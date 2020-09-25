Подборка наглых котов, которым нет никакого дела до вашего личного пространства

Каждому необходимо личное пространство. Однако, если у вас есть кот - побыть одному вряд ли получится в полной мере. Всем известно, что кошки - независимые существа, которым мягко говоря все равно на ваше личное пространство. Они следят за вами, они едят с вами, они принимают с вами ванну.. От котов не скрыться!
"В первый же день, когда я взял свою кошку домой, она как-то умудрилась проскочить в ванную и заснула на моем плече... Спустя годы ничего не меняется"
"Мне всю ночь было плохо и я сидела в ванной. Наш кот все это время был рядом, и поддерживал меня"
"Наша кошка всячески защищает моего новорожденного сына. Волнуется каждый раз, когда его купают"
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