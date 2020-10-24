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15 остросюжетных снимков, на которых разыгрывается нешуточная драма

15 остросюжетных снимков, на которых разыгрывается нешуточная драма (15 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2020 18:50
Сообщество : Юмор
Метки: Непредвиденные   Остросюжетные   Повседневная   драма   жизнь   снимки   сюжеты   
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Иногда так случается, что наша повседневная жизнь изобилует сценами настолько необычными, что все лихо закрученные сюжеты кино кажутся банальными, по сравнению с ними. В этом посте представлены фотографии персонажей, которые попали в непредвиденные трагикомические ситуации.

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Метки: Непредвиденные   Остросюжетные   Повседневная   драма   жизнь   снимки   сюжеты   
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7  комментариев
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599
Серый Мех 2 часа назад
-Наташ, а наташ!
-Он у тебя колбасу спёр!
-И в унитаз прячет!
-Наташ, а наташ! -Он у тебя колбасу спёр! -И в унитаз прячет!
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13k
Роман 23 минуты назад
У меня один раз такая фигня была, только по всему телу. Даже не знаю на что. Чувствовал себя нормально, но видок был п...ц, в фильмах ужасов без грима можно было снимать.
У меня один раз такая фигня была, только по всему телу. Даже не знаю на что. Чувствовал себя нормально, но видок был п...ц, в фильмах ужасов без грима можно было снимать.
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126
Timur Роман 12 минут назад
Это тест на разные аллергены, это не от чего-то одного.
Это тест на разные аллергены, это не от чего-то одного.
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13k
Роман Timur 10 минут назад
Я в курсе.
У меня была аллергия выглядящая именно так.
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2k
Arvo Laar Полчаса назад
15 остросюжетных снимков, на которых разыгрывается нешуточная драма
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30k
Опаньки 2 часа назад
Мне в детстве тоже белка в палец вцепилась.... Как питбуль - фиг оторвешь.

Всем двором за ней гонялись как обнаружили, загнали в угол и я, сука,

выиграл первый приз - поездку в травму
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