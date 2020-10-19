О чём думают люди, оказавшиеся на пороге смерти

Пользователи Reddit рассказывают истории о том, как чуть не умерли.
- Меня пырнул ножом в горло грабитель, вломившийся в мой дом. Я был уверен, что умру. Я себя ненавижу за это, но тогда я умолял грабителя побыть со мной, потому что я не хотел умереть в одиночестве. Он сказал мне "извини" и смотался. Это разбило мне сердце. К счастью, он вызвал скорую.
- Его поймали?
- Да. Это был брат моей девушки. Заядлый наркоман, употреблял мет. Оказывается, тот факт, что он вызвал скорую, превращает покушение на убийство в нападение при отягчающих обстоятельствах. Ему дали 9 месяцев тюрьмы и 9 лет условно. Как только он вышел из тюрьмы, он ограбил дом полицейского и опять загремел за решётку.
- Его поймали?
- Да. Это был брат моей девушки. Заядлый наркоман, употреблял мет. Оказывается, тот факт, что он вызвал скорую, превращает покушение на убийство в нападение при отягчающих обстоятельствах. Ему дали 9 месяцев тюрьмы и 9 лет условно. Как только он вышел из тюрьмы, он ограбил дом полицейского и опять загремел за решётку.
- В драке мне всадили нож в печень и лёгкое. Я это даже не заметил. Друг отвёл меня в сторону, где я упал без сил. Помню, как я истекал кровью, чувствовал, как на меня волнами накатывает эйфория, и как подумал: "Я достаточно пожил, всё нормально". Потом я вырубился и очнулся в больнице. На этот раз кроме боли я ничего не чувствовал. Умирать не больно, больно выживать.
- Мужик, мне очень жаль, что с тобой такое произошло. Спасибо, что поделился своей историей. В прошлом декабре моего друга зарезали насмерть. С тех пор меня преследуют мысли о том, какую боль он, должно быть, пережил. Твой коммент успокоил меня. Спасибо.
- Примерно пару лет назад в меня несколько раз всадили нож. Я вообще ничего не почувствовал. Не чувствовал боли, когда истекал кровью. Я просто засыпал. Уверен, что твоя боль от потери друга сильнее, чем боль, которую причиняет нож.
- Мужик, мне очень жаль, что с тобой такое произошло. Спасибо, что поделился своей историей. В прошлом декабре моего друга зарезали насмерть. С тех пор меня преследуют мысли о том, какую боль он, должно быть, пережил. Твой коммент успокоил меня. Спасибо.
- Примерно пару лет назад в меня несколько раз всадили нож. Я вообще ничего не почувствовал. Не чувствовал боли, когда истекал кровью. Я просто засыпал. Уверен, что твоя боль от потери друга сильнее, чем боль, которую причиняет нож.
×
- Я думал, что у меня передоз. Помню, что думал о том, как будет разочарована мной моя мама.
- Со мной было то же самое. Прежде чем вырубиться, я подумала: "Если я умру, моя мама от горя покончит с собой". Потому что мой отец несколько лет назад покончил жизнь самоубийством, наглотавшись таблеток, а мой брат наглотался экстази и неделю пролежал в коме. Я рыдала, пока не отключилась, в полной уверенности, что если умру, то не смогу спасти свою мать. Реальность поставила меня на место, когда я очнулась.
- Прежде чем потерять сознание на полу туалета в "Макдоналдсе", я подумал: "Блин, и чего Уэйн так переживал, нормальная же дурь".
- Со мной было то же самое. Прежде чем вырубиться, я подумала: "Если я умру, моя мама от горя покончит с собой". Потому что мой отец несколько лет назад покончил жизнь самоубийством, наглотавшись таблеток, а мой брат наглотался экстази и неделю пролежал в коме. Я рыдала, пока не отключилась, в полной уверенности, что если умру, то не смогу спасти свою мать. Реальность поставила меня на место, когда я очнулась.
- Прежде чем потерять сознание на полу туалета в "Макдоналдсе", я подумал: "Блин, и чего Уэйн так переживал, нормальная же дурь".
