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Угорь переоценил свои возможности, пытаясь съесть рыбу-фугу

Угорь переоценил свои возможности, пытаясь съесть рыбу-фугу (5 фото)

Автор:
09 октября 2020 11:44
Сообщество : Животные
Метки: Угорь   животные   морские обитатели   природа   рыба   рыба фугу   рыбы   фото   
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Житель острова Титикавека, что находится в Тихом океане недалеко от Новой Зеландии, заметил на берегу странное зрелище. Сначала он принял нечто за корягу, но подойдя поближе, был в шоке - перед ним лежал угорь с рыбой фугу во рту...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Угорь   животные   морские обитатели   природа   рыба   рыба фугу   рыбы   фото   
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3k
Горожанин 49 минут назад
Это не угорь. Это мурена.
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Fat Lynx 17 минут назад
мурена...
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733
Лёха 24 минуты назад
"СЕМЕЙСТВО СИНАФОБРАНХОВЫЕ ИЛИ СЛИТНОЖАБЕРНЫЕ УГРИ (SYNAPHOBRANCHIDAE)
В это небольшое семейство выделяются окрашенные в черный цвет глубоководные угри, отличающиеся своеобразным устройством наружных жаберных щелей, рудиментарной чешуей и конической голов. Жаберные щели у них слиты в одну и смещены на горло. Распространены слитно-жаберные угри на глубинах до 3-4 тыс. м во всех океанах."
Я не знаю чем дышит автор писульки, но то,что он думает жопой совершенно очевидно.
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3k
Едондер пуп 48 минут назад
В таких случаях принято спрашивать: как этот угорь дожил до такого возраста с такими знаниями про съедобное-несъедобное?))
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25k
Fat Lynx Едондер пуп 17 минут назад
мама кормила
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909
Шурман 50 минут назад
Ловил эту рыбку , у нас морские драконы ходят , сейчас как раз их время . Рыбаки их называют рыбка Питер Пен потому что после того как взял в руки попадаешь в сказку , единственное решение что бы убрать яд это паяльная лампа и сильно горячая вода . Недавно на борту один баран говорит о какой большой бычок , мы даже крикнуть не успели как он руками начал подвес снимать :) итог сидел бледный красный и онемевший .
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Fat Lynx Шурман 14 минут назад
так и запишем: мурена улетела в Неверленд...
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909
Шурман Fat Lynx 5 минут назад
:)))) примерно так и есть . А дракончики они красивые , я лично доставал примерно 2х килограммовых и тд . Веселая рыбка , неопытный рыбак путает с бычком :) но это как правило пресноводникам нужно объяснять .
:)))) примерно так и есть . А дракончики они красивые , я лично доставал примерно 2х килограммовых и тд . Веселая рыбка , неопытный рыбак путает с бычком :) но это как правило пресноводникам нужно объяснять .
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Шурман Fat Lynx 3 минуты назад
Угорь переоценил свои возможности, пытаясь съесть рыбу-фугу
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