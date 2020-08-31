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Видео из операционной: изо рта россиянки медики извлекли огромную змею

Видео из операционной: изо рта россиянки медики извлекли огромную змею (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2020 08:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   врачи   дагестан   здоровые   змея   интересно   медицина   операция   
2637
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Метровая рептилия заползла в рот жительницы Дагестана, когда та спала. Доставать змею пришлось врачам.

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Метки: видео   врачи   дагестан   здоровые   змея   интересно   медицина   операция   
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26  комментариев
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7k
Клёст 2 часа назад
Чем всё закончилось?
(я не досмотрел - упал в обморок))))
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4k
Сергей Клёст Час назад
Я бы не советовал падать в обморок. Змея в рот заползти может.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 6 минут назад
Змею то спасли?
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2k
Красаучег) 7 минут назад
Херасе она прикемарила под деревом.. да бухая в сопли была.. тут мураша чуешь когда бежит по хребту, спина прогибается..)
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−58
Mister 18 минут назад
Проверьте не заползло ли ей что в жопу
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40k
Дмитрий Полчаса назад
Когда в заголовке россиянин/россиянка - есть подозрение, что речь пойдет совсем не о них.
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3k
samsr Полчаса назад
Фига сё у неё глисты
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8k
Типа граф 43 минуты назад
Я даже два раза посмотрел
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24k
Fat Lynx 46 минут назад
Есть у азиатов прикол такой: жрать всяких гадов или головоногих живьем... Сдается мне тут был такой же конкурс
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24k
Fat Lynx 49 минут назад
100% бревно... змеи не ошибаются!

PS: ДА КАК ТАК-ТО? ЧТО ЭТИ ЗМЕИ СЕБЕ ПОЗВОЛЯЮТ?
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9k
El Niño 54 минуты назад
Одной фобией больше!
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163
Nane First NameLast 58 минут назад
Змея залезла в другую змею погреться. Ничего удивительного. Вы только не гуглите про дружный женский коллектив.
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1k
ALEX Час назад
в Дагестане женщина обнаружила логово змей.

Ссылка youtu.be
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281
zu4ara Час назад
а не надо спать под деревом
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28k
Азат Баширов Час назад
Мертвая змея!? Заползла в рот!!!!
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397
Walter White Азат Баширов Час назад
Метровая.И совсем мёртвая.
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2k
Вновь открывшийся файл Час назад
"Глубокая глотка 3"
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1k
ALEX Вновь открывшийся файл Час назад
Себя рекламируешь?
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2k
Вновь открывшийся файл ALEX 55 минут назад
А ты не любишь оральный секс? С дровосеками говно месишь?
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1k
ALEX Вновь открывшийся файл 11 минут назад
Цитата; А ты не любишь оральный секс? ©
____________________________________
А ты я так понимаю, любитель )(уйца соснуть?
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9k
net Час назад
Поспала блин на свежем воздухе
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1k
AmberFox 2 часа назад
Не смотрел, но уже мерзко.
Пипец змеи вобще страх потеряли.
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16k
kamanch AmberFox 24 минуты назад
Им было страшно
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59
Степан Злыгостев 2 часа назад
Плять, спасибо за ещё одну фобию
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