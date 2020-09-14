15 наглядных доказательств того, что с природой шутки плохи

Последнее время со всех уголков земли приходят тревожные новости: лесные пожары, наводнения, просыпающиеся вулканы и тающие ледники. Все эти тревожные события говорят о том, что на планете Земля есть множество экологических проблем, которые могут грозить гибелью очень многим людям. В этом посте представлены реальные фотографии, которые показывают как стремительно меняется климат, под воздействием разрушительной деятельности человека.
Повсеместно горят леса
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Поймите вы, планете всё равно какие ещё тараканы на ней завелись. Извержение одного крупного вулкана выбрасывает в атмосферу столько вредных веществ, сколько не выбросило человечество со времён начала технической революции. Одного(!). Реки меняют русла. Моря появляются и исчезают. Леса выгорают и вырастают. Климат меняется. На месте песков Сахары был цветущий материк. И океан тоже был. Гренландия потому так и называется, что была зелёным островом. Сейчас она покрыта ледяным щитом площадью почти 2 млн кв километров и толщиной полтора километра. Так же и с Антарктидой. Какое-то засратое целовечество никакими своими потугами на это повлиять не может. И не сможет. Если только не воплотит в жизнь какие-то уж совсем фантастические идеи, вроде использования планеты как космического корабля и путешествий на ней по просторам вселенной. Но в современных реалиях это смотрится шуткой, нежели чем-либо вменяемым.
Все эти истерики по поводу природы, изменения климата и прочего подобного - обязательно чей-то проект, это выгодно кому-то. Не случайно пресловутый "Гринпис" и все эти "партии Зелёных" - выступают на стороне и с подачи определённых финансово-политических кругов.
На последнем фото озеро Оровилл в Калифорнии, которое якобы почти полностью высохло. Только сегодня в нем уровень воды 300 метров, любой желающий может на лодке покататься или рыбку половить.
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Последнее время со всех уголков земли приходят тревожные новости: лесные пожары, наводнения, просыпающиеся вулканы и тающие ледники. Все эти тревожные события говорят о том, что на планете Земля...
Для освещения - один вулкан не сораазмерен со всем говном человечества за 50 лет выбросов газов, трубы мало газуют. а на счет засорения океана полиэтиленом я пока согласен