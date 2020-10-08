На Камчатке в Тихом океане обнаружили 40-километровое пятно

Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) осмотрели с воздуха побережье Камчатки и обнаружили пятно загрязнения, которое растянулось на 40 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

— Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 м от берега. Она имеет чёткие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении, — говорится в сообщении.



По версии учёных, если погодные условия не изменятся, пятно продолжит смещаться к югу в сторону Курильской гряды.

В свою очередь активисты движения Greenpeace занялись осмотром нескольких бухт к югу от Петропавловска-Камчатского. Команда тоже зафиксировала несколько грязных пятен на воде, а так же подозрительные отложения и пену по берегам.