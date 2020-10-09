Угорь переоценил свои возможности, пытаясь съесть рыбу-фугу

Житель острова Титикавека, что находится в Тихом океане недалеко от Новой Зеландии, заметил на берегу странное зрелище. Сначала он принял нечто за корягу, но подойдя поближе, был в шоке - перед ним лежал угорь с рыбой фугу во рту...
Находку сделал житель острова Титикавека, что находится недалеко от Новой Зеландии и является частью островов Кука. 39-летний Тим Майер, инструктор по подводному плаванию, заметил это зрелище, прогуливаясь по берегу с детьми. Сначала он принял лежащее на берегу нечто за корягу, но приблизившись, увидел угря.
Полутораметровое создание лежало на берегу с рыбой фугу во рту - и мужчина сразу понял, что произошло. Угорь попытался съесть рыбу, но она от испуга раздулась прямо у него во рту, отчего тот задохнулся. Мужчина сразу вызвал местного морского биолога Кирби Морджона, который подтвердил его версию.
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В то время как большинство рыб дышат с помощью жабр, угри дышат атмосферным воздухом, через рот. Именно поэтому застрявшая в горле рыба-фугу сразу умертвила угря. Биолог признался, что никогда раньше не видел ничего подобного: "Я был потрясен, когда увидел это. Я не мог поверить, что такое взаимодействие существует, и никогда о нем не слышал," - рассказывает Морджон.
Семья Тима переехала на острова Кука семь с половиной лет назад. Они с женой работают инструкторами по подводному плаванию, и у них двое детей. Мужчина рассказал, что дети с любопытством рассматривали его находку и фотографировались с ней, а потом показали своим учителям.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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В это небольшое семейство выделяются окрашенные в черный цвет глубоководные угри, отличающиеся своеобразным устройством наружных жаберных щелей, рудиментарной чешуей и конической голов. Жаберные щели у них слиты в одну и смещены на горло. Распространены слитно-жаберные угри на глубинах до 3-4 тыс. м во всех океанах."
Я не знаю чем дышит автор писульки, но то,что он думает жопой совершенно очевидно.