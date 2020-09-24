FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8749 постов • 1110 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Голодные белые медведи жуют пластик на Шпицбергене

Голодные белые медведи жуют пластик на Шпицбергене (7 фото)

Автор:
24 сентября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: белые медведи   дикая природа   дикие животные   животные   медведи   природа   фото   экология   
127
7
Участники арктической экспедиции засняли печальные и шокирующие кадры на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Один белый медведь жевал черный пластиковый пакет, а двое других - играли с таким же пакетом. Исследователи были шокированы увиденным, и решили еще раз показать миру, насколько серьезна проблема загрязнения планеты пластиковым мусором.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: белые медведи   дикая природа   дикие животные   животные   медведи   природа   фото   экология   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Точно в цель: фотограф заснял скопу за ловлей рыбы Точно в цель: фотограф заснял скопу за ловлей рыбы В бельгийском зоопарке открыли номера с видом на диких животных В бельгийском зоопарке открыли номера с видом на диких животных В Канаде засняли редкого кермодского медведя за рыбалкой В Канаде засняли редкого кермодского медведя за рыбалкой Из-за изменения климата белые медведи питаются трупами китов Из-за изменения климата белые медведи питаются трупами китов Сотрудники заповедника заменили зебрёнку погибшую маму Сотрудники заповедника заменили зебрёнку погибшую маму
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

289638



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры
4
183
Эх! Какую красоту ведь делали... золотая эра дизайна бытовой аппаратуры
Какого черта ФНС слила мой номер всем банкам?
1
165
Какого черта ФНС слила мой номер всем банкам?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Фото загорающей в бикини Джей Ло восхитило мужчин
2
45
Фото загорающей в бикини Джей Ло восхитило мужчин
Искусства ради: 2,3 миллиона долларов за старый универсал Ford LTD
0
2
Искусства ради: 2,3 миллиона долларов за старый универсал Ford LTD
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#дтп#россия#смешные#автомобили#креатив#дизайн#реакция
#юмор#интересно#животные#природа#авто авария#СССР#дети#позитив#коты#сша
#история#факты#авария#прикольные#разное#на различный вкус#кино#деньги#повезло#творчество

На что жалуетесь?

Вернуться