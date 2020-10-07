Губернатор Камчатского края обратился к иностранным учёных из-за катастрофы

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратился к иностранным учёным с просьбой присоединиться к решению экологической проблемы на Камчаке.

— Я обращаюсь к зарубежным учёным, если есть готовность, чтобы тоже подключились. Все спрашивают: почему так долго, почему до сих пор нет результатов, что произошло? Но мы с таким никогда не сталкивались, поэтому на уровне региона ответить не можем. Мы благодарны учёным, которые откликнулись, но дальше это вопрос исследовательских организаций, — отметил глава Камчатки.

Солодов заметил, что в данный момент именно учёные могут решить эту проблему. Губернатор заявил, что необходимо создать широкую коалицию специалистов, которые смогут разные версии опробовать и систематизировать исследования.

— К нам прибыло восемь экспертов из Дальневосточного федерального университета. Мы работаем с Владивостоком по спектральному анализу, институтами РАН, Москвой в части Роспотребнадзора и их профильных институтов, — уточнил глава края.