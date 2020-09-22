Богачи грозят нам экологической катастрофой

Экологическая организация Oxfam опубликовала пугающее исследование, в ходе которого выяснилось, что богачи нашего мира грозят человечеству экологической катастрофой.

Самые богатые люди планеты (63 миллиона человек) являются причиной выброса в атмосферу вдвое большего объема парниковых газов, чем обычное население. Виной тому множество заводов и производств. Более того, богатые люди потребляют намного больше, чем бедные. На 10% богачей приходится более половины вредных выбросов с 1990 по 2015 год.