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7 знаменитых символов, смысл которых знают немногие

7 знаменитых символов, смысл которых знают немногие (8 фото)

Автор:
22 октября 2020 23:20
Сообщество : Факты
Метки: жизнь   знак   знаменитые   знают   история   символ   
6003
8

Многие символы и знаки укоренились в нашей повседневной жизни, и мы не задумываемся о том, какое первоначальное значение они могут иметь. Но оказывается, оно может значительно отличаться от того, что нам хорошо известно. В этом посте вы узнаете историю наиболее известных символов.

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Метки: жизнь   знак   знаменитые   знают   история   символ   
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18  комментариев
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722
Мистер Фикс 9 часов назад
А подкова?
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7k
перевозчик Час назад
якорь - это морской тормоз
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2k
acari 2 часа назад
Египетский крест, это так называемый "ушковый крест", в первую очередь это как инь и янь символ мужского и женского начала..
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549
ssrbox 3 часа назад
Над тильдой поржал. Это дети со школы знают.
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен ssrbox Час назад
Так школьник и писал для своих. Наподобие реферата.
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12
Елена Лек 51 минуту назад
вот только там две тильды ставят
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825
Гарри Слепнер 3 часа назад
Первые христиане считали, что форма якоря связана с символом креста.

Первые христиане вообще кресту не поклонялись. Это позже пришло из язычества. Да и вообще, какие ассоциации может вызывать орудие убийства близкого человека? Побуждает ли оно к поклонению или вызывает отвращение?
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11k
Андрей Дядя Гарри Слепнер 2 часа назад
да и сегодня многие христианские конфессии не носят крестов.
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12
Елена Лек 50 минут назад
адвентист?
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752
newegg 4 часа назад
Древнеегипетский якорь представлял из себя кусок камня с просверленной дыркой. Не очень похож на современный символ.
Древнеегипетский якорь представлял из себя кусок камня с просверленной дыркой. Не очень похож на современный символ.
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11k
tarassarat newegg Полчаса назад
не выглядит что он сделан целенаправленно с нуля: во! хороший камень для якоря, нет.
выглядит как переделан из чего-то(из стены, стеллы, саркафага или еще чего).
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1k
Sergey 6 часов назад
Почему ядумал, что якорь набивают себе моряки?
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2k
Aristarx 8 часов назад
А "ДМБ-78"?
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15k
Краюхин Тихон Aristarx 5 часов назад
Значит родился в 1958.
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Краюхин Тихон Час назад
Не факт.
С 1949 по 1958 )))))))))
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1k
Алексей 9 часов назад
Так-то "общепринятых" символов гораздо больше 7 и у каждого народа свой набор таких символов. Хотя некоторые известны очень широко - крест, свастика, круг/колесо.
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27k
KiploksAKS 9 часов назад
Факт номер 0: геральдическая "лилия" Бурбонов на самом деле - изображение цветка ириса.
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752
newegg KiploksAKS 4 часа назад
Это по русски цветок назвают «ирис».
Французское название символа - fleur de lys / lis, бурбонская лилия, цветок водяной лилии.
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