Почему советского солдата боготворят в Северной Корее

Бывают такие люди, люди-герои, о которых мало что известно на Родине, зато в стране, где герой совершил свой подвиг его боготворят, ставят памятники и учат его подвиг, описанный в учебниках. Кто же он, этот герой?
1 марта 1946-го в Пхеньяне проходит митинг, на котором присутствую советские солдаты и офицеры. На трибуне «Солнце нации» - Ким Ир Сен
Вдруг из толпы прямо на трибуну летит граната. И только лишь пара секунд на принятие решения...
Яков Тихонович Новиченко родился в селе Травны, что в Томской губернии. В 1938 году был призван в армию, сражался против японцев, участвовал в освобождении Кореи. Таким образом советский лейтенант и оказался в Пхеньяне.
В тот день взвод, где служил Новиченко охранял правительственные трибуны. Прибывшие раньше времени советские солдаты ждали начала митинга. Яков Тихонович решил почитать принесенную с собой книгу «Брусиловский прорыв»
Перед началом митинга, он сунул книгу в бушлат, под ремень. Все шло хорошо до того момента, как из толпы в сторону трибун полетела граната. Секунда и Новиченко кинулся на нее всем телом.
Взрывом ему оторвало руку и повредило глаз, однако книга приняла на себя часть осколков. Врачи, которым привезли израненное тело, на котором не было живого места, сделали все возможное, чтобы солдат, спасший жизнь их вождя, остался жив
Новиченко провел в госпитале несколько месяцев. Врачи сумели поставить его на ноги. И в течение всего этого времени каждый день младший лейтенант получал фрукты и цветы от благодарного корейского лидера.
Новиченко представили к званию Героя Советского Союза, а от имени Ким Ир Сен ему вручили памятный портсигар. Однако награду ему так и не вручили. Яков Тихонович тихо жил в своем селе после возвращения, но...
Через 40 лет "Солнце нации" посетил СССР с официальным визитом и велел отыскать героя. Они встретились, встреча прошла очень тепло и хорошо, а в дальнейшем Ким поддерживал связь со спасшим его солдатом
Яков Тихонович умер в тот же год, что и Ким Ир Сен.
На столетие Якова Тихоновича его родственники получили подарок от корейцев — памятник на могилу. Причем его в деревню лично доставил посол. В КНДР о подвиге Новиченко помнят и по сей день, его описанию нашлось место в учебниках истории.
В Северной Корее о герое помнят и чтут. Не так давно дипломаты КНДР посадили “дерево дружбы” во дворе сибиряка, спасшего Ким Ир Сена
О подвиге позже, в 1985 году, сняли фильм. В главной роли Андрей Мартынов (самая известная роль - старшина Васков в фильме «А зори здесь тихие…» (1972)
Источник:
Момент подвига, время 45.30
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Авторский пост
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Было познавательно и в очередной раз восхищен мужеством и героизмом Советских солдат
- Дедушка, а вы ее трахнуть не пробовали?
- Да что Вы доктор! Что Вы говорите?! Нам
с бабушкой по 80 лет! Я старый коммунист, у меня на руках Ленин
помирал! А Вы что такое говорите "трахнуть"!
- Дедуль, я Вам как врач говорю, трахните и все как рукой снимет.
Ну дед пришел, выпил стопарик. съел горсть
таблеток.. залез на бабку. Сделал дело. Просыпается, а бабка у печи
хлопочет... накрашенная.. прическу сделала.. Расцвела..Песни поет..
Призадумался дед..
- Ёптимать!! Ведь я мог и Ленина спасти