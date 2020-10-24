15 остросюжетных снимков, на которых разыгрывается нешуточная драма

Иногда так случается, что наша повседневная жизнь изобилует сценами настолько необычными, что все лихо закрученные сюжеты кино кажутся банальными, по сравнению с ними. В этом посте представлены фотографии персонажей, которые попали в непредвиденные трагикомические ситуации.
Хотел побегать с собакой, добегался...
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