В Дагестане блестяще завершилась операция Росгвардии по разгону и аресту протестующих людей

Инцидент случился 22 сентября. Около 300 человек в селе Красноармейское под Махачкалой вышли на акцию протеста. Поводом для недовольства стала начавшаяся стройка, которая, по мнению селян, проходит на землях их поселения.

«Там были женщины, дети, взрослые люди были. Мы боялись, если вдруг будет столкновение, и стояли, чтобы наших ребят не забрали. Полицейские нас провоцировали криками «у вас, что, мужчин не осталось?». Кто-то из-за этого кинул в них камни, и они в ответ начали стрелять с травматического оружия. Росгвардия укрылась щитами, а полицейские на машинах проехали через весь Семендер, заехали в посёлок через заправку, а мы женщины встали в ряд, чтобы не пускать их. Они слезли с машин и стали пускать в нас слезоточивый газ, начали бить дубинками нас и наших ребят. Все стали убегать, а Росгвардия со щитами и электрошокерами по команде полиции стала избивать людей. Все стали прятаться, а силовики ловить людей. Врывались в их дома и забирали с собой, даже тех, кто вообще не имел к этому отношения. Один парень инвалид вышел посмотреть, что происходит, его сильно избили, потом в него ещё выстрелили, в итоге забрали на Скорой. Отца, который попытался остановить это, тоже скрутили и закинули в машину. Потом подъехали ещё машины полиции, ездили по улицам и искали людей», — рассказывает источнику жительница посёлка, также получившая синяки от ударов дубинкой.