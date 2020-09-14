15 наглядных доказательств того, что с природой шутки плохи

Последнее время со всех уголков земли приходят тревожные новости: лесные пожары, наводнения, просыпающиеся вулканы и тающие ледники. Все эти тревожные события говорят о том, что на планете Земля есть множество экологических проблем, которые могут грозить гибелью очень многим людям. В этом посте представлены реальные фотографии, которые показывают как стремительно меняется климат, под воздействием разрушительной деятельности человека.