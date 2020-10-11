Находчивые коты, которые прекрасно устроятся и без лежанки, и даже без коробки

Одна из причин, почему человек одомашнил кошку, в их любви лазить по труднодоступным местам. Дело в том, что с мышами и особенно крысами куда лучше справляются специальные собаки. Но у них инстинкт бойцовский, лезть в драку, тогда как кошка гораздо лучше и, главное, добровольно выполняет функции патруля. А потом оказалось, что в жилье человека и без мышей есть уйма мест, которые кошкам очень по нраву!
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Не "его", а "её". Это кошка, причём, похоже, беременная.
"Стоило слить воду из аквариума для ремонта, а кот тут как тут!"(с)
Похоже это не аквариум, а террариум.
Это я к чему, автор, тут твои комменты не нужны.
Раньше их зимой дед сосед обхаживал. Недавно он умер.
Какую бы сварганить на зиму халабуду котам, утепленную типа ящика-коробки? Чтоб они перекантовались по холодам до весны.
Возможности обогрева и отопления нет.
Ходим только с соседями по выходным покормить братию.