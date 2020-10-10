Мужчина выкупил все купе для своих котов

Очевидно, хозяин кошек пожалел своих любимиц и не стал заставлять их проводить всю дорогу в тесном контейнере.
Дорога — непростое испытание для любого питомца. Все хозяева это прекрасно понимают, и потому стараются сделать всё возможное, чтобы их любимец чувствовал себя максимально комфортно.
Но теперь потягаться за звание «самого заботливого хозяина» стало ещё сложнее. Ведь один из пассажиров поезда «Москва-Анапа» выкупил целое купе для себя и своих кошек. И судя по спокойным мордашкам животных, эти любимицы давно привыкли к комфорту премиум-класса.
То самое кото-купе, где удобно расположились минимум 3 кошачьи мордочки
Автором снимка стал случайных прохожий Илья Хангиреев. Парень разместил фотографию в социальной сети ВКонтакте. Сам Илья не знает подробностей истории: сколько всего кошек могут располагаться в этом купе, как выглядит их хозяин, и какое из четырёх спальных мест в купе принадлежит ему.
Несмотря на то, что эта новость облетела весь интернет, имя самого хозяина пока неизвестно. Но мы надеемся, что вместе со своими любимыми питомцами он благополучно добрался до пункта назначения и в скором времени поведает о себе интернет-миру.
А если и вы собрались в путешествие на поезде со своим питомцем, то по правилам РЖД пассажиру необходимо выкупить всё купе только если его питомец не помещается в переноску. Если же животное умещается в переносной сумке, дополнительные места покупать необязательно.
Несмотря на то, что эта новость облетела весь интернет, имя самого хозяина пока неизвестно. Но мы надеемся, что вместе со своими любимыми питомцами он благополучно добрался до пункта назначения и в скором времени поведает о себе интернет-миру.
А если и вы собрались в путешествие на поезде со своим питомцем, то по правилам РЖД пассажиру необходимо выкупить всё купе только если его питомец не помещается в переноску. Если же животное умещается в переносной сумке, дополнительные места покупать необязательно.
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