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Почему советского солдата боготворят в Северной Корее

Почему советского солдата боготворят в Северной Корее (12 фото + 2 видео)

Автор:
17 сентября 2020 11:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: Новиченко   герой   граната   исторические факты   ким ир сен   подвиг   северная корея   
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Бывают такие люди, люди-герои, о которых мало что известно на Родине, зато в стране, где герой совершил свой подвиг его боготворят, ставят памятники и учат его подвиг, описанный в учебниках. Кто же он, этот герой?

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Метки: Новиченко   герой   граната   исторические факты   ким ир сен   подвиг   северная корея   
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7  комментариев
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2k
Mutantino 52 минуты назад
Спасибо ТС, никогда не слышал о таком факте.
Было познавательно и в очередной раз восхищен мужеством и героизмом Советских солдат
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59
Алексей Демченко 7 минут назад
Демобилизовавшись, Яков Новиченко вернулся домой, в село Травное, Доволенского района Новосибирской области. Только последние десять лет жизни прожил в Новосибирске где ему дали квартиру. В селе Довольное, в центре стоит памятная стела.
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1k
Дарвин и аморальная премия 15 минут назад
Доктор! Помогите! Моя бабка уже месяц в кровати лежит, не двигается, глаза закрыты... совсем плохо, помирает. Ну что делать?!
- Дедушка, а вы ее трахнуть не пробовали?
- Да что Вы доктор! Что Вы говорите?! Нам
с бабушкой по 80 лет! Я старый коммунист, у меня на руках Ленин
помирал! А Вы что такое говорите "трахнуть"!
- Дедуль, я Вам как врач говорю, трахните и все как рукой снимет.
Ну дед пришел, выпил стопарик. съел горсть
таблеток.. залез на бабку. Сделал дело. Просыпается, а бабка у печи
хлопочет... накрашенная.. прическу сделала.. Расцвела..Песни поет..
Призадумался дед..
- Ёптимать!! Ведь я мог и Ленина спасти
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4k
Александр 18 минут назад
"В советско-корейской ленте «Секунда на подвиг» Мартынов сыграл офицера-сибиряка Якова Новиченко, спасшего Ким Ир Сена от брошенной в него гранаты. Причем сыграл настолько убедительно, что до сих пор считается национальным героем Северной Кореи! По словам Садальского, с которым Мартынов дружен, нынешний лидер страны Ким Чен Ын накануне юбилея прислал Мартынову в подарок $70 тысяч - по тысяче «зеленых» за каждый прожитый год."
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9k
Eltiftel Час назад
и не только в северной. Советского (подчернуто) солдата боготворят везде где он помогал уничтожать дерьмократию
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2k
kappaneed Eltiftel 53 минуты назад
Можно привести много примеров, где советский солдат, является негативным образом, а вот конкретно этому человеку огромное уважение
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4k
Александр Иванов Час назад
Слава Советскому Воину-интернационалисту!
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