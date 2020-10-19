FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10807 постов • 2428 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Не путать с гей-парадом: в соцсетях удивились параду полиции в Египте

Не путать с гей-парадом: в соцсетях удивились параду полиции в Египте (6 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 16:42
Сообщество : Юмор
Метки: Egypt Military Parade   видео   египет   парад   полицейская академия   полиция   смешно   юмор   
2390
6
1
Бравые молодцы с голым торсом на разного вида технике с флагами - это не парад сексуальных меньшинств, а демонстрация силы и достоинства полиции в Египте.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Egypt Military Parade   видео   египет   парад   полицейская академия   полиция   смешно   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
27
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−47
Chaim Kushnir 2 часа назад
мдя... дожило общество. Накачанные мужики воспринимаются как геи... (((( Что же дальше то будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
0
Князь Курбский Минуту назад
Кадыров свинячий אуй, Аллах сосал у ишака, Мухамед педофил Помогите развить мысль, чтоб было по обиднее

Источник:
Политическая солянка. Часть 268
Политическая солянка. Часть 268Теперь солянка находится под модерацией пользователей, избранных в ходе голосования.

267 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
© Fishki.net
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Тт 3 минуты назад
Нормально,заодно физическую форму ментов оценить,я представляю у нас как бы это выглядело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
Князь Курбский Полчаса назад
Кадыров свинячий אуй, Аллах сосал у ишака, Мухамед педофил Помогите развить мысль, чтоб было по обиднее

Источник:
Политическая солянка. Часть 268
Политическая солянка. Часть 268Теперь солянка находится под модерацией пользователей, избранных в ходе голосования.

267 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
© Fishki.net
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Вася с ложкой Полчаса назад
Все этим латентным геи мерещатся ..все они своих выискивают . Слабо подойти и сказать ему слышь ты педераст ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
675
Дамир Саражаков 43 минуты назад
До индусов очень далеко еще, вот парад полиции и церемония закрытия границы с пакистаном (а она каждый день).
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мангуст 54 минуты назад
А синдром "широкой спины", похоже, заразен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
Timur Час назад
То ли дело раньше было - египтяне уже не те.
То ли дело раньше было - египтяне уже не те.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
159
im240 Час назад
не исключено
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
−17
Князь Курбский 2 часа назад
Все эти овцееьы חидоры. Они мальчиков с детства еьут
Ответить  •  Ссылка  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−17
Князь Курбский 2 часа назад
Кадыров свинячий אуй, Аллах сосал у ишака, Мухамед педофил Помогите развить мысль, чтоб было по обиднее

Источник:
Политическая солянка. Часть 268
Политическая солянка. Часть 268Теперь солянка находится под модерацией пользователей, избранных в ходе голосования.

267 ЧАСТЬ ТУТ
Все ваши посты про Майдан, Украину и другую политику теперь будут попадать на АНТИФИШКИ!...
© Fishki.net
Ответить  •  Ссылка  • 
Поделиться ›
12k
Hairy. 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−27
Cryptopunk 2 часа назад
Не был на гей параде, не могу ничего сказать по этому поводу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex Cryptopunk 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar Cryptopunk Час назад
Чего так пропустил, с работы не отпустили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
vikklu Sanar 14 минут назад
А ты расстроился, шалун противный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123
зверьюга 2 часа назад
ну да, я вот только одного не пойму- они депилированы, или у египецких мужиков волосы на груди не растут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Гей-парад на красной площади?

Как говорил старина фрейд в известном анекдоте - иногда банан просто банан
Гей-парад на красной площади? Как говорил старина фрейд в известном анекдоте - иногда банан просто банан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Во-первых, многих рассмешили катера, учитывая, что большая часть страны - место, где источники воды на вес золота

Ну например - Нил, дельта Нила, побережье красного моря, побережье средиземного....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
23k
Павел 2 часа назад
Не путать с гей-парадом: в соцсетях удивились параду полиции в Египте
Ответить  •  Ссылка  • 
Поделиться ›
1k
fraxinus 2 часа назад
И ни одного гаишника...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
256
Vladimirs Orlovskis fraxinus Час назад
А нахрена им гаишники. Был в Египте, конкретно в Хургаде, так там и светофоров-то практически нет. В ПДД все руководствуются только одним правилом. Кто первый бибикнул, тот и едет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
сапер Водичка 2 часа назад
Не путать с гей-парадом: в соцсетях удивились параду полиции в Египте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
901
Radugananebe 3 часа назад
Бар "Голубая устрица" на выезде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Элек Мек 3 часа назад
У них чЁ,пиджаки спи...ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Безумные ситуации, возникшие на работе (13 фото) Безумные ситуации, возникшие на работе (13 фото) Какие же они тупые! 15 случаев, когда люди оказались глупее, чем о них думали Какие же они тупые! 15 случаев, когда люди оказались глупее, чем о них думали Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии Мощно зажгли: эпичный фейл на цыганской свадьбе в Венгрии Когда заехал на ставропольскую автомойку в поселке и понял, что такое перфекционизм Когда заехал на ставропольскую автомойку в поселке и понял, что такое перфекционизм "Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат "Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат Парень решил отомстить за всех мужчин и попросил свою девушку купить "насос для перфоратора" Парень решил отомстить за всех мужчин и попросил свою девушку купить "насос для перфоратора"
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

583622



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 лучших примеров современного дизайна от Call It Design
23
89
25 лучших примеров современного дизайна от Call It Design
Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны
16
129
Карты, которые покажут вам мир с неожиданной стороны
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В конкурсе тыкв победила громадина весом в тонну по прозвищу «Король тигров»
0
4
В конкурсе тыкв победила громадина весом в тонну по прозвищу «Король тигров»
Зимние аномалии: почему в последнее время зимы в России становятся все теплее?
1
40
Зимние аномалии: почему в последнее время зимы в России становятся все теплее?
Безумные ситуации, возникшие на работе (13 фото)
Безумные ситуации, возникшие на работе (13 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Без памперсов, сникерсов и на чистой манной каше!
0
26

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#интересное#авария#прикольные#позитив#авто авария#природа#СССР
#факты#интересно#кино#полиция#девушки#в мире#короткопост#знаменитости#путешествия#Одно фото
#юмор#животные#сша#россия#картинки#дтп#gif#настроение#смешные#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться