Губернатор Камчатского края обратился к иностранным учёных из-за катастрофы

Из-за происшествия на Камчатке глава края создал научную комиссию для выяснения причин. Однако, учёные зашли в тупик и посоветовали обратиться с иностранным коллегам для решения экопроблемы.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился к иностранным учёным с просьбой присоединиться к решению экологической проблемы на Камчаке.
— Я обращаюсь к зарубежным учёным, если есть готовность, чтобы тоже подключились. Все спрашивают: почему так долго, почему до сих пор нет результатов, что произошло? Но мы с таким никогда не сталкивались, поэтому на уровне региона ответить не можем. Мы благодарны учёным, которые откликнулись, но дальше это вопрос исследовательских организаций, — отметил глава Камчатки.
Солодов заметил, что в данный момент именно учёные могут решить эту проблему. Губернатор заявил, что необходимо создать широкую коалицию специалистов, которые смогут разные версии опробовать и систематизировать исследования.
— К нам прибыло восемь экспертов из Дальневосточного федерального университета. Мы работаем с Владивостоком по спектральному анализу, институтами РАН, Москвой в части Роспотребнадзора и их профильных институтов, — уточнил глава края.
Сейчас рассматривается три причины катастрофы: утечка токсичных веществ, вторая возможная причина связана с токсинами биологического происхождения, а третья — с сейсмической и вулканической активностью.
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