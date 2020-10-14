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"Пляж дохлых сомов": берег водохранилища в Волгограде засыпало мертвой рыбой

"Пляж дохлых сомов": берег водохранилища в Волгограде засыпало мертвой рыбой (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2020 11:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Волгоградское водохранилище   берег   выброс рыбы   природа   рыба   экология   
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Волгоградцы выкладывают в соцсетях видео с десятками мертвых сомов, лежащих на берегу. Причина массовой гибели рыбы пока не установлена - прямо как на Камчатке.

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Метки: Волгоградское водохранилище   берег   выброс рыбы   природа   рыба   экология   
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30  комментариев
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7k
Prostovopros 2 часа назад
В реки России сливается огромное количество отравы всех сортов и мастей. И с заводов, и с полей. С замалчиванием проблемы всё у власти в порядке. Позавчера на Норильском никеле очередная, неизвестно какая по счёту авария. Опять прорвало трубу. В месяц по несколько штук рвёт. И тишина и покой. Потанин - друг обнулённого. Травить природу и людей можно безнаказанно. Всё согласно новой конституции - так получается.
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25k
Fat Lynx 21 минуту назад
Если бы было отравление химией, то всплыла бы вся рыба... химия не действует избирательно на один вид.
Здесь очевидно поражение одного вида - это инфекция(паразит) которая действует на конкретный вид... возможно, что потом всплывут и остальные, более устойчивые к болезни рыбы.
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27k
LEPA Полчаса назад

"Пляж дохлых сомов": берег водохранилища в Волгограде засыпало мертвой рыбой
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4k
Бу 54 минуты назад
...вот никогда такого не было(
Что найдут скрытый вулкан?(
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27k
LEPA Бу 49 минут назад
Подводное извержение
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40k
Andrey Час назад
Ну что, дурачки, голосовавшие за поправки в конституцию, куда было внесено следующее:

"- Правительство осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры."

Помогло?
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17k
SerGProS Andrey 50 минут назад
Это вы кому?
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33k
dima423 SerGProS 47 минут назад
это у него пердак треснул в очередной раз в бессмысленном высере, не обращай внимания))
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973
Леонид Час назад
Сто пудово это водоросли.
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4k
Sintson Час назад
На камчатке нарушился баланс. Виноваты водоросли. Почему нарушился баланс пока неизвестно. Рыбы гибнут во всех странах по разным причинам. В прошлом году гибель рыбы была связана с сильным обмельчанием Волги.
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6k
Pillin Alex 2 часа назад
Шёл 2020 год. Сомы предприняли попытку эволюционировать.
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11k
Yasen_Perec Pillin Alex Час назад
Вот только лапы отрастить забыли или не успели.
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25k
Fat Lynx Yasen_Perec Полчаса назад
легкие... в первую очередь легкие!
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11k
Максим 2 часа назад
очевидно же, рыба сама себя отравила
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9k
zlopisec Максим Час назад
Угу, новичком....
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33k
dima423 Максим Час назад
очевидно же что Путин им (рыбам) что то подсыпал
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27k
LEPA dima423 46 минут назад
В моск он тебе дусту подсыпает регулярно.
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33k
dima423 LEPA 43 минуты назад
мне точно не подсыпает)) а вот вам походу сыпет неплохо что вы всем своим клоповником так верещите и ненавидите его))
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27k
LEPA dima423 21 минуту назад
Не вибрируй! Давно известно,что все в стране любят ПЖ!

Не вибрируй! Давно известно,что все в стране любят ПЖ!
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146
чокнутый 2 часа назад
это все русофобы виноваты, пятая колона и либералы с обамой
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33k
dima423 чокнутый 51 минуту назад
ну русофобы и 5 колонна по определению виноваты должны быть для любого русского человека) так как даже судя по названию это те кто нас ненавидит (первые) и предатели (вторые)
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971
Шурман 2 часа назад
2 недели назад Бельгия , сходил бляха на рыбалку
2 недели назад Бельгия , сходил бляха на рыбалку
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971
Шурман Ям Час назад
Опять ты :) успокойся всех хорошо , через месяц буду упоминать о Латвии , карантин , локдаун и фотки с рыбалки в море ;) все отлично . Выдыхай
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2k
Директор свежего воздуха Ям Час назад
Приткни свое ипало, урод
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146
чокнутый Ям Час назад
сразу видно настоящего путриота, с пеной у рта и оскорблениями, кругом враги, все говно а вот он такой во всем белом! мудило ты ватное!
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971
Шурман Директор свежего воздуха Час назад
Там та же песня , нет это хофтстаде если знаешь у земста
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Директор свежего воздуха Шурман 50 минут назад
Знаю, я там лет 15 назад пытался раков найти.
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