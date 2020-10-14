"Пляж дохлых сомов": берег водохранилища в Волгограде засыпало мертвой рыбой

Волгоградцы выкладывают в соцсетях видео с десятками мертвых сомов, лежащих на берегу. Причина массовой гибели рыбы пока не установлена - прямо как на Камчатке.
После трагедии на Камчатке, причина которой так пока и остается неизвестной, тревожные вести пришли из Волгограда - берег местного водохранилища оказался усеян мертвой рыбой. Десятки погибших сомов сняли очевидцы в районе Винновки.
— Что-то крайне странное происходит, — говорит за кадром мужской голос. — Что случилось? Очень много рыбы. Пришел, называется, искупаться, а здесь дохлой рыбы неизвестно сколько, - комментирует голос за кадром.
О причинах гибели рыбы ничего не известно. Ихтиологи поясняют, что "без исследования, без вскрытия, без анализа содержимого кишечника, без взятия анализов на токсины однозначно причину смерти не скажет ни один ихтиопатолог. " Лаборатория, способная выявить токсины, есть только в Россельхознадзоре. Как стало известно из местных СМИ, после публикации видеоролика было проведено межведомственное совещание с природоохранной прокуратурой и рыбнадзором, на котором признали необходимость выяснения причин массовой гибели рыбы.
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Здесь очевидно поражение одного вида - это инфекция(паразит) которая действует на конкретный вид... возможно, что потом всплывут и остальные, более устойчивые к болезни рыбы.
Что найдут скрытый вулкан?(
"- Правительство осуществляет меры, направленные на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
- создает условия для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры."
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