Жуткие деревни-призраки Дагестана: фотографии и видео с дронов

В республике Дагестан есть несколько заброшенных деревень-призраков - Гамсутль, Кахиб и Корода. Село Гамсутль находится на высоте 1400 м на вершине горы Гамсутльмеэр и имеет двухтысячелетнюю историю. Села Кахиб и Корода также давно пустуют. Давайте посмотрим, как эти места выглядят сейчас.

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Гамсутль называют "дагестанским Мачу-Пикчу" 0 Источник:

Эти фотографии сделаны в мае 2019 года 0 Источник:

Добираться сюда тяжело, так что туристов обычно мало 0 Источник:

Места тут невероятной красоты. Горы! 0 Источник:

Какая-то жизнь в Гамсутле продолжалась до середины 20 века, а затем село начало умирать, люди разъехались 0 Источник:

Добраться до Гамсутля можно, поднявшись на гору по узкой тропинке. Идти придется примерно час 0 Источник:

Когда-то в Гамсутле было около 300 домов. Последний житель этого места умер в 2015 году 0 Источник:

А это заброшенное село Кахиб, которое находится примерно в двух часах езды от Гамсутля 0 Источник:

Выглядит совершенно потрясающе - будто вырастает из скалы, составляя с ней одно целое 0 Источник:

Развалины тут соседствуют с современными постройками 0 Источник:

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Между Гамсутлем и Кахибом находится еще одна заброшенная горная деревня под названием Корода

В мае 2018 года новостное видеоагентство Ruptly сделало потрясающие кадры с дронов в Короде 0 Источник:

Это село расположено на высоте 1500 м над уровнем моря в окружении скал 0 Источник:

Село построено между третьим и четвертым веками нашей эры 0 Источник: