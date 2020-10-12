10 российских изобретений, которыми пользуется весь мир

Принято считать, что Российская империя была крайне отсталым государством, и ничего хорошего и инновационного там не было. Однако именно русские изобретатели более 100 лет назад подарили миру электромобиль, монорельс, парашют, цветную фотографию и многое другое, чем мы пользуемся по сей день.
Мы уже привыкли, что Россия является лишь импортером современного оборудования. И кажется, мы стали забывать, что многие современные и инновационные вещи, без которых сегодня мы не можем представить свою жизнь, были изобретены в России. Можно вспомнить про электротехника Александра Попова, который продемонстрировал в 1895 году первый в мире радиоприемник. Но это общеизвестные факты.
Куда интересней узнать, например, что электрический двигатель и электромобиль подарили миру русские инженеры, а не какой-то Илон Маск. Первый прототип электромобиля, изобретенного Ипполитом Владимировичем Романовым, был представлен в Санкт-Петербурге аж в 1899 году. Автомобиль, если его можно так назвать, развивал скорость до 34 километров в час, а запаса хода хватало на 60 километров. Что вполне хватало, чтобы доехать от одного конца города в другой.
Но зарядной инфраструктуры тогда, конечно не было. Поэтому двигатели внутреннего сгорания считались перспективней. Зато сегодня вся Европа пересаживается на электромобили, а правительство Германии даже выделило деньги на поддержку продаж "экологически чистых" авто - покупатель электромобиля получит немаленькую скидку в размере 9 тысяч евро.
"Сердце" электромобиля тоже было изобретено в России. Борис Семенович Якоби был архитектором, но работал не по профессии и добился ошеломительных результатов. В 1834 году он изобрел электрический двигатель, главным принципом работы которого, было вращение рабочего вала.
Вместе с Эмилием Христиановичем Ленцем изобретатель продолжает работать над усовершенствованием своего "детища" и создает еще два прототипа электромоторов. Один из которых предназначался для движения по воде - приводил в движение колесное судно, способное идти против течения по Неве, а второй - катил тележку по рельсам и стал прообразом современного трамвая.
Трамваи трамваями, а монорельс и сегодня выглядит чем-то футуристичным. И это при том, что монорельсовая дорога была изобретена еще в 1820 году Иваном Эльмановым.
Рельс был деревянным, а вогонетка двигалась на конной тяге. Конечно, не самое футуристичное исполнение, но главное, что идея была воплощена и продолжила развиваться. Кстати, первый монорельс в России был запущен лишь спустя 200 лет после его изобретения.
Даже сегодня качество цветопередачи часто становится проблемой. А на заре появления фотоаппаратов, когда процесс съемки был сложным техническим мероприятием, а все фото были черно-белыми, - и говорить нечего. Но попытки сделать фото в натуральных цветах предпринимались с самого начала появления фотоаппарата.
И в этом как никто другой преуспел русский фотограф Сергей Прокудин-Горский, которого можно без всяких экивоков назвать отцом цветной фотографии.
Проскудин-Горский снимал через три светофильтра, используя особые химические составы, которые превосходили по качеству работы зарубежных химиков. За что в 1905 году получил на свои разработки патент, а в 1910 году путешествовал по Российской империи и оставив нам коллекцию потрясающих цветных снимков.
До сих пор достоверно неизвестно, кто первым изобрел велосипед - каждый в этом деле хочет быть первым. Но известно, что крепостной Ефим Михеевич Артамонов из Тагила представил свою идею велосипеда в 1801 году, просто сократив число колес в повозке до двух.
А первый велосипед, изобретенный фон Дрезом, во-первых, был запатентован только в 1817 году, а во вторых, представлял из себя не велосипед, а то, что сегодня мы называем беговелом - то есть педалей в нем не было.
Первый велосипедист представил свое изобретение барину и тот послал его в Санкт-Петербург к самому царю-батюшке. До Питера Артамонов пилил целых 1708 километров, совершив тем самым и первый в мире велопробег.
Царь Александр I обозрел чудо-самокат, покрутил ус, похвалил изобретательного рабочего и подарил Артамонову 25 рублей и в придачу свободу для него и его семьи. Домой первый велосипедист вернулся героем, но велосипедами вроде как больше не занимался.
