Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе

Наши кошки, как и люди, могут стареть, седеть, становиться медленнее и спать больше. Даже самые энергичные и игривые котята со временем превратятся во взрослых котеек с мудрыми глазами, или останутся такими же дурашливыми. Они стареют - но их любовь, ласка и очарование никуда не уходят. Взгляните на эту добрую подборку с пожилыми кошками, которые влюбят в себя с первого взгляда!

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"Пришла в приют и спросила, какая кошка тут дольше всех. Вернулась домой с этой глухой, беззубой дамой, которая полна любви" 0 Источник:

"Мой 100-летний дедушка и его 17-летний кот" 0 Источник:

"Два года назад я зашла в приют и увидела Сонни - старого кота почти без зубов, покрытого блохами. Никто не хотел брать его к себе, но я решила подарить ему новую жизнь" 0 Источник:

"Мы взяли 11-летнюю кошку из приюта. Они с моей дочкой невероятно сроднились" 0 Источник:

"Мой дедушка и его 20-летний кот. Как говорит дедушка: "Мы два старичка, и нам весело вместе" 0 Источник:

Великолепная 18-летняя Миа 0 Источник:

"Мой маленький сын и 14-летний кот" 0 Источник:

"А нашему красавцу 20, и он все такой же милый" 0 Источник:

А это - Томас, и ему 27 лет 0 Источник:

"Тайгеру 31, и коробки остаются его главной любовью" 0 Источник:

"Я и мой старичок на прогулке" 0 Источник:

"Мой дедушка недавно умер, и никто не хотел забирать его 18-летнего кота. Я решила взять его к себе" 0 Источник:

"Когда твоему коту уже 20 лет, но он не разучился делать милые просящие глазки" 0 Источник:

"Этот приятель со мной уже долгих 20 лет. Он был рядом в самые трудные времена" 0 Источник:

"Наша 15-летняя красавица спит на кукле моей дочки, потому что на ней остался ее запах" 0 Источник:

"Наша 17-летняя кошка уже не может запрыгнуть на подоконник и понаблюдать за птицами. Мы купили ей аквариум с искусственными рыбками, и теперь она наблюдает за ними" 0 Источник:

"Мой 19-летний кот только что обнаружил, что он обожает запах лаванды" 0 Источник:

"Недавно взяли из приюта 12-летнюю кошку. Она делает вот так каждый раз, когда хочет внимания" 0 Источник:

"Это Скутер. Я подобрала его на улице, когда мне было 17. Сейчас мне уже 36, и Скутер живет у родителей. Я часто навещаю своего старичка, чтобы проверить, все ли у него хорошо" 0 Источник:

"Кошка, которая живет у меня на передержке, участвует в программе терапии в домах престарелых. Это фото - вместо тысячи слов" 0 Источник:

"И так - каждый раз, когда я прихожу в свою парикмахерскую. Этот старичок живет здесь, и он даже не может мяукать, но всегда рад меня видеть" 0 Источник:

"Многие не верят, что у нас есть кот. 15-летний Элвуд постоянно прячется где-то, и не любит социализироваться. Вот один из редких случаев, когда он вышел попросить ласки" 0 Источник:

"Мы с бабушкиным котом одинакового возраста. Ему 26 лет!" 0 Источник:

"Моему 19-летнему мальчику диагностировали болезнь почек. Держим за него кулачки" 0 Источник:

"Наш красавчик. Ему уже 21 год" 0 Источник:

"А нашей кошечке недавно исполнилось 24 года" 0 Источник:

"Мы подобрали Тео плачущим на улице. У него нашли микрочип, но оказалось, его хозяина нет в живых. Мы забрали его к себе, и сейчас ему уже 17 лет" 0 Источник:

"Моей кошке почти 20 лет. На фото слева ей несколько месяцев, и мы только ее взяли" 0 Источник:

"Мне было 23, когда я спас его. Сейчас ему 16, а мне почти 40" 0 Источник:

"Мой 16-летний мальчик, который недавно перенес операцию" 0 Источник:

"Наша прелесть до сих пор держит лапки вот так, когда спит. Ей 19 лет" 0 Источник:

"Вот так мой 70-летний папа и его 20-летний кот проводят свои вечера" 0 Источник:

"А это наша Лекси, и ей 26 лет" 0 Источник:

"Наша 23-летняя прелесть" 0 Источник:

"Мой 18-летний Оскар недавно прошел через сложный переезд вместе с нами. Мы думали, что ему будет тяжело, но он также бодр и весел" 0 Источник:

"Я подобрала Гео и принесла домой, когда мне было 10 лет. Сейчас этому красавцу 17" 0 Источник:

"Моя 22-летняя кошка внезапно заметила, что я ем что-то вкусное" 0 Источник:

"Наш пожилой кот уже не может прыгать на кровать, как раньше. Папа построил специальный переход, по которому он может подняться на кровать" 0 Источник:

"Я подобрал его, когда ему было всего несколько недель, в 1999 году. Сейчас ему уже 20 лет" 0 Источник: