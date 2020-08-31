Видео из операционной: изо рта россиянки медики извлекли огромную змею

Метровая рептилия заползла в рот жительницы Дагестана, когда та спала. Доставать змею пришлось врачам.
Жительница села Леваши в Дагестане уснула под деревом, не подозревая, чем обернется для нее послеполуденная дрема на свежем воздухе. В приоткрытый рот женщины заползла змея. Вытащить самостоятельно животное пострадавшая не могла - ей пришлось обратиться за помощью к врачам.
Кадры извлечения змеи были показаны по ТВ. Даже для видавших виды медиков увиденное оказалось шоком - в конце сюжета одна из сотрудниц клиники отшатнулась, увидев змею, вынутую из пострадавшей.
Внимание! Беременным и впечатлительным рекомендуем воздержаться от просмотра видео!
Во время операции женщина находилась под наркозом. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
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(я не досмотрел - упал в обморок))))
PS: ДА КАК ТАК-ТО? ЧТО ЭТИ ЗМЕИ СЕБЕ ПОЗВОЛЯЮТ?
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А ты я так понимаю, любитель )(уйца соснуть?
Пипец змеи вобще страх потеряли.