Попытки создать парашюты предпринимались на самой заре появления авиации. Первые "парашюты" представляли собой огромные и ненадежные "зонтики", которые крепились на самолете.
Но в 1910 году, находясь под впечатлением от гибели летчика Глеб Евгеньевич Котельников приступил к разработке парашюта.
За 10 месяцев он создал парашют в том виде, в котором мы знаем его сегодня. В 1911 году он получил патент в России, а годом позднее - во Франции.
Как известно, что в России не делается, все Калашников получается. АК считается самым надежным и востребованным автоматом в мире. Но при всем уважении к гениальному Михаилу Тимофеевичу, - он все же не был первым.
А первым в создании оружия, совмещающего в себе легкость винтовки и автоматический огонь пулемета, был русский оружейник Владимир Григорьевич Федоров. Разработку автомата он начал в 1913 году и вместе с винтовкой создал и специальные патроны (легче винтовочного, но тяжелее пистолетного), которые впоследствии назовут "промежуточными".
Автомат был испробован уже в 1916 году на Румынском фронте во время Первой мировой, и неплохо себя зарекомендовал. Однако в серийное производство оружия так и началось, так как через год империя рухнула.
Изобретение наркоза тоже связано с войной. Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов исследовал вопросы обезболивания во время проведения сложных операций. В 1847 году он опубликовал монографию о своих изысканиях. А в спустя три года начал оперировать используя собственную методику обезболивания.
Пирогов провел более десяти тысяч операций, используя эфирное обезболивание. Многие из этих операций пришлись на тяжелую для России Крымскую войну 1853-1856 годов.
Первая в мире атомная электростанция, подключенная в общей электросети СССР, была построена в Обнинске в 1954 году. Электричество она производила совсем немного, но само ее существование стало огромным шагом вперед для науки, энергетики и человечества.
Сегодня атомная энергетика - это не только самый эффективный способ получения электроэнергии, но и самый экологичный.
Российские советские атомные технологии по-прежнему являются одними из самых ведущих и востребованных в мире.
Возможно, кому-то покажется странным, что среди изобретений "изменивших мир", присутствует такая нелепица как "Тетрис". Но заметим, что эта игра в свое время стала настоящим культурным феноменом.
Разработал "Тетрис" советский программист Алексей Пажитнов в 1984 году. И счет людей, игравших в "Тетрис", идет на сотни миллионов. И их количество продолжает расти.
Это не просто выпущенная один раз игрушка, в которую поиграл и забыл, а целая концепция, которую продолжают повторять в бесчисленном количестве игровых реализаций.
Источник:
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12 Латвия LV 7.80 € 1'248.00 € 114'532.00 RUB
13 Литва LT 8.80 € 1'408.00 € 129'215.00 RUB
14 Люксембург LU 36.90 € 5'904.00 € 541'822.00 RUB
15 Мальта MT 14.10 € 2'256.00 € 207'038.00 RUB
16 Нидерланды NL 27.80 € 4'448.00 € 408'202.00 RUB
17 Польша PL 8.70 € 1'392.00 € 127'747.00 RUB
18 Португалия PT 11.60 € 1'856.00 € 170'329.00 RUB
19 Румыния RO - - -
20 Словакия SK 9.20 € 1'472.00 € 135'089.00 RUB
21 Словения SI 16.00 € 2'560.00 € 234'937.00 RUB
22 Финляндия FI 27.00 € 4'320.00 € 396'456.00 RUB
23 Франция FR 24.60 € 3'936.00 € 361'215.00 RUB
24 Хорватия HR 9.50 € 1'520.00 € 139'494.00 RUB
25 Чешская Республика CZ 9.90 € 1'584.00 € 145'367.00 RUB
26 Швеция SE 24.60 € 3'936.00 € 361'215.00 RUB
27 Эстония EE 9.90 € 1'584.00 € 145'367.00
Рашка 170-250 евро
Вы носите европейскую одежду
Потребляете европейскую культуру и подражаете ей
Вы потребляете европейские товары и гордитесь их наличием
Но внутри вашей страны существует ордынская по сути, азиатская модель управления. Уникальный случай в истории. Но те та уникпльность которой стоит гордиться. Типа уникальный теракт 911
Становитесь людьми
Учите английский и начните на нем думать
Примите современное европейское мировоззрение
Откажытесь от ордынского прошлого и уголовноблатной психологии
От фальшивого величия и преступлений давно умерших предков
Думайте о себе и своих семьях
Смотрите в будущее
Не жывите прошлым, его больше нет
Прогоните крысу-хана
Интегрируйтесь
До этого вас побеждали византийцы и печенеги
После гоняли литовцы и поляки. И да, Польша и Литва независимые страны, в ЕС и НАТО.
