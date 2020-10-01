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Толстенькую кошку бросили из-за лишнего веса, но она не потеряла веру в людей

Толстенькую кошку бросили из-за лишнего веса, но она не потеряла веру в людей (9 фото)

Автор:
01 октября 2020 14:47
Сообщество : Животные
Метки: животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошки   питомцы   фото   
622
9
Хозяева оставили кошку по кличке Лазанья на произвол судьбы из-за лишнего веса. Перепуганную кошечку нашли у дверей приюта в оставленной у порога собачьей клетке. С весом в 15 кг кошке было трудно передвигаться и умываться - но на пути Лазаньи встретились добрые люди, которые показали ей, что такое любовь.
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Метки: животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошки   питомцы   фото   
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1k
Том Сойер 2 часа назад
Вот же суки хозяева бывшие кошки - сначала закормили кошку до ожирения, а потом выбросили - ну, не уроды они, а???
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8k
Serg2001 Минуту назад
"Как вы кошку назовёте. так она и проживёт!" (с) Что за имя такое Лазанья?! Надо было Сельдереей назвать. Фитнесиной. Булемией на худой конец.
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1k
Владимир 5 минут назад
да,ей в кайф быть толстой.
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5k
zurapod 17 минут назад
как можно бросить такую толстую плюшечку ?? она же обнимательная и целовательная до жути. а я еще кошек не очень люблю.
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6k
kaboza Полчаса назад
котик пухленький животик, добрые люди приведут в норму.
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2k
Fatima Habiba 52 минуты назад
Как можно родную котейку , вот так, взять и выгнать из дома?!
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2k
ваня панкин 2 часа назад
- ну и что, что я жирная!!! зато нежная как майонез!!!
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