- В прошлом году я угодил под автобус. Когда меня переезжало колесо, я подумал: "Сегодня же только среда".
- "У тебя шнурки развязались", - сказал я своему отцу, прежде чем свалиться с 6-метрового утёса и упал в подлесок. Итоги падения: сломанная рука, треснутый череп, разорванная почка. Я пришёл в себя через две недели. "Спасибо", - это первое, что я услышал, когда очнулся. Отец поблагодарил меня за то, что я сообщил ему о развязанном шнурке, иначе он мог бы споткнуться и свалиться с обрыва вместе со мной.
- Когда я тонул, я подумал: "И это всё?"
- "У тебя шнурки развязались", - сказал я своему отцу, прежде чем свалиться с 6-метрового утёса и упал в подлесок. Итоги падения: сломанная рука, треснутый череп, разорванная почка. Я пришёл в себя через две недели. "Спасибо", - это первое, что я услышал, когда очнулся. Отец поблагодарил меня за то, что я сообщил ему о развязанном шнурке, иначе он мог бы споткнуться и свалиться с обрыва вместе со мной.
- Когда я тонул, я подумал: "И это всё?"
- Я помню, как мне делали приём Геймлиха (прим.: метод поддиафрагмальных толчков применяемый в случае, если инородный предмет в горле пациента не даёт ему вздохнуть), и я подумал, что как-то позорно умирать на фестивале Ренессанса. Это было накануне моего 29-го дня рождения, поэтому я ещё и расстроился, что не доживу до 30-летия. Если кто знает продавца сигар, который работал на фестивале Ренессанса в Скарборо 6 лет назад, передайте ему привет, он спас мне жизнь.
- Я постоянно чем-то давлюсь, часто собственной слюной. Я даже мужу сказала, что если я умру, подавившись слюной, то пусть это напишут на моей могиле и в некрологе.
- Помню, как у меня застрял в горле здоровенный кусок еды. Я просто стоял и думал: "Ну вот и всё". Я смирился с тем, что сейчас умру.
- Когда я подавился и не мог вздохнуть, я подумал: "Надо было разрезать эту фрикадельку пополам".
- Мой коллега подавился фрикаделькой, засунул себе в горло вилку, протолкнул фрикадельку и даже не порезался.
- Я постоянно чем-то давлюсь, часто собственной слюной. Я даже мужу сказала, что если я умру, подавившись слюной, то пусть это напишут на моей могиле и в некрологе.
- Помню, как у меня застрял в горле здоровенный кусок еды. Я просто стоял и думал: "Ну вот и всё". Я смирился с тем, что сейчас умру.
- Когда я подавился и не мог вздохнуть, я подумал: "Надо было разрезать эту фрикадельку пополам".
- Мой коллега подавился фрикаделькой, засунул себе в горло вилку, протолкнул фрикадельку и даже не порезался.
- "Как-то странно в горле, и дёсны чешутся", - подумал я, а затем чернота и глубокий сон. Так я узнал, что у меня аллергия на крабов.
- "У меня никогда не будет котёнка", - моя последняя мысль в 6 лет, когда я умирал от чудовищной аллергической реакции. Всё было, как в замедленной съёмке, картинка потихоньку затухала. До сих пор не понимаю, как я тогда выжил. Просто повезло. А котёнок у меня потом появился.
- "Господи, почему я не могу сейчас дышать, как я хочу дышать, как я устал", - каждый раз, когда у меня анафилактический шок.
- "У меня никогда не будет котёнка", - моя последняя мысль в 6 лет, когда я умирал от чудовищной аллергической реакции. Всё было, как в замедленной съёмке, картинка потихоньку затухала. До сих пор не понимаю, как я тогда выжил. Просто повезло. А котёнок у меня потом появился.
- "Господи, почему я не могу сейчас дышать, как я хочу дышать, как я устал", - каждый раз, когда у меня анафилактический шок.
