FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 322 поста • 205 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Калмыкии задержали сбежавших дагестанских заключенных

В Калмыкии задержали сбежавших дагестанских заключенных (5 фото + 2 видео)

Автор:
01 октября 2020 09:13
Сообщество : Криминал
Метки: Тюрьма   дагестан   заключенные   калмыкия   колония строгого режима   побег   
2124
5
2
Беглецы из колонии строгого режима успели пройти 340 километров. Преступников взяли близ поселка Улан-Холл.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Тюрьма   дагестан   заключенные   калмыкия   колония строгого режима   побег   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
83
EM 2 часа назад
Так прошли или проехали? Если прошли , со снаряжением по, почти 50 км. в сутки, молодцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Батончик с маком EM Час назад
так они верхом друг на друге скакали. день конём, ночь всадником и наоборот. даже на ночёвку не останавливались, спали "в седле"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
237
Остап Ива́нович. Полчаса назад
у них от безделья много свободного времени..
у них от безделья много свободного времени..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Денис 37 минут назад
Вот наверное сейчас сидят и думают столько е.. сь копали, столько прошли, а в итоге ради чего? срок накинут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vasiliy Pakazyava 42 минуты назад
Так я и не понял, они со строгоча сбежали? или усилка? Кагбэ режимы разные, со строгоча, можно сбежать такой группой, разве что ногами вперед
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Час назад
"отправиться в Казахстан"
а в казахстане че, воля?
бежать к хохлам надо, там такое говно на расхват, еще и на тв пригласят как жертв путинского режима, а дальше и в омерику можно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
733
Алексей робт Час назад
Из Казахстана легко пройти через границу в Кыргызстан. Бишкек прям рядом с границей. А из Манаса уже можно вылететь в любую страну без проблем, хоть в Украину, хоть в Тайланд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex робт 48 минут назад
Угу, умничай если уверен, что не окажешься на месте этих физкультурников
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Алексей 40 секунд назад
Без документов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось Нейросеть разгадала тайну самого загадочного побега из тюрьмы Алькатрас Нейросеть разгадала тайну самого загадочного побега из тюрьмы Алькатрас Российские заключенные сняли мультфильм про Колобка-наркомана Российские заключенные сняли мультфильм про Колобка-наркомана Двое заключенных сбежали из тюрьмы, но оставили объяснительную записку Двое заключенных сбежали из тюрьмы, но оставили объяснительную записку Надзирателю в тюрьме стало плохо. Заключённые не растерялись и помогли ему Надзирателю в тюрьме стало плохо. Заключённые не растерялись и помогли ему 10 фильмов и сериалов про побег из тюрьмы 10 фильмов и сериалов про побег из тюрьмы
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

62450



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза
2
97
20 русских и не только пасхалок, которые сложно заметить с первого раза
Молодость и зрелость
9
170
Молодость и зрелость
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Женщина без волос решилась стать моделью
0
2
Женщина без волос решилась стать моделью
Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW
1
58
Дизайнеру ВАЗ-2110 стыдно за внешний вид новых BMW
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#авария#кино#люди#истории#разное#море#на различный вкус
#факты#юмор#животные#авто авария#СССР#москва#картинки#авария дня#подборка#коронавирус
#история#прикол#россия#дтп#природа#прикольные#путешествия#комментарии#смешные#gif

На что жалуетесь?

Вернуться