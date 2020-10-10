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Сообщество Без кота и жизнь не та 676 постов • 329 подписчиков подписаться
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Мужчина выкупил все купе для своих котов

Мужчина выкупил все купе для своих котов (2 фото)

Автор:
10 октября 2020 08:46
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   забота   коты   купе   милота   поезд   фото   
81
2
Очевидно, хозяин кошек пожалел своих любимиц и не стал заставлять их проводить всю дорогу в тесном контейнере.

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Метки: животные   забота   коты   купе   милота   поезд   фото   
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4  комментария
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5k
Ковыль Перистый Час назад
А вот мне интересно, когда с животными в поезде ездят, животные прямо в купе гадят или хозяева горшки для них с собой возят? ))
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8k
Бендер Родригес Ковыль Перистый 2 минуты назад
С собой возят.
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10k
Dobryi_KOT 24 минуты назад
Одобряю!
Одобряю!
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9k
Хью́берт Час назад
С собаками также на выставки ездят, а как по другому, дороговато, но ничего не поделаешь.
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