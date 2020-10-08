На Камчатке в Тихом океане обнаружили 40-километровое пятно

Экологическая катастрофа на Камчатке приобретает новые подробности. Если раньше губернатор заявлял о трёх причинах катастрофы, то теперь становится совершенно ясно, что во всём опять виновата промышленность.
Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) осмотрели с воздуха побережье Камчатки и обнаружили пятно загрязнения, которое растянулось на 40 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
— Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 м от берега. Она имеет чёткие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении, — говорится в сообщении.
По версии учёных, если погодные условия не изменятся, пятно продолжит смещаться к югу в сторону Курильской гряды.
В свою очередь активисты движения Greenpeace занялись осмотром нескольких бухт к югу от Петропавловска-Камчатского. Команда тоже зафиксировала несколько грязных пятен на воде, а так же подозрительные отложения и пену по берегам.
«В разных местах мы наблюдали на поверхности океана желтоватую пену, вода также непрозрачная. В одной из локаций мы нашли мертвых животных. Пятно, а правильнее даже сказать, некий объем, потому что оно не только на поверхности, но еще и на глубине, движется вдоль побережья», — отметил руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков.
Тем временем, пока неравнодушные люди самостоятельно пытаются выяснить причину загрязнений, губернатор Владимир Солодов заявляет, что вредных веществ в устье реки Налычева, которая впадает в загрязненную акваторию Тихого океана, не выявлено. Так же Солодов отметил, что есть три причины возникновения катастрофы: утечка токсичных веществ, биологический фактор и сейсмическая активность.
Из-за происшествия на Камчатке глава края создал научную комиссию для выяснения причин. Однако, учёные зашли в тупик и посоветовали обратиться с иностранным коллегам для решения экопроблемы.
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