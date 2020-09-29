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Сообщество Без кота и жизнь не та 666 постов • 327 подписчиков подписаться
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Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе

Трогательные фото пожилых кошек, которые поселят тепло на душе (41 фото)

Автор:
29 сентября 2020 14:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашние животные   животные   кот   коты   кошки   питомцы   подборка   фото   
875
41
Наши кошки, как и люди, могут стареть, седеть, становиться медленнее и спать больше. Даже самые энергичные и игривые котята со временем превратятся во взрослых котеек с мудрыми глазами, или останутся такими же дурашливыми. Они стареют - но их любовь, ласка и очарование никуда не уходят. Взгляните на эту добрую подборку с пожилыми кошками, которые влюбят в себя с первого взгляда!

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Метки: домашние животные   животные   кот   коты   кошки   питомцы   подборка   фото   
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Veresk_zt Час назад
У кота внутри теплота.
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25k
Антон Минуту назад
Эх, кошки, кошки, единственная моя слабость...
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7k
Профессор Преображенский 10 минут назад
Жаль нельзя 10000 плюсануть !!!
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4k
sivanov1079 11 минут назад
Все-таки я кошатник... хотя и собаки были
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28k
Alex 59 минут назад
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