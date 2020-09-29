Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе

Наши кошки, как и люди, могут стареть, седеть, становиться медленнее и спать больше. Даже самые энергичные и игривые котята со временем превратятся во взрослых котеек с мудрыми глазами, или останутся такими же дурашливыми. Они стареют - но их любовь, ласка и очарование никуда не уходят. Взгляните на эту добрую подборку с пожилыми кошками, которые влюбят в себя с первого взгляда!
"Пришла в приют и спросила, какая кошка тут дольше всех. Вернулась домой с этой глухой, беззубой дамой, которая полна любви"
"Два года назад я зашла в приют и увидела Сонни - старого кота почти без зубов, покрытого блохами. Никто не хотел брать его к себе, но я решила подарить ему новую жизнь"
"Мой дедушка и его 20-летний кот. Как говорит дедушка: "Мы два старичка, и нам весело вместе"
"Мой дедушка недавно умер, и никто не хотел забирать его 18-летнего кота. Я решила взять его к себе"
"Наша 17-летняя кошка уже не может запрыгнуть на подоконник и понаблюдать за птицами. Мы купили ей аквариум с искусственными рыбками, и теперь она наблюдает за ними"
"Недавно взяли из приюта 12-летнюю кошку. Она делает вот так каждый раз, когда хочет внимания"
"Это Скутер. Я подобрала его на улице, когда мне было 17. Сейчас мне уже 36, и Скутер живет у родителей. Я часто навещаю своего старичка, чтобы проверить, все ли у него хорошо"
"Кошка, которая живет у меня на передержке, участвует в программе терапии в домах престарелых. Это фото - вместо тысячи слов"
"И так - каждый раз, когда я прихожу в свою парикмахерскую. Этот старичок живет здесь, и он даже не может мяукать, но всегда рад меня видеть"
"Многие не верят, что у нас есть кот. 15-летний Элвуд постоянно прячется где-то, и не любит социализироваться. Вот один из редких случаев, когда он вышел попросить ласки"
"Мы подобрали Тео плачущим на улице. У него нашли микрочип, но оказалось, его хозяина нет в живых. Мы забрали его к себе, и сейчас ему уже 17 лет"
"Мой 18-летний Оскар недавно прошел через сложный переезд вместе с нами. Мы думали, что ему будет тяжело, но он также бодр и весел"
"Наш пожилой кот уже не может прыгать на кровать, как раньше. Папа построил специальный переход, по которому он может подняться на кровать"
"Я подобрал его, когда ему было всего несколько недель, в 1999 году. Сейчас ему уже 20 лет"
Источник:
Ссылки по теме:
- Коты - наше всё: милейшие фото кошек, которые подарят вам лучик добра
- Чирико - вечно недовольная кошка из Японии
- Кошки, спящие на парковочных барьерах - милота!
- До и после: коты, которые взяли себя в лапы и похудели к лету
- Кот играет на пианино, чтобы попросить у хозяйки поесть
53
Понравилось53
Новости партнёров
Загрузка...