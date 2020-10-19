Не путать с гей-парадом: в соцсетях удивились параду полиции в Египте

Этот сюжет прошел и по местному ТВ, на котором диктор, комментируя парад, заметил, что "сильные люди, показывающие свои сильные тела", наряду с бронетехникой, олицетворяют мощь полиции Египта. А вот сами египтяне параду, мягко говоря, удивились. Во-первых, многих рассмешили катера, учитывая, что большая часть страны - место, где источники воды на вес золота. А во-вторых, сами египтяне уверены, что бравые мучкулистые ребята станут темой для многочисленных мемов.