В России в память о Герое пройдет патриотическая акция

10 июля 2016 года пять боевиков напали на офицера полиции, который отдыхал на природе с родными. В результате, погибает брат лейтенанта Абдурашид Нурбагандов, после того, как боевики обнаружил удостоверение сотрудника полиции, они вывозят его в лес. Уже в лесу боевики решают записать видео для устрашения работников правоохранительных органов: они требуют от Нурбагандова обращение с призывом не выполнять своих обязанностей и увольнения из правоохранительных органов. В конце видео он произносит слова, которые впоследствии станут негласным девизом для многих сотрудников правоохранительных органов и подразделений Росгвардии.

«Работайте, братья!» – сказал офицер, после жить ему осталось считанные секунды.

В сентябре часть бандитов будет ликвидирована силовиками, двое получат сроки. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Магомеда Нурбагандова званием Героя России, в родном селе ему установили памятник, назвали улицы в родном селе, Чечне и Дагестане.