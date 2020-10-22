7 знаменитых символов, смысл которых знают немногие

Многие символы и знаки укоренились в нашей повседневной жизни, и мы не задумываемся о том, какое первоначальное значение они могут иметь. Но оказывается, оно может значительно отличаться от того, что нам хорошо известно. В этом посте вы узнаете историю наиболее известных символов.
Лилия
Цветок лилии обычно считается эмблемой французской королевской семьи, но его первоначальное значение оказывается иное. В религии и в искусстве этот цветок всегда служил знаком чистоты и духовности. Это один из символов, связанных с Девой Марией, которую часто изображали с цветком лилии в руке. Геральдическая лилия - символ Святой Троицы.
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Крест с петлёй
Его также называют египетским крестом или анкхом. Он начал свою историю в Древнем Египте, где символизировал бессмертие и мудрость, и должен был защищать от несчастий. Люди верили, что анкх открывает врата в потусторонний мир. Сегодня египетский крест довольно известен как один из элементов готической субкультуры, появившейся в 80-х годах прошлого века.
Якорь
Этот символ уважаем среди всех моряков мира. Якорь является одним из самых востребованных мотивов татуировки. Свой символический смысл знак приобрёл ещё у древних египтян и означал мироздание и таинство брака, и олицетворял собой надежду и безопасность. Первые христиане считали, что форма якоря связана с символом креста.
Аум
Этот сложный знак широко распространен. Его можно увидеть в фильмах, клипах и декоре. Индуистская религия связывает его с божественной триадой. Он обладает очень глубоким смыслом созидания и сохранения, а также разрушения. Его часто используют как мантру силы, интеллекта и вечности для сеансов медитации. Кроме того, символ Аум обычно отождествляют с Богом Ганешем.
Тильда
Этот символ используют, когда хотят подчеркнуть неточность информации. Например, для указания примерного времени ожидания или примерного количества ингредиентов в блюде. Знак тильда перед числом означает "приблизительно", "около". Первоначально в скорописи волнистая линия сигнализировала о пропуске одной или нескольких букв.
Мьёльнир
Этот скандинавский символ называется "молот Тора", люди верили, что он помогает защититься от несчастья. Ранее, в Скандинавии Мьёльнир носили на шее, но амулет имел несколько иное значение. Он использовался как символ плодородия на свадьбах и его помещали под кровать молодых супругов, чтобы в семье родилось много детей.
Клевер
Трилистник часто называют знаком удачи. Но это в корне неверно, поскольку он является официально запатентованным символом Ирландии, и известен там с V века н.э. Удачу символизирует клевер, который имеет 4 листа. Славяне проводили с ним разные обряды, и верили, что клевер найденный в ночь на Ивана Купалу обладает мощной магической силой. Другие народы тоже придавали клеверу особое значение. Например в Индии, он выполнял роль оберега, защищающего от зла и нечистых духов.
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Первые христиане вообще кресту не поклонялись. Это позже пришло из язычества. Да и вообще, какие ассоциации может вызывать орудие убийства близкого человека? Побуждает ли оно к поклонению или вызывает отвращение?
выглядит как переделан из чего-то(из стены, стеллы, саркафага или еще чего).
С 1949 по 1958 )))))))))
Французское название символа - fleur de lys / lis, бурбонская лилия, цветок водяной лилии.