийную) Эдисон
Литую сталь Мартен
Нарезную стальную пушку Крупп
Стальную броню Крупп
Паровую машину Уатт
Атмосферную паровую машину Ньюкомен
Закон всемирного тяготения открыл Ньютон
Резину Гудьяр
Антибиотики Флеминг
На Луну первые полетели американцы. А вы вообще не полетели
Батискаф Пикар
Стратостат тоже он
Воздушный шар Монгольфье
Железную дорогу Тревитик
Паровоз Стефенсон
Массовое нарезное оружие Минье
Шрапнель Шрапнель
Прививки Луи Пастер
И пастерищацию тоже он. Помни, кремленышь, когда будешь ьанки на зиму катать
Кантофелеводство из Германии к вам пришло, тогда исчо Пруссии
Водопровод и канализация у вас это 20 век уже
Пипифакс это при Брежневе))
А до 30х мужчины в России не носили нижнего белья и не подтирались.
Первый университет у вас 18 век, на 500 лет позже Европы, все пройессора и преподаватели иностранцы
Большая часть ваших ученых не имеет русских фамилий
Вертолеты Сикорский, США
Телеграф Морзе
Переменный ток Вестингауз
Револьверы Кольт
Ваш револьвер Наган
Самозарядный пистолет Браунинг
Винтовка мосина это винтовка Нагана кстати. Мосин ее допилил под низких технологический уровень русской промышленности
Пистолет пулемет Ревелли
Пулемет Х. Макстм
Берданка Бердан
Телескоп Галилей
Микроскоп Левенгук
Теория эволюции Дарвин
Кругосветное путешествие Магеллан (вернее его зам)
Исследования дальнего восиока Витус Беринг
Радиоактивность Кюри,
Расщепление Резерфорд
Первая АПЛ Наутилус США
АУГ США и Британия
Дирижабль граф Цеппелин
ДВС Отто
Дизель Дизель
Торпеду Уайтхолл
Турьину не помню кто, вроде Парсонс
Печатную машинку Ремингтон
Гвейную Зингер
Прядильную не помню как звали, Англия 18 век, плотник какой то
Кириллицу вам болгары запилили, кол им оьоим в жопу
Метро Британия 1860е
Водку итальянцы 13 век
Хронометр Джон Гаррисон
Он же спиральную пружину годную
Коньки викинги
Лыжы саамы
Хомут вы позаимствоваали из Литвы
Стальной плуг(общедоступный) у вас 20 век, а так им в древней Греции пользовались. В европе с 14 века повсеместно.
Врачи до 19 века у вас немцы
Аппендэктомия Макбурней, у вас стали выпонять массово 20-30е годы, до этого мерли. В Петербурге с 1911.
Гигиена Флоренс Найтингейл, у Пирогова мерли от инфекций у англичан нет
Ударный капсюль Форсайт
Печатный станок Гутенберг
Межконтинентальный бомбардировщик США
МБР США
МБР с рбч США
Скайлэб США
Мультики США
Попкорн тоже они)))
Консервы при Наполеоне, не помню кто
Фонограф Эдисон
Я только начал

И чем же я нагадил? Правда глазки колет?
Продолжим?
Вы не умели строить мореходные грузоподьемные суда.
Про кочи ляля?
Гавно был коч. Пирога с парусом по примитивным технологиям для дикарей. Англичане над ними смеялись с высоты своих палуб
И от них сами же сразу отказались как только научились обезьянить европейские суда по образцу. На дрова пошли.
Ружья с кремневыми замками и то не умели массово. До 18 века стрелецкая пищаль была фитильной.

Кремль строили итальянцы.
Воевать по европейски шведы, но вы толком так и не научились, до сих пор мясом предпочитаете
Один полк нового строя, т.е. европейский, бил три-четыре полка стрельцов.
Ваши лучшие корабли иностранной постройки
Миры что на Титаник погружались делали фины
А что космом?
Бип-бип?
Или может говорящая оьезьянка? Кторая потом пила, ругалась матом, епла школьниц и болела сифоном? Так что по ходу пришлось ей геройскую гибель устроить
А польза то где?
Кто построил жыпыес? И когда он а когда глонасс?
Кто был на Луне?
Чьи марсоходы ползают по Марсу?
Кто запустил Вояджер?
Кто построил шаттлы?
Кто совершил мягкую посадку на комету и астероид?
Чьи зонды бороздят просторы, а чьи рыб в тихом океане пугают?
Кто создал спутниковую связь?
Чей Хаббл?
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670
Oldman Князь Курбский 20 минут назад
"Когда, Маркони "изобрёл" радио, он услышал по нему громко матерящегося Попова". Ну по большей части списка так же....
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Серега 13 минут назад
оговорки "Кириллицу вам болгары запилили" и другие "к вам"
красноречиво говорят что инфа из другого источника взята причём коряво переведённая.
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3k
Vadim ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 8 минут назад
Кстати эти "болгары" греками были
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2k
Schumacher Князь Курбский 8 минут назад
пикабушный копипесдал, ты сам хоть половину понял?
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2k
Стоша Серега 4 минуты назад
оно прям специально наш язык выучило чтоб рассказать правду, гордый патриот пендостанов, но это не точно...
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4k
Янус Полуэктович 45 минут назад
тэээкс. ждём хохлов с либерастами. такое они точно пропустить не смогут. ведь, как известно, всё изобретено на Украине. Пусть даже и в начале XIX века (какя тогда Украина была - никто внятно сказать не может). Ну и либерасты с воем что всё это бред, всё на западе изобретено, и что у них вообще радио от Маркони и самолёты от Райтов.
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4k
Серега Янус Полуэктович Полчаса назад
Уже.
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