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О чём думают люди, оказавшиеся на пороге смерти

О чём думают люди, оказавшиеся на пороге смерти (9 фото)

Автор:
19 октября 2020 17:08
Сообщество : Истории
Метки: Reddit   аллергия   жизнь   истории   мысли   случай   смерть   
2985
9
Пользователи Reddit рассказывают истории о том, как чуть не умерли.
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Метки: Reddit   аллергия   жизнь   истории   мысли   случай   смерть   
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3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Даже и не знаю,какая история страшнее.
Как в меня стреляли в 80-ых ,как зарезали в 90-ых или как две недели назад у меня появился сухой кашель ?
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3k
КремлеКот 8 минут назад
В 16 лет меня пырнули в лёгкое ножом с очень узким лезвием, ширина прокола была всего сантиметр. Действительно боли не чувствовал, ни в момент удара, ни когда в больнице на живую рану зашивали.
Потом, кстати, кровь из лёгкого два раза откачивали и только после второго раза смог дышать нормально.
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17k
anpetrof 16 минут назад
Как-то лет 30 назад при катании на серфе у меня в руках разорвало пополам гик. Ветер был за 15 м/сек и приличные волны. У меня была самодельная трапеция из 8 миллиметрового стального прутка и капронового ремня, довольно тяжёлая. Когда я грохнулся в воду, она соскочила, я её поймал и, держа в левой руке, стал догонять уносимую ветром доску, которую уже отнесло метров на 10, пока я выныривал и ловил трапецию. Когда я начал изрядно хлебать воду, то понял, что гребя одной рукой я доску не догоню. Бросать трапецию было жалко, но когда я хлебнул очередной раз и понял, что сейчас утону, то всё-таки бросил.
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1k
Lefterov Полчаса назад
выдуманная херь!!!Прям все пред смертью думают о котиках и о всякой херне!!! Скажу по опыту что когда чувствуешь что смерть рядом то все твои мысли только о близких и как они будут без тебя и как тяжело им будет!!! Тяжело будет Супруге ведь ипотека не погашена и страшно за ребенка ведь ты не сможешь его защитить!! Страшно как будет дальше старенькая Мамочка!!! Страшно за своих близких людей которые без тебя будут беззащитны!!!! А не всякая там херня с котиками и т.д.!!!!!
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9k
Злой Lefterov 18 минут назад
Скажу по секрету, если у тебя нет 10 минут на размышления, то по факту ты не думаешь ни о чем высоком, только то что перед тобой
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10k
* Lefterov 3 минуты назад
Когда задыхаешься или у тебя есть 5 секунд в самолете, скорее всего подумаешь о фигне. Это если медленно умирать или узнать, что рак, то там да, философия.

Я у иоря живу и пару раз чуть не утонул, один когда спасал двух мелких детей, и честно никаких высоких мыслей небыло, тупо мечтал просто преуспеть в начатом и как баран шел по дну, держа их на вытянутых руках над водой.

