В России в память о Герое пройдет патриотическая акция

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Что такое АЛФ, которым так гордится наша страна Что такое АЛФ, которым так гордится наша страна Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез Комичность отношений мужчин и женщин, над которой мы смеялись до слез В Москве две девушки сняли квартиру, не зная о скрытой камере В Москве две девушки сняли квартиру, не зная о скрытой камере 15 перевозок и доставок, которые обернулись полнейшим провалом 15 перевозок и доставок, которые обернулись полнейшим провалом Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 40 занимательных ответов на вопрос "А что будет, если...?" 40 занимательных ответов на вопрос "А что будет, если...?" 18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем сезоне 18 сумасшедших идей, которые можно реализовать на даче в следующем... Юморист Гарик Харламов поиздевался над телефонным мошенником Юморист Гарик Харламов поиздевался над телефонным мошенником "Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены Юры из Забайкалья "Развернись, я его убью!": никогда не оказывайтесь на пути у жены... "Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые произошли будто вчера "Совсем недавно ведь было": 20 событий 2000 года, которые... "Властелин Колец": 18 фотографий со съёмок "Властелин Колец": 18 фотографий со съёмок "Пир во время чумы", то есть коронавируса: в сеть просочилось видео супермегаэкшена, то есть дня рождения Пескова! "Пир во время чумы", то есть коронавируса: в сеть просочилось... Журнал, который втайне выписывает твой кот Журнал, который втайне выписывает твой кот Монах прошел испытание котятами Монах прошел испытание котятами В Нижнем Новгороде судят Руслана Салахова, убившего незнакомца одним ударом В Нижнем Новгороде судят Руслана Салахова, убившего незнакомца... Спички детям не игрушки Спички детям не игрушки Ударим позитивом по... негативу! Ударим позитивом по... негативу! Что стало с советскими детьми-актерами: из кино до криминала и алкоголизма Что стало с советскими детьми-актерами: из кино до криминала и...
В России в память о Герое пройдет патриотическая акция

В России в память о Герое пройдет патриотическая акция (3 фото)

Автор:
22 октября 2020 15:09
Метки: Героя России   герой   дагестан   полиции   
2711
3
В 2016 году социальные медиа, сайты, федеральные каналы в память о Герое России, лейтенанте полиции Магомеде Нурбагандове опубликовали материалы о его подвиге. Страшные события произошли 4 года назад.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Героя России   герой   дагестан   полиции   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Алекс 7 часов назад
В России в память о Герое пройдет патриотическая акция
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−130
иван чернов 21 минуту назад
чурка не человек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
273
Максим 8 часов назад
Где партриотическая акция в честь солдат, которые погибли в боях с террористами? К чему эта нарочитая персонализация?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
111
MAKAPka 9 часов назад
РаботайтеБратья !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
499
arcush 9 часов назад
Беда одна... Герой МАГОМЕД, а в тех нарядных рядах и кадырка и сечин и киндерсёрприз... и очень много говна... Думаю надо назначать настоящих героев! Народных и Российских! Магомед! Россия гордится тобой и семьей твоей! Тебе памяти и семье жизни и здоровья! Ты Российский герой! Ты ничего общего с путинским говном не имеешь! Спасибо тебе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
MatveiVainrub 9 часов назад
Нурбагандов герой . А герои не умирают .Они превращаются в белых журавлей . Смелый человек . И смелым поём мы песню .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20 лет модификаций: как мастер по пирсингу стала «демонической женщиной» (5 фото) 20 лет модификаций: как мастер по пирсингу стала «демонической женщиной» (5 фото) В лагере под Дербентом граждане Азербайджана устроили потасовку В лагере под Дербентом граждане Азербайджана устроили потасовку Видео из операционной: изо рта россиянки медики извлекли огромную змею Видео из операционной: изо рта россиянки медики извлекли огромную змею Жуткие деревни-призраки Дагестана: фотографии и видео с дронов Жуткие деревни-призраки Дагестана: фотографии и видео с дронов Почему советского солдата боготворят в Северной Корее Почему советского солдата боготворят в Северной Корее Мальчик, защитивший сестру от собаки, признан почетным чемпионом по боксу Мальчик, защитивший сестру от собаки, признан почетным чемпионом по боксу
Oleg

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

192



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Калашников - убийца?
1
277
Калашников - убийца?
Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! Часть вторая
21
121
Семь примеров, когда песня из фильма - круче фильма! Часть вторая
﻿
Набирающие популярность
Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
0
132
Пока американцы умирают, чиновники из США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ
«Это форма психологической защиты»: красноярский психиатр объяснил поведение «антимасочников»
1
196
«Это форма психологической защиты»: красноярский психиатр объяснил поведение...
Что такое АЛФ, которым так гордится наша страна
Что такое АЛФ, которым так гордится наша страна
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#шоу бизнес#разное#автомобили#смешные#звезды#автомир#Instagram
#факты#прикол#интересное#познавательно#прикольные#коррупция#на различный вкус#картинки#Душевное#авария
#юмор#животные#россия#кино#знаменитости#новости#актеры#люди#gif#армия

На что жалуетесь?

Вернуться