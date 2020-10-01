В Калмыкии задержали сбежавших дагестанских заключенных

Беглецы из колонии строгого режима успели пройти 340 километров. Преступников взяли близ поселка Улан-Холл.
Неделю назад, в ночь на 23 сентября, шестеро заключенных сбежали из колонии строгого режима в Дагестане. Дерзкая выходка удалась благодаря подкопу. Четверо из них были осуждены за преступления, связанные с наркотиками, двое сидели за убийство.
Шестеро заключенных сбежали из колонии в Дагестане
О побеге были оповещены все правоохранители республики, разосланы ориентировки. Спустя неделю заключенные были задержаны.
Судя по видео, они неплохо подготовились к дальнему походу: на них теплая одежда, удобная обувь, рюкзаки со снаряжением и холодное оружие - ножи.
Предполагается, что из Калмыкии преступники могли бы доехать до Астраханской области, а там - пересечь границу и отправиться в Казахстан.
Теперь правоохранители будут разбираться, как заключенным удалось сбежать из колонии с усиленным режимом и почему бандиты сумели преодолеть 340 километров, прежде чем оказались пойманными. Ведь им приходилось проезжать такие населенные пункты как Кизилюрт, Бабаюрт и Кизляр.
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а в казахстане че, воля?
бежать к хохлам надо, там такое говно на расхват, еще и на тв пригласят как жертв путинского режима, а дальше и в омерику можно