- "О, что-то блестящее". Мне было 11 лет, мы с друзьями играли на большой поляне. У одного из нас был клюшка для гольфа, мы пуляли мячики в разные стороны. Мне показалось, что я увидел монету в траве. Пошёл на блеск, нагнулся, чтобы поднять монетку. Когда я наклонялся, я услышал крики за моей спиной и почувствовал ветер в волосах. Если бы я не нагнулся, летящий с бешеной скоростью мячик угодил бы мне прямо в затылок. Вместо монетки я нашёл кусочек фольги от шоколадки. Не совсем по теме, но все мы тогда были уверены, что тот мячик мог бы вырубить меня навсегда.
- Моё сердце остановилось на 7 секунд, когда я ел свой обед, лёжа в больничной палате. Меня вот-вот должны были выписать. Я понял, что сейчас отрублюсь, поэтому закрыл тарелку рукой, чтобы не шлёпнутся лицом в пюре. "Вот будет беспорядок", - это всё, о чём я мог тогда думать. Я вышел из больницы с кардиостимулятором через семь дней. Мне тогда было 46, сейчас мне 58, я уже на пенсии.
- Когда я думала, что умираю, я представила, как мой муж приходит с работы домой, а его никто не встречает.
- Когда я думала, что умираю, я представила, как мой муж приходит с работы домой, а его никто не встречает.
- Когда мне было десять, мы с семьёй полетели на отдых во Флориду. Это был мой второй в жизни полёт. В какой-то момент самолёт начал падать. Буквально. Продолжалось падение не больше пяти секунд, но кислородные маски вывалились с потолка. Я видел достаточно фильмов-катастроф, чтобы понять, что мы сейчас все умрём.
Я закричал и заплакал, как и большинство пассажиров, это однозначно мой самый страшный опыт в жизни. Чётко помню, как подумал тогда: "Теперь я не смогу закончить кампанию в Age of Empires II". Так что в свою последнюю минуту я думал о видеоигре.
Кстати, игру я прошёл. Офигенная игра.
Я закричал и заплакал, как и большинство пассажиров, это однозначно мой самый страшный опыт в жизни. Чётко помню, как подумал тогда: "Теперь я не смогу закончить кампанию в Age of Empires II". Так что в свою последнюю минуту я думал о видеоигре.
Кстати, игру я прошёл. Офигенная игра.
Источник:
Еще крутые истории!
- Охранник супермаркета: секреты работы
- Из кишечника 10-летней девочки вытащили 15 магнитов
- Попытка сфотографироваться с диким оленем закончилась плачевно
- Когда реальность превосходит ожидания
- Когда реновация - символ катастрофы
47
Понравилось47
Новости партнёров
Загрузка...
Как в меня стреляли в 80-ых ,как зарезали в 90-ых или как две недели назад у меня появился сухой кашель ?
Потом, кстати, кровь из лёгкого два раза откачивали и только после второго раза смог дышать нормально.
Я у иоря живу и пару раз чуть не утонул, один когда спасал двух мелких детей, и честно никаких высоких мыслей небыло, тупо мечтал просто преуспеть в начатом и как баран шел по дну, держа их на вытянутых руках над водой.
А второй когда уже сам купаясь, чуть не тонул, то вообще мыслей небыло, просто бы вдохнуть.
Итог необдуманного поступка - открытая черепно-мозговая травма, переломы рёбер, шеи, две трепанации, ну и сопутствующие травме заболевания на всю жизнь, плюс горы препаратов. И 7-летие своё пропустил, как раз оно подходило, когда всё произошло. Но лежал без сознания. Сказать, что пережил нечто такое, о чём говорят побывавшие за порогом люди, не могу. А может, просто не отложилось. Всем добра.
Шрамы от этого бодрячка остались на голове в волосах, на брови и под мышкой.
Пхахахахахахаха! Этапять!
Мой отец был хирургом и он рассказывал о похожем случае из своей практики: пациентка очень торопилась в обеденный перерыв и подавилась. Попыталась протолкнуть застрявший кусок вилкой - проглотила и еду, и вилку. Пришлось резать и доставать вилку из желудка.