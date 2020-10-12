10 российских изобретений, которыми пользуется весь мир

Мы уже привыкли, что Россия является лишь импортером современного оборудования. И кажется, мы стали забывать, что многие современные и инновационные вещи, без которых сегодня мы не можем представить свою жизнь, были изобретены в России. Можно вспомнить про электротехника Александра Попова, который продемонстрировал в 1895 году первый в мире радиоприемник. Но это общеизвестные факты.

Куда интересней узнать, например, что электрический двигатель и электромобиль подарили миру русские инженеры, а не какой-то Илон Маск. Первый прототип электромобиля, изобретенного Ипполитом Владимировичем Романовым, был представлен в Санкт-Петербурге аж в 1899 году. Автомобиль, если его можно так назвать, развивал скорость до 34 километров в час, а запаса хода хватало на 60 километров. Что вполне хватало, чтобы доехать от одного конца города в другой.