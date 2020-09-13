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Жуткие деревни-призраки Дагестана: фотографии и видео с дронов

Жуткие деревни-призраки Дагестана: фотографии и видео с дронов (16 фото)

Автор:
13 сентября 2020 11:03
Сообщество : Путешествия
Метки: горная деревня   дагестан   деревня-призрак   заброшенная деревня   заброшенные места   путешественникам на заметку   туристу на заметку   
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В республике Дагестан есть несколько заброшенных деревень-призраков - Гамсутль, Кахиб и Корода. Село Гамсутль находится на высоте 1400 м на вершине горы Гамсутльмеэр и имеет двухтысячелетнюю историю. Села Кахиб и Корода также давно пустуют. Давайте посмотрим, как эти места выглядят сейчас.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: горная деревня   дагестан   деревня-призрак   заброшенная деревня   заброшенные места   путешественникам на заметку   туристу на заметку   
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14  комментариев
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28k
Azesh 2 часа назад
неужто все в Москву перебрались?
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1k
Слава Кокаинум 4 минуты назад
Без дагов прекрасен даже Дагестан
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3
Атомный Крот 43 минуты назад
Классные фотки. Интересные места.
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7k
курвиметр Час назад
пикантные похождения сексуальной авантюристки и пи.здлявой блогерши евы тушенкиной в заброшенных аулах дикого дагестана
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259
С миру по нитке курвиметр 13 секунд назад
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3k
Инсулин4ег 2 часа назад
Всегда было интересно - как в подобные поселения доставлялась вода. Никаких конструкций для собирания и сберегания воды найдено не было.
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Webworks Инсулин4ег Час назад
Анунахи подвозили воду на звездолётах.
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Вадим 2 часа назад
Ну жуткого ничего нет. Скорее очень интересно.
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Mellivora 3 часа назад
Дык, красномокасинщики давно в Европейскую часть России переехали.
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