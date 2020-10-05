После посещения побережья Камчатки люди получили химические ожоги

Восемь взрослых и ребёнок получили химические ожоги после посещения побережья Тихого океана на Камчатке, где на днях обнаружили тысячи мёртвых морских обитателей. В правительстве пообещали разобраться с ситуацией, но теперь появились пострадавшие.
Девять человек обратились за помощью к медикам после посещения загрязнённого побережья Тихого океана на Камчатке. У всех врачи диагностировали химический ожог роговицы глаза, сообщает офтальмолог регионального Минздрава Ирина Заблоцкая.
В результате загрязнения Авачинского залива погибло тысячи морских обитателей. Ужасающие фотографии наполнили соцсети, предвещая экологическую катастрофу.
ВРИО министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков заявил, что для выявления загрязнения будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов, сообщает Life. К тому же у места загрязнения были замечены четыре танкера
Напомним, что на Камчатке море вынесло на берег тысячи тел мертвых животных. Трупами морских обитателей были усеяны пляжи. Местные жители и серферы сообщали о плохом самочувствии. По предварительным данным, Тихий океан пострадал от человеческой безалаберности – его просто «отравили».
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Есть информация о таком массовом падеже или нет?
А так-то Козельский полигон с химотходами, на который намекают гринпиписовцы, и расположенный в 35 (?) км от берега океана, был закрыт еще 40 лет тому назад. По доступной в сети информации, его состояние регулярно мониторится. Где-то в сети лежит в свободном доступе вордовский файл с отчетом по очередному мониторингу. От 2015 года. Там в общем и целом все нормально было. Может, есть и свежее отчеты, не искал специально.