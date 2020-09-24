Голодные белые медведи жуют пластик на Шпицбергене

Участники арктической экспедиции засняли печальные и шокирующие кадры на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Один белый медведь жевал черный пластиковый пакет, а двое других - играли с таким же пакетом. Исследователи были шокированы увиденным, и решили еще раз показать миру, насколько серьезна проблема загрязнения планеты пластиковым мусором.
Руководитель арктической экспедиции Йенс Викстрем сделал эти кадры в устье Лифдефьорден, на архипелаге Шпицберген, Норвегия. Один белый медвежонок, судя по всему, голодный, жевал кусок черного пластикового пакета, а еще два медведя играли с похожим куском пакета. Естественно, такие игры для мишек крайне опасны - пластик, который они глотают, может нанести серьезный вред здоровью.
"Видеть такое просто жутко. Ни для кого не секрет, что на планете много мусора, но я в реальности лицезрел то, что происходит с нашей экосистемой, когда мы не обрабатываем этот мусор. Он попадает в желудки этих животных, - говорит исследователь. - Медведи пошли к берегу и раскопали пластиковый пакет в снегу. Они начали рвать его на части, как игрушку, и съели достаточно. Они играют со всем, что только могут найти".
Исследователи поделились этими фотографиями, чтобы еще раз показать миру, насколько серьезна проблема загрязнения планеты пластиковым мусором. "Я надеюсь, что люди дважды подумают, прежде чем разбрасывать пластиковые пакеты или другой мусор - никогда не знаешь, где он окажется потом. Помимо белых медведей, пластик уже практически вошел в рацион местных рыб и тюленей," - продолжает руководитель арктической экспедиции Йенс Викстрем.
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