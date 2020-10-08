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На Камчатке в Тихом океане обнаружили 40-километровое пятно

На Камчатке в Тихом океане обнаружили 40-километровое пятно (3 фото)

Автор:
08 октября 2020 12:40
Сообщество : Истории
Метки: интересное   история   камчатка   нефтяное пятно   природа   тихий океан   фото   экология   
2029
3

Экологическая катастрофа на Камчатке приобретает новые подробности. Если раньше губернатор заявлял о трёх причинах катастрофы, то теперь становится совершенно ясно, что во всём опять виновата промышленность.

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Метки: интересное   история   камчатка   нефтяное пятно   природа   тихий океан   фото   экология   
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10  комментариев
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759
Kariya 55 минут назад
"Ученые зашли в тупик" - серьезно что ли? Что сложного в проведении анализа пробников? Это и с обычной водой постоянно делают, особенно в сезон расцвета водорослей или просто так. По-моему тут откровенный вагинальный хай.
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−12
кот 5 минут назад
какой нахер тупик) китайцы всю химию смыли в океан которой дезинфекцию делали ) а течение там от них как раз в сторону камчатки) это же и дебилу понятно )
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1k
zenon 14 минут назад
Это киты виноваты. Кто-то из конторских записал их, как котов. Они обиделись, договорились и одновременно пукнули.
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16k
Марина 53 минуты назад
Ну ок, нашли пятно, залипили старые фоточки, а где фото самого пятна, кто именно обнаружил, где конкретика?
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9k
portmen77 Марина 15 минут назад
Батарейка у них на телефоне села.
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7k
krivsan Час назад
На Камчатке в Тихом океане обнаружили 40-километровое пятно
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4k
RomaXz Час назад
Главное - убрать это как можно скорее. Ведь с каждым днём это загрязнение все больше повреждает природу. Расследованием можно заняться, когда угрозу неитрализуют
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4k
Leo Sun RomaXz 49 минут назад
Чтобы нейтрализовать угрозу, нужно сначала узнать, с чем имеешь дело, чтобы правильно её нейтрализовать.
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4k
RomaXz Leo Sun 44 минуты назад
Если я не ошибаюсь, есть какой-то базовый комплекс мер по сдерживанию распространения загрязнения.
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234
jojoh RomaXz 10 минут назад
помоему властям просто насрать на все это и главное открестится что это не наше и нам это подкинули )
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