О чём думают люди, оказавшиеся на пороге смерти

- Я помню, как мне делали приём Геймлиха (прим.: метод поддиафрагмальных толчков применяемый в случае, если инородный предмет в горле пациента не даёт ему вздохнуть), и я подумал, что как-то позорно умирать на фестивале Ренессанса. Это было накануне моего 29-го дня рождения, поэтому я ещё и расстроился, что не доживу до 30-летия. Если кто знает продавца сигар, который работал на фестивале Ренессанса в Скарборо 6 лет назад, передайте ему привет, он спас мне жизнь.



- Я постоянно чем-то давлюсь, часто собственной слюной. Я даже мужу сказала, что если я умру, подавившись слюной, то пусть это напишут на моей могиле и в некрологе.



- Помню, как у меня застрял в горле здоровенный кусок еды. Я просто стоял и думал: "Ну вот и всё". Я смирился с тем, что сейчас умру.



- Когда я подавился и не мог вздохнуть, я подумал: "Надо было разрезать эту фрикадельку пополам".



- Мой коллега подавился фрикаделькой, засунул себе в горло вилку, протолкнул фрикадельку и даже не порезался.