Били вас и шведы, кторые много веков держали Ингерманландию
Татарам Крыма вы платили дань до Е2. Полонянишные деньги, слыхал?
Хохлы вас лупиои несколько раз
Эстонцы погнали в 20е годы 20 века
Фины в Тарвисоте вам е..о разбили.
До этого японцы раскаиали как младенцев паровым катком
Исч раньше вас маленько трахнули в Крыму
Вы проиграли первую мировую войну и получили объедки на второй
Вы проиграли афганцам и чеченцам в говняных штанах
Вы окружены нашыми базами и все соседи вас ненавидят
Вы надуваете щеки но за ними гнилые зубы. 'предвыборный' мультик путлера нас не впечатлил
Реальные успехи которых у впс нет вы заменяете пропогандой, культом поьедобесия и ложным чувством собственного величия.
Он мне подарил фишки вместе с ними
Теперь я сюда срать хожу
Английскую знаю
Литовскую учу
Русский хочу забыть. Потерянное время жизни в рашке
Без своей культуры, искусства, науки. Все это носит чисто подражательный характер или украдено.
Вы никогда не имели своей промышленности равной или хотя бы подобной европейской. Вам ее всегда строили иностранцы. Кремль строил итальянец, церей лечили немцы, полки нового строя создавали ветераны 30ти летней войны, мануфактуры и заводы, включая Демидовские, строили иностранцы наверьованные по всей Европе, да посмотрите фамилии полководцев, учёных, администратов т.д. в лучшем случае остзейские немцы. Золотой век российской империи это правление немки, влегкую узурпировавшей трон.
Вы никогда не были равны Европе. Дальше кухни вас не пускали. Пушечное мясо, поставщики сырья
Где ваша наука? Ломоносов учился в Германии, вместе с Виноградовым. И Брюллов, и тысячи других. Они впитывали европейскую науку и культуру, учили языки и учились думать...
Кто построил вам флот? Куда вы уде 4 век шлете учмтся золотую молодеж?
Посмотрите гравюры английской фактории в Архангельске 17 век. Найдите 10 отличий от факторий у прочих дикарей Африки и Америки.
Вы до сих пор не можете создават конкурентоспособный и просто свой смартфон, автомобиль, ОС, гражданский самолет, ноутбук. Да вы кухонные краны не умеете делать или ЖК тв. Все только покупаете. Ща ресурся
Так ьыло есть и будет. Вы безнадежно отсиали
И культуру науку искусство вам заменяет ппопоганда и ложь о чувстве собственного величия.
Скотт Иван Час назад
Про ложность русского величия, или кто вы на самом деле.
Поехали
Чё о вы достигли, великая нация?
Ну вот поглядим для начала
Радио изобрел Маркони
Самолет ьратья Райт
Телефон Белл
Автомобиль Бенц
Доступным его сделал Форд
Автобаны гитлар
Ракету фон Браун
Атомную бомбу Ферми
ОТО Энштейн
Сколько элементов из таблицы Менделеева (не спорю, он) открыли русские?
