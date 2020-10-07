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Губернатор Камчатского края обратился к иностранным учёных из-за катастрофы

Губернатор Камчатского края обратился к иностранным учёных из-за катастрофы (3 фото)

Автор:
07 октября 2020 11:01
Сообщество : Истории
Метки: губернатор   животные   интересное   камчатка   катастрофа   фото   экология   
718
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Из-за происшествия на Камчатке глава края создал научную комиссию для выяснения причин. Однако, учёные зашли в тупик и посоветовали обратиться с иностранным коллегам для решения экопроблемы.

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Метки: губернатор   животные   интересное   камчатка   катастрофа   фото   экология   
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5  комментариев
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4k
Roman 21 минуту назад
Вот я смотрю на фотки и вижу две кучки мусора. Где катастрофа?
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−51
Mystic 9 минут назад
Попахивает все это криминалом и губернатор явно в деле.
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25k
Fat Lynx 39 минут назад
Я смотрю на фотки и понимаю, что реально много вкусняхи померло... Это не порядок! Я, как человек гастрономически не равнодушный к морским тварям, не могу не огорчиться!
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10k
Taximaxi 40 минут назад
Зачем деньги тратить?Любая привокзальная гадалка скажет ,что это вещество группы новичок,не зарегистрированный в озхо .
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2k
Schumacher Taximaxi 23 минуты назад
танкер утонул.... с"Новичком"....
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