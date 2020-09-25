Подборка наглых котов, которым нет никакого дела до вашего личного пространства

Каждому необходимо личное пространство. Однако, если у вас есть кот - побыть одному вряд ли получится в полной мере. Всем известно, что кошки - независимые существа, которым мягко говоря все равно на ваше личное пространство. Они следят за вами, они едят с вами, они принимают с вами ванну.. От котов не скрыться!

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"Моя команда наблюдает за тем, как я принимаю ванну" 0 Источник:

"Кошка следила за мной, пока я собиралась, и я внезапно сделала ее лучшую фотографию" 0 Источник:

"В первый же день, когда я взял свою кошку домой, она как-то умудрилась проскочить в ванную и заснула на моем плече... Спустя годы ничего не меняется" 0 Источник:

"Каждый раз, когда я принимаю душ, он думает, что меня надо спасать" 0 Источник:

"Пока хозяин в туалете..." 0 Источник:

"Мы 12 лет живем вместе, но он до сих пор боится за меня, когда я принимаю ванну" 0 Источник:

"Человек, на что ты оставил меня одного?!" 0 Источник:

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Ни минуты покоя... 0 Источник:

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"Моя кошка охотится на меня каждый раз, когда я собираюсь принять ванну" 0 Источник:

"Моя кошка всегда лежит так, когда я принимаю душ" 0 Источник:

"Мне всю ночь было плохо и я сидела в ванной. Наш кот все это время был рядом, и поддерживал меня" 0 Источник:

"В душ - без меня? Не, не слышал" 0 Источник:

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"Реакция моих кошек, когда я вышел из душа" 0 Источник:

"Соседский кот наблюдает за нами в окно ванной" 0 Источник:

"Решил принять ванну. Мои коты решили, что без них мне не справиться" 0 Источник:

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"Наша кошка всячески защищает моего новорожденного сына. Волнуется каждый раз, когда его купают" 0 Источник:

"Кошка моей сестры преследует меня везде. Вот она ломится в ванную за мной" 0 Источник:

"Я слежу за тобой..." 0 Источник:

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Когда хочешь убедиться, что с твоим двуногим все в порядке 0 Источник:

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"Когда пытаешься принять ванну с пеной, но чувствуешь, что за тобой наблюдают" 0 Источник:

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"Никакого личного пространства!" 0 Источник:

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"Я плакала в ванной, а он настоял на том, чтобы войти, и был рядом" 0 Источник:

"Когда желание кошки быть рядом зашло слишком далеко.." 0 Источник:

"Вид из окна моей ванной. Это не моя кошка!" 0 Источник:

"Человек, мы спасем тебя" 0 Источник:

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"Невозможно зайти в ванную без сопровождения" 0 Источник:

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"Вышла из ванной и увидела эту мордочку в дверном проеме" 0 Источник:

"А ваши кошки наблюдают за вами в душе? Мои - да. Они делают это с самого детства" 0 Источник:

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