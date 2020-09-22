Богачи грозят нам экологической катастрофой

Из-за олигархов человечество оказалось на грани экологической катастрофы. На 10% самых богатых людей в мире приходится 52% от всех вредных выбросов. Черезмерное потребление, пугающее количество заводов и производств наносит вред экологии в разы больше, чем бедное население. Самое грустно, что именно обычные люди спонсируют это.
Экологическая организация Oxfam опубликовала пугающее исследование, в ходе которого выяснилось, что богачи нашего мира грозят человечеству экологической катастрофой.
Самые богатые люди планеты (63 миллиона человек) являются причиной выброса в атмосферу вдвое большего объема парниковых газов, чем обычное население. Виной тому множество заводов и производств. Более того, богатые люди потребляют намного больше, чем бедные. На 10% богачей приходится более половины вредных выбросов с 1990 по 2015 год.
Черезмерные выбросы в атмосферу лишь усугубляет климатический кризис. Самое печальное, что за это платит бедное население и молодые люди. В исследовании указывается, что в случае экологической катастрофы виновники её смогут спастись, построив на свои деньги бункеры, очистители воздуха и завладев медицинской техникой. А вот бедное население пострадает намного сильнее. Благотворительная организация Oxfam призвала повысить налоги на такие источники высоких выбросов, как частные самолеты, спортивные автомобили и внедорожники.
Вы всё ещё не верите? Давайте вспомним, как поступали некоторые богачи в разгар пандемии. Олигархи скупали аппараты ИВЛ, чтобы в случае пневмонии спасать себя любимых. В итоге, некоторым не хватило аппаратов.
Никас Сафронов попросил олигархов продать ему аппарат ИВЛ для передачи в инфекционную больницу
С приходом в Россию коронавируса резко возрос спрос на аппараты искусственной вентиляции легких. Богатые люди стали скупать их "на всякий случай", в связи с чем даже склады выпускающих технику предприятий пусты. Художник попросил тех, у кого аппарат ИВЛ пылится на даче, "поступить по совести".
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На 10% богатейших людей работают остальные 90% населения планеты. Повысив налоги, мы и так им всё это оплатим, об этом Oxfam видимо не догадывается.
"Из-за олигархов человечество оказалось на грани экологической катастрофы. На 10% самых богатых людей в мире приходится 52% от всех вредных выбросов."
Ну и чтоб два раза не вставать:
30% ресурсов от мирового потребления сжирается в США, назад они в итоге дают 30% мировых отходов. Это 5% населения. 15% населения богатейших стран потребляют 80% ресурсов.
https://web.nmsu.edu/~araxtina/ict460/five/Stats5.html#:~:text=Thehttps://web.nmsu.edu/~araxtina/ict460/five/Stats5.html#:~:text=The U.S. has 5% of,they did 50 years ago.
http://edition.cnn.com/US/9910/12/population.cosumption/http://edition.cnn.com/US/9910/12/population.cosumption/
Но нужны дешёвые ресурсы, чтобы мажор смог похвастаться новой моделью машины, а его подруга - новой задницей в новых стрингах.
То что машина "эко" - не значит, что производство этой машины "эко".
Топить электростанции углём, чтобы дёшево заряжать "электромобили эко".
Как-то так работает нынешняя экономика и её владельцы.