В Калмыкии задержали сбежавших дагестанских заключенных

Теперь правоохранители будут разбираться, как заключенным удалось сбежать из колонии с усиленным режимом и почему бандиты сумели преодолеть 340 километров, прежде чем оказались пойманными. Ведь им приходилось проезжать такие населенные пункты как Кизилюрт, Бабаюрт и Кизляр.