А второй когда уже сам купаясь, чуть не тонул, то вообще мыслей небыло, просто бы вдохнуть.
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9k
An4aR 38 минут назад
Рос в семье военнослужащего. Когда было 6 лет, переехали с батей в Чехословакию. Прошло несколько месяцев и как-то раз пошли с пацанами за пределы гарнизона на чешскую территорию. Зачем - не помню. Идя на прогулку, прихватил свой классный пистонный револьвер (для зарядки нажимаешь рычажок сбоку и револьвер переламывается, открывая доступ ко внутренностям). На обратном пути кто-то из парней постарше взял "посмотреть", а затем началось классическое перекидывание от одного к другому. Я мечусь и прошу отдать, пацаны потешаются. Таки вырвав у кого-то свою собственность, бегу от них прочь, грозя всё рассказать папе. На беду в этот момент шли мимо автомобильной дороги, через которую я и побежал. Обернувшись назад. Именно тогда мимо нас проезжал ГАЗ-66, наперерез под который я выскочил. Помню только как бегу весь в обидках и - всё начинает приходить по мере того, как через пару недель вышел из комы. Пока пацаны сбегали за мамой, пока она прибежала на место происшествия - меня там уже нет. Только военный автомобиль, бьюшийся в истерике солдатик-водитель, моя джинсовая будённовка, отброшенная далеко в кусты и, соответственно, лужа крови. За этот промежуток времени мимо проезжал какой-то чех. По своим делам. Просто по своим делам. Остановился, расспросил, осторожно положил в машину и помчался в ближайшее медучреждение, откуда меня отвезли уже в центральную больницу далеко в Усти-над-Лабем. Что это был за человек, откуда - никто не знает. Но время таким образом не было упущено.
Итог необдуманного поступка - открытая черепно-мозговая травма, переломы рёбер, шеи, две трепанации, ну и сопутствующие травме заболевания на всю жизнь, плюс горы препаратов. И 7-летие своё пропустил, как раз оно подходило, когда всё произошло. Но лежал без сознания. Сказать, что пережил нечто такое, о чём говорят побывавшие за порогом люди, не могу. А может, просто не отложилось. Всем добра.
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3k
Владимир Час назад
Детство помню оч.хорошо, потому что насыщенное бл.. было. Мне было года 4, в д.саде воспитательница устроила сквозняк чтоб группу проредить. Вечером поднялась температура. На следующий день мы уже лежали в больнице. Я как сумел рассказал маме про прореживание группы воспитательницей и она оставив меня медсестре убежала. Температуру сбили мне интересно было бегать по коридору, но медсестра меня заперла в процедурной. Там стояли большие белые шкафы на подоконнике что то шкварчало, по диагонали висел чёрный толстый провод. Я решил через него перелезть. Темно и дикая невыносимая боль. Плитка с кашей перевернулась, кастрюля оделась на меня. На пике боли я понял, что необходимо отключиться от страданий и взлетел над собой. На крик сбежались врачи, с меня срезали одежду и что то вкололи. Боль выключилась, я был абсолютно свободен. Тело довезли до операционной, но мне стало всё равно и я как бы вышагнул из этой реальности. Мир очевидно был нарисован. Люди свято веря в его материальность, неукоснительно чтут его законы, то что должно быть твёрдым называют твёрдым и благодаря этой вере не проваливаются! Я б ещё долго изучал этот смешной мир снаружи но на беду врачей в больницу заехал папа нас попроведовать. Ему сказали что я в операционной и он метался у её дверей как тигр. Подбежала извиниться медсестра что меня в процедурной заперла. Отец её поймал за горло и та начала трепыхаться я влетел между ними и начал расталкивать, но не мог, тогда я влетел в отца и закричал - Папа, я здесь! Со мной всё хорошо. Батя отпустил медсестру, та с низкого старта убежала. Я ещё раз повторил, что со мной всё хорошо и полетел смотреть, что там с моим телом, врачи были изрядно вспотевшими, а я камнем упал в безызвестность и проснулся в мире жгучей боли.
Шрамы от этого бодрячка остались на голове в волосах, на брови и под мышкой.
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465
Казак Час назад
С одной стороны жутковато такое читать, с другой - да, были моменты, когда думал: "И это всё? Ну не так уж и страшно..." Ни в коей мере не хочу накликать смерть и буду цепляться за жизнь из последних сил.
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6k
KOSTELLO Час назад
Оказывается, тот факт, что он вызвал скорую, превращает покушение на убийство в нападение при отягчающих обстоятельствах.

Пхахахахахахаха! Этапять!
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29k
Haratemich Час назад
"Надо было разрезать эту фрикадельку пополам".
"Надо было разрезать эту фрикадельку пополам".
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159
im240 Haratemich Час назад
а в больницу зачем его привезли?
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25k
Антон Haratemich Час назад
Жирок попортило, и всё. Ну и перед будущей женой будет теперь долго придумывать, что же такое с его тылом случилось, что там за четыре странных шрама.
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10k
* im240 3 минуты назад
Надо было так оставить?:-)
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29k
Haratemich Час назад
О чём думают люди, оказавшиеся на пороге смерти
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3k
Fishki_surfer 2 часа назад
>>> Мой коллега подавился фрикаделькой, засунул себе в горло вилку, протолкнул фрикадельку и даже не порезался.

Мой отец был хирургом и он рассказывал о похожем случае из своей практики: пациентка очень торопилась в обеденный перерыв и подавилась. Попыталась протолкнуть застрявший кусок вилкой - проглотила и еду, и вилку. Пришлось резать и доставать вилку из желудка.
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15
Валентина 2 часа назад
Весной 2018 у меня оторвался тромб, микрочастицы прошли через лёгкие и попали в сердце, я знаю что чувствуют люди умершие от тромба, это дикая боль в сердце и невозможность сделать вдох...Как бы это странно не звучало, но благодаря густой крови основной тромб быстро не прошел дальше, меня успели привезти в больницу и прооперировать. О чем думала? О том что, слишком мало провела времени с сыном и мужем. Но осознание того что эта минута может быть последней, это страшно.
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1k
Alex Kot 2 часа назад
Я хочу это сделать.....
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565
bad boy Alex Kot Час назад
Делай, генофонд чище станет. Ну и может Дарвиновскую премию получишь.
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1k
Lefterov Alex Kot 22 минуты назад
ой не ляпай языком!!!Терпеть таких не могу!!!!Кто хочет тот делает а кто не хочет тот тупо внимание привлекает!! это психическое заболевание !!!иди лечись!!
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