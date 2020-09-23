В Дагестане блестяще завершилась операция Росгвардии по разгону и аресту протестующих людей

Силовики разогнали жителей села Красноармейское в Дагестане, протестовавших против строительства на спорных землях, граничащих с посёлком Семендер. В процессе работы гвардейцами были применены резиновые дубинки, слезоточивый газ и резиновые травматические боеприпасы. Среди населения есть раненые.
Инцидент случился 22 сентября. Около 300 человек в селе Красноармейское под Махачкалой вышли на акцию протеста. Поводом для недовольства стала начавшаяся стройка, которая, по мнению селян, проходит на землях их поселения.
«Там были женщины, дети, взрослые люди были. Мы боялись, если вдруг будет столкновение, и стояли, чтобы наших ребят не забрали. Полицейские нас провоцировали криками «у вас, что, мужчин не осталось?». Кто-то из-за этого кинул в них камни, и они в ответ начали стрелять с травматического оружия. Росгвардия укрылась щитами, а полицейские на машинах проехали через весь Семендер, заехали в посёлок через заправку, а мы женщины встали в ряд, чтобы не пускать их. Они слезли с машин и стали пускать в нас слезоточивый газ, начали бить дубинками нас и наших ребят. Все стали убегать, а Росгвардия со щитами и электрошокерами по команде полиции стала избивать людей. Все стали прятаться, а силовики ловить людей. Врывались в их дома и забирали с собой, даже тех, кто вообще не имел к этому отношения. Один парень инвалид вышел посмотреть, что происходит, его сильно избили, потом в него ещё выстрелили, в итоге забрали на Скорой. Отца, который попытался остановить это, тоже скрутили и закинули в машину. Потом подъехали ещё машины полиции, ездили по улицам и искали людей», — рассказывает источнику жительница посёлка, также получившая синяки от ударов дубинкой.
По словам очевидцев бойцов Росгвардии, было около 70, плюс к этому, несколько машин полиции. Задержано около 20 человек, многие из них получили травмы разной степени тяжести, а, как минимум двое селян, ранения из травматического оружия.
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Что строят?
Для кого строят?
За чей счёт строят?
Читать пробовал? Росгвардейцы стояли со щитами до тех пор, пока в них не полетели камни. Далее протестуны огребли ровно то, что заслужили.
Что касается переговоров - вопрос хороший, но в посте нет предыстории, что было до этого митинга. Поэтому делать выводы может только либеральный идиот, которому надо набросить на вентилятор.
А я подожду и может быть, на эту тему будут больше информации.