Угорь переоценил свои возможности, пытаясь съесть рыбу-фугу

В то время как большинство рыб дышат с помощью жабр, угри дышат атмосферным воздухом, через рот. Именно поэтому застрявшая в горле рыба-фугу сразу умертвила угря. Биолог признался, что никогда раньше не видел ничего подобного: "Я был потрясен, когда увидел это. Я не мог поверить, что такое взаимодействие существует, и никогда о нем не слышал," - рассказывает Морджон.