Толстенькую кошку бросили из-за лишнего веса, но она не потеряла веру в людей

Хозяева оставили кошку по кличке Лазанья на произвол судьбы из-за лишнего веса. Перепуганную кошечку нашли у дверей приюта в оставленной у порога собачьей клетке. С весом в 15 кг кошке было трудно передвигаться и умываться - но на пути Лазаньи встретились добрые люди, которые показали ей, что такое любовь.

0 Придя утром на работу, сотрудники приюта ACCT Philly в Филадельфии, США, обнаружили у порога собачью клетку. Внутри была кошка, которую хозяева оставили на произвол судьбы. Кошечка, получившая кличку Лазанья (Lasagna), еле передвигалась и не могла умываться из-за больших размеров - ее вес составлял 15 кг.

0 Источник: Сотрудники определили, что этой красавице около пяти лет, и решили помочь ей начать новую жизнь. Лазанью посадили на строгую диету, и одновременно начали искать для нее хозяев, которые примут ее и помогут сбросить вес и стать здоровее.

×

0 Источник: "Лазанья - очень общительная и дружелюбная. А еще она обожает, когда ей чешут животик. Ее будущие хозяева должны понимать, что ненормально раскармливать кошку до таких размеров. Они должны помочь ей на нелегком пути к потере веса," - говорит сотрудница приюта.

0 Источник: У тучных кошек могут возникнуть различные проблемы со здоровьем - диабет, проблемы с щитовидной железой, проблемы с суставами, проблемы с сердцем. Сотрудники добавляют, что таким кошкам необходимо постоянное наблюдение ветеринара, пока они не достигнут нормального веса.

0 Источник: Удивительно, но когда фотографии и историю Лазаньи опубликовали на страничке приюта, этой красоткой заинтересовались сотни людей. Многие хотели забрать кошечку к себе, и персонал только и успевал отвечать на заявки.

0 Источник: Из множества предложений, сотрудники выбрали для Лазаньи самых подходящих хозяев. Совсем скоро новые хозяева заберут эту красотку с собой. Уверены, что в новой семье ее будут любить даже за особенности, и помогут сбросить вес.

0 Источник:

Будь счастлива, Лазанья! 0 Источник: