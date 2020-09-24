Голодные белые медведи жуют пластик на Шпицбергене

"Видеть такое просто жутко. Ни для кого не секрет, что на планете много мусора, но я в реальности лицезрел то, что происходит с нашей экосистемой, когда мы не обрабатываем этот мусор. Он попадает в желудки этих животных, - говорит исследователь. - Медведи пошли к берегу и раскопали пластиковый пакет в снегу. Они начали рвать его на части, как игрушку, и съели достаточно. Они играют со всем, что только могут найти".