FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3439 постов • 633 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Дагестане блестяще завершилась операция Росгвардии по разгону и аресту протестующих людей

В Дагестане блестяще завершилась операция Росгвардии по разгону и аресту протестующих людей (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 03:17
Сообщество : Жить в России
Метки: дагестан   земля   протесты   разгон   раненые   резиновые пули   росгвардия   россия   
1523
2
1

Силовики разогнали жителей села Красноармейское в Дагестане, протестовавших против строительства на спорных землях, граничащих с посёлком Семендер. В процессе работы гвардейцами были применены резиновые дубинки, слезоточивый газ и резиновые травматические боеприпасы. Среди населения есть раненые.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: дагестан   земля   протесты   разгон   раненые   резиновые пули   росгвардия   россия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
21
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
524
Андрей 3 часа назад
Ну если Дагестан - то явно протестующие вели себя тихо и мирно...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
311
Алксандр Шевченко 19 минут назад
Для того и набирали 300 тыщ росгвардии, для того и дали им право стрелять в мирное население. Теперь начали с малого с сел. Дальше - больше. Чтоб народ не писел, а молча выполнял. Им же там с верху виднее, что у людей всё хорошо, они же всё о России думают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pterodactyl Полчаса назад
Если они бумажных стаканчиков ссаться,а тут камни. Обосрались от страха и отмстили как умели, пулями и дубинками. И вообще что за манера у людей выходить свои права отстаивать,по роже их по роже и по почкам не забыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
чокнутый Полчаса назад
церберы плешивого, нацисты такого не делали как эти выродки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VL чокнутый 18 минут назад
ник у вас подходящий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93
MAKAPka 47 минут назад
Если все честно написано - гвардейцы псы !!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
675
Павел 53 минуты назад
Настоящие боевые п.и.д.а.р.а.с.ы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
813
Олег 54 минуты назад
Хотелось бы почитать мнение другой стороны. Написано конечно очень кровожадно, но подозрительно однобоко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
344
Lvbnhbq Олег 42 минуты назад
И непонятно о чём написано.
Что строят?
Для кого строят?
За чей счёт строят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu 56 минут назад
Настоящие пултеровские орлы. Только не те, что летают, а те, что горы обсирают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Скальпы Гуронов Час назад
пора уже всем придуркам понять, что кидаться камнями в государевых людей нельзя и чревато последствиями, в том числе и уголовным преследованием...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
vitenok Час назад
Хорошая новость. Теперь бы ещё сроки реальные организаторам, вообще бы хорошо было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
aolti vitenok 9 минут назад
Организаторы - это, как правило, члены "Единой России", и верные путинские патриоты, которые выкраивают для своих бизнесов кусочки земли посочнее да побольше, не обращая внимание ни на историю места, ни на живущих, ни на их мнение?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
aolti 2 часа назад
Вопрос - а почему при возникновении таких ситуаций нет никого из местной администрации? Почему никто е приезжает, не уговаривает спорящие стороны садиться за стол, и выяснить все вопросы по-человечески? Почему доводят дело до силового применения карателей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
376
Алексей aolti 2 часа назад
Власть уже давно разучилась разговаривать с народом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Antique computer aolti 55 минут назад
""Кто-то из-за этого кинул в них камни, и они в ответ начали стрелять с травматического оружия."

Читать пробовал? Росгвардейцы стояли со щитами до тех пор, пока в них не полетели камни. Далее протестуны огребли ровно то, что заслужили.

Что касается переговоров - вопрос хороший, но в посте нет предыстории, что было до этого митинга. Поэтому делать выводы может только либеральный идиот, которому надо набросить на вентилятор.

А я подожду и может быть, на эту тему будут больше информации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VL Antique computer 17 минут назад
либероиды это не читают, зачем? главное громко сирануть на вентилятор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
160
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Здоровые парни избили кучу баб - Это и есть блестящая операция?..
Здоровые парни избили кучу баб - Это и есть блестящая операция?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Скальпы Гуронов Остап Ива́нович. Час назад
Бабы дома сидят, хозяйством занимаются, а не протесты выходят тупые овцы, которых туда направляют козлы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Эдуардо Скальпы Гуронов Час назад
Это как раз тупые овцы дома сидят, а люди не стали мириться с тем, что об их мнение вытирают ноги. Если бы каждый из нас не находил себе оправдания в такие моменты, может гребаного едра уже не было бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Батончик с маком Эдуардо 12 минут назад
получается что мужиков среди дагов нету. они как обычно накосячат и прячутся за спинами женщин и стариков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины 34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины В Сети появилось видео рухнувшего вместе с машинами моста в Дагестане В Сети появилось видео рухнувшего вместе с машинами моста в Дагестане Как выглядит Россия из космоса? Как выглядит Россия из космоса? Боец Росгвардии попытался станцевать для коллег "стриптиз" и нарвался на проверку части Боец Росгвардии попытался станцевать для коллег "стриптиз" и нарвался на проверку части Мартовские законы, которые вновь изменят жизнь россиян Мартовские законы, которые вновь изменят жизнь россиян «Всего 200 километров до Тбилиси»: в Чечне рассказали, что имел в виду Кадыров «Всего 200 километров до Тбилиси»: в Чечне рассказали, что имел в виду Кадыров
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79543



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
5
16
Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше
2
18
18 испорченных кем-то фотографий, которые стали только лучше
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Запуск "народного" каршеринга прорабатывают в Москве
0
21
Запуск "народного" каршеринга прорабатывают в Москве
Быть или не быть осенним перелетам от «Аэрофлота»?
0
0
Быть или не быть осенним перелетам от «Аэрофлота»?
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
34 миллиона евро за нерабочий авто. Как футболисты тратят безумные деньги на машины
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#факты#животные#дтп#авто авария#вещи#СССР#картинки#реакция#комментарии
#прикол#история#интересное#россия#кино#природа#на различный вкус#люди#авария дня#коты
#фото#интересно#авария#прикольные#в мире#смешные#автомобили#повезло#дети#милота

На что жалуетесь?

Вернуться