После посещения побережья Камчатки люди получили химические ожоги

ВРИО министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Кумарьков заявил, что для выявления загрязнения будет организована проверка. В качестве одной из версий произошедшего называют сброс нефтепродуктов с проходящих судов, сообщает Life. К тому же у места загрязнения были замечены четыре танкера