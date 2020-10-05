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После посещения побережья Камчатки люди получили химические ожоги

После посещения побережья Камчатки люди получили химические ожоги (4 фото)

Автор:
05 октября 2020 10:51
Сообщество : Истории
Метки: интересное   история   камчатка   отравление   природа   фото   экология   
1474
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Восемь взрослых и ребёнок получили химические ожоги после посещения побережья Тихого океана на Камчатке, где на днях обнаружили тысячи мёртвых морских обитателей. В правительстве пообещали разобраться с ситуацией, но теперь появились пострадавшие.

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Метки: интересное   история   камчатка   отравление   природа   фото   экология   
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6  комментариев
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71k
Броненосец Потелкам 50 минут назад
Сдаётся мне, лет 50 назад захоронили на дне какую- то химическую гадость, вот она и прохудилась..... Мало ли химоружия на Балтике затоплено ?? А в Баренцевом сколько реакторов лежат на дне ?
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−1
Атомный Крот Полчаса назад
Если, как утвержают гринпиписовцы и к ним примкнувшие, это был "выброс из реки", то вся живность в реке тоже должна была подохнуть. Включая пришедших попить из нее водички лисичек и прочих лесных зверюшек. Трупиками которых должны быть усеяны речные берега.

Есть информация о таком массовом падеже или нет?

А так-то Козельский полигон с химотходами, на который намекают гринпиписовцы, и расположенный в 35 (?) км от берега океана, был закрыт еще 40 лет тому назад. По доступной в сети информации, его состояние регулярно мониторится. Где-то в сети лежит в свободном доступе вордовский файл с отчетом по очередному мониторингу. От 2015 года. Там в общем и целом все нормально было. Может, есть и свежее отчеты, не искал специально.
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−82
Алещенко Олександр 43 минуты назад
Только вчера один "умник" доказывал что это не нефтепродукты.
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1k
V2.Smirnov Алещенко Олександр 41 минуту назад
Так он был прав. Они такой клинической картины не дают.
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691
ALF Час назад
Если следовать логики комментаторов из предыдущего поста, то ожоги были получены сероводородом.....
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13k
ВОВЧЕГ ALF Час назад
Напердели что-ли?
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