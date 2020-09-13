Жуткие деревни-призраки Дагестана: фотографии и видео с дронов

В республике Дагестан есть несколько заброшенных деревень-призраков - Гамсутль, Кахиб и Корода. Село Гамсутль находится на высоте 1400 м на вершине горы Гамсутльмеэр и имеет двухтысячелетнюю историю. Села Кахиб и Корода также давно пустуют. Давайте посмотрим, как эти места выглядят сейчас.
Какая-то жизнь в Гамсутле продолжалась до середины 20 века, а затем село начало умирать, люди разъехались
Добраться до Гамсутля можно, поднявшись на гору по узкой тропинке. Идти придется примерно час
Между Гамсутлем и Кахибом находится еще одна заброшенная горная деревня под названием Корода
В мае 2018 года новостное видеоагентство Ruptly сделало потрясающие кадры с дронов в Короде
Источник: — переведено специально для fishki.net
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