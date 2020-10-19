Не путать с гей-парадом: в соцсетях удивились параду полиции в Египте

Бравые молодцы с голым торсом на разного вида технике с флагами - это не парад сексуальных меньшинств, а демонстрация силы и достоинства полиции в Египте.
В соцсетях впечатлились "голым парадом" египетской полиции. Мускулистые парни, оголенные по пояс застыли в напряженных позах на движущихся платформах, военных авто и разного вида технике.
Это выпускники полицейской академии проехали топлес по улицам Нового Каира. В церемонии приняли участие около полутора тысячи кадетов.
Это выпускники полицейской академии проехали топлес по улицам Нового Каира. В церемонии приняли участие около полутора тысячи кадетов.
СМИ сообщают, что кадеты демонстрировали не только мускулистые торсы, но и спортивные навыки. Выпускники полицейской академии показывали свои навыки обращения с оружием, прыгали через горящие кольца и выполняли акробатические трюки.
Этот сюжет прошел и по местному ТВ, на котором диктор, комментируя парад, заметил, что "сильные люди, показывающие свои сильные тела", наряду с бронетехникой, олицетворяют мощь полиции Египта. А вот сами египтяне параду, мягко говоря, удивились. Во-первых, многих рассмешили катера, учитывая, что большая часть страны - место, где источники воды на вес золота. А во-вторых, сами египтяне уверены, что бравые мучкулистые ребята станут темой для многочисленных мемов.
Уж не знаем как в египетских соцсетях, а в рунете это видео пользователи обсудили вдоль и поперек.
Если у вас возникла мысль о том, что это действо скорее похоже на гей-парад, то вы не одиноки. Love Parade, Islam Edition?
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