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Богачи грозят нам экологической катастрофой

Богачи грозят нам экологической катастрофой (4 фото)

Автор:
22 сентября 2020 11:48
Сообщество : Истории
Метки: богачи   деньги   заводы   интересное   истории   природа   фото   экология   
1350
4

Из-за олигархов человечество оказалось на грани экологической катастрофы. На 10% самых богатых людей в мире приходится 52% от всех вредных выбросов. Черезмерное потребление, пугающее количество заводов и производств наносит вред экологии в разы больше, чем бедное население. Самое грустно, что именно обычные люди спонсируют это.

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Метки: богачи   деньги   заводы   интересное   истории   природа   фото   экология   
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7k
Мегапихель 2 часа назад
"Благотворительная организация Oxfam призвала повысить налоги на такие источники высоких выбросов, как..."

На 10% богатейших людей работают остальные 90% населения планеты. Повысив налоги, мы и так им всё это оплатим, об этом Oxfam видимо не догадывается.
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7k
Alexander 11 минут назад
Я правильно понял, авторка считает что на земле каждый 10-й олигарх?
"Из-за олигархов человечество оказалось на грани экологической катастрофы. На 10% самых богатых людей в мире приходится 52% от всех вредных выбросов."
Ну и чтоб два раза не вставать:
30% ресурсов от мирового потребления сжирается в США, назад они в итоге дают 30% мировых отходов. Это 5% населения. 15% населения богатейших стран потребляют 80% ресурсов.

https://web.nmsu.edu/~araxtina/ict460/five/Stats5.html#:~:text=Thehttps://web.nmsu.edu/~araxtina/ict460/five/Stats5.html#:~:text=The U.S. has 5% of,they did 50 years ago.
http://edition.cnn.com/US/9910/12/population.cosumption/http://edition.cnn.com/US/9910/12/population.cosumption/
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−62
Алещенко Олександр Час назад
Грета,мы тебя узнали ипанутую !!!!
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67
Дядя Витя Час назад
И Сафонов и олигархи все вместе - Гавно!
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15k
Марина 2 часа назад
Ну да, мажор на экосуперкаре конечно же гораздо больше портит среду, чем бедняк на перделке начала прошлого века, своего деда. Богач топит ужасно вредным газом, а бедняки экологически чистыми дровами и углём. А уж сколько выбросов делают заводы принадлежащие богачам. И как-то пофиг что этот завод даёт тысячи рабочих мест и кормит тысячи семей.
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35k
doker Марина Час назад
Ох, если бы не Вы, Марина, и не другие "потребляди", то до сих пор люди ездили бы на авто прошлого века, не покупали бы тысячи трусов в гардероб и направляли бы энергию в более нужное русло - освоение планет, безопасная и экологическая энергия.
Но нужны дешёвые ресурсы, чтобы мажор смог похвастаться новой моделью машины, а его подруга - новой задницей в новых стрингах.
То что машина "эко" - не значит, что производство этой машины "эко".

Топить электростанции углём, чтобы дёшево заряжать "электромобили эко".
Как-то так работает нынешняя экономика и её владельцы.
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7k
harlamov 2 часа назад
Богачи грозят нам экологической катастрофой
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25k
parallax harlamov Час назад
На кой ты тут этого лысого выложил? В времена Союза природу загаживали в разы интенсивней чем сейчас. В моём городе воздух заводами был загажен настолько, что невозможно было открыть окна. Сейчас ситуация радикально улучшилась.
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Грета,тебе слово....
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2k
Юрий Злой 2 часа назад
да успокойтесь, природа в порядке, это вам писец
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