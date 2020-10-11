Находчивые коты, которые прекрасно устроятся и без лежанки, и даже без коробки

Одна из причин, почему человек одомашнил кошку, в их любви лазить по труднодоступным местам. Дело в том, что с мышами и особенно крысами куда лучше справляются специальные собаки. Но у них инстинкт бойцовский, лезть в драку, тогда как кошка гораздо лучше и, главное, добровольно выполняет функции патруля. А потом оказалось, что в жилье человека и без мышей есть уйма мест, которые кошкам очень по нраву!