Лампочку(серийную) Эдисон
Литую сталь Мартен
Нарезную стальную пушку Крупп
Стальную броню Крупп
Паровую машину Уатт
Атмосферную паровую машину Ньюкомен
Закон всемирного тяготения открыл Ньютон
Резину Гудьяр
Антибиотики Флеминг
На Луну первые полетели американцы. А вы вообще не полетели
Батискаф Пикар
Стратостат тоже он
Воздушный шар Монгольфье
Железную дорогу Тревитик
Паровоз Стефенсон
Массовое нарезное оружие Минье
Шрапнель Шрапнель
Прививки Луи Пастер
И пастерищацию тоже он. Помни, кремленышь, когда будешь ьанки на зиму катать
Кантофелеводство из Германии к вам пришло, тогда исчо Пруссии
Водопровод и канализация у вас это 20 век уже
Пипифакс это при Брежневе))
А до 30х мужчины в России не носили нижнего белья и не подтирались.
Первый университет у вас 18 век, на 500 лет позже Европы, все пройессора и преподаватели иностранцы
Большая часть ваших ученых не имеет русских фамилий
Вертолеты Сикорский, США
Телеграф Морзе
Переменный ток Вестингауз
Револьверы Кольт
Ваш револьвер Наган
Самозарядный пистолет Браунинг
Винтовка мосина это винтовка Нагана кстати. Мосин ее допилил под низких технологический уровень русской промышленности
Пистолет пулемет Ревелли
Пулемет Х. Макстм
Берданка Бердан
Телескоп Галилей
Микроскоп Левенгук
Теория эволюции Дарвин
Кругосветное путешествие Магеллан (вернее его зам)
Исследования дальнего восиока Витус Беринг
Радиоактивность Кюри,
Расщепление Резерфорд
Первая АПЛ Наутилус США
АУГ США и Британия
Дирижабль граф Цеппелин
ДВС Отто
Дизель Дизель
Торпеду Уайтхолл
Турьину не помню кто, вроде Парсонс
Печатную машинку Ремингтон
Гвейную Зингер
Прядильную не помню как звали, Англия 18 век, плотник какой то
Кириллицу вам болгары запилили, кол им оьоим в жопу
Метро Британия 1860е
Водку итальянцы 13 век
Хронометр Джон Гаррисон
Он же спиральную пружину годную
Коньки викинги
Лыжы саамы
Хомут вы позаимствоваали из Литвы
Стальной плуг(общедоступный) у вас 20 век, а так им в древней Греции пользовались. В европе с 14 века повсеместно.
Врачи до 19 века у вас немцы
Аппендэктомия Макбурней, у вас стали выпонять массово 20-30е годы, до этого мерли. В Петербурге с 1911.
Гигиена Флоренс Найтингейл, у Пирогова мерли от инфекций у англичан нет
Ударный капсюль Форсайт
Печатный станок Гутенберг
Межконтинентальный бомбардировщик США
МБР США
МБР с рбч США
Скайлэб США
Мультики США
Попкорн тоже они)))
Консервы при Наполеоне, не помню кто
Фонограф Эдисон
Я только начал
И чем же я нагадил? Правда глазки колет?
Продолжим?
Вы не умели строить мореходные грузоподьемные суда.
Про кочи ляля?
Гавно был коч. Пирога с парусом по примитивным технологиям для дикарей. Англичане над ними смеялись с высоты своих палуб
И от них сами же сразу отказались как только научились обезьянить европейские суда по образцу. На дрова пошли.
Ружья с кремневыми замками и то не умели массово. До 18 века стрелецкая пищаль была фитильной.
Кремль строили итальянцы.
Воевать по европейски шведы, но вы толком так и не научились, до сих пор мясом предпочитаете
Один полк нового строя, т.е. европейский, бил три-четыре полка стрельцов.
Ваши лучшие корабли иностранной постройки
Миры что на Титаник погружались делали фины
А что космом?
Бип-бип?
Или может говорящая оьезьянка? Кторая потом пила, ругалась матом, епла школьниц и болела сифоном? Так что по ходу пришлось ей геройскую гибель устроить
А польза то где?
Кто построил жыпыес? И когда он а когда глонасс?
Кто был на Луне?
Чьи марсоходы ползают по Марсу?
Кто запустил Вояджер?
Кто построил шаттлы?
Кто совершил мягкую посадку на комету и астероид?
Чьи зонды бороздят просторы, а чьи рыб в тихом океане пугают?
Кто создал спутниковую связь?
Чей Хаббл?
красноречиво говорят что инфа из другого источника взята причём коряво переведённая.