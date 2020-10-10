Мужчина выкупил все купе для своих котов

Автором снимка стал случайных прохожий Илья Хангиреев. Парень разместил фотографию в социальной сети ВКонтакте. Сам Илья не знает подробностей истории: сколько всего кошек могут располагаться в этом купе, как выглядит их хозяин, и какое из четырёх спальных мест в купе принадлежит ему.



Несмотря на то, что эта новость облетела весь интернет, имя самого хозяина пока неизвестно. Но мы надеемся, что вместе со своими любимыми питомцами он благополучно добрался до пункта назначения и в скором времени поведает о себе интернет-миру.



А если и вы собрались в путешествие на поезде со своим питомцем, то по правилам РЖД пассажиру необходимо выкупить всё купе только если его питомец не помещается в переноску. Если же животное умещается в переносной сумке, дополнительные места покупать необязательно.