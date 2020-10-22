В России в память о Герое пройдет патриотическая акция

В 2016 году социальные медиа, сайты, федеральные каналы в память о Герое России, лейтенанте полиции Магомеде Нурбагандове опубликовали материалы о его подвиге. Страшные события произошли 4 года назад.
10 июля 2016 года пять боевиков напали на офицера полиции, который отдыхал на природе с родными. В результате, погибает брат лейтенанта Абдурашид Нурбагандов, после того, как боевики обнаружил удостоверение сотрудника полиции, они вывозят его в лес. Уже в лесу боевики решают записать видео для устрашения работников правоохранительных органов: они требуют от Нурбагандова обращение с призывом не выполнять своих обязанностей и увольнения из правоохранительных органов. В конце видео он произносит слова, которые впоследствии станут негласным девизом для многих сотрудников правоохранительных органов и подразделений Росгвардии.
«Работайте, братья!» – сказал офицер, после жить ему осталось считанные секунды.
В сентябре часть бандитов будет ликвидирована силовиками, двое получат сроки. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Магомеда Нурбагандова званием Героя России, в родном селе ему установили памятник, назвали улицы в родном селе, Чечне и Дагестане.
«Работайте, братья!» – сказал офицер, после жить ему осталось считанные секунды.
В сентябре часть бандитов будет ликвидирована силовиками, двое получат сроки. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Магомеда Нурбагандова званием Героя России, в родном селе ему установили памятник, назвали улицы в родном селе, Чечне и Дагестане.
В память о Герое, в Свердловске 6 ноября пройдет патриотическая акция, приуроченная ко Дню сотрудника органов внутренних дел и Дню Росгвардии России. Также в рамках мероприятия в Екатеринбурге организован информационниый флешмоб «РаботайтеБратья».
Тем не менее, уровень доверия к представителям правоохранительных органов с каждым годом снижается (https://www.interfax.ru/russia...), а количество случаев коррупции и превышения полномочий сотрудниками как Росгвардии, так и полиции все чаще появляется в информационном пространстве. Росгвардия все чаще стала применятся против своего же народа. (https://novayagazeta.ru/articl...).
Возможно, мы уже стали забывать, как должен выглядеть настоящий офицер правоохранительных органов, верный присяге и служащий действительно на благо своего народа?
Тем не менее, уровень доверия к представителям правоохранительных органов с каждым годом снижается (https://www.interfax.ru/russia...), а количество случаев коррупции и превышения полномочий сотрудниками как Росгвардии, так и полиции все чаще появляется в информационном пространстве. Росгвардия все чаще стала применятся против своего же народа. (https://novayagazeta.ru/articl...).
Возможно, мы уже стали забывать, как должен выглядеть настоящий офицер правоохранительных органов, верный присяге и служащий действительно на благо своего народа?
Авторский пост
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Метки: Героя России герой дагестан полиции
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