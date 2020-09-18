Обрили уже: 30 котов, которым сделали забавные стрижки перед операциями

Нашим любимым котейкам тоже необходимо поправлять здоровье, и им иногда требуются операции. Перед операцией ветеринары делают котейкам специальные стрижки, выбривая шерсть - нередко получается весьма забавно. На этих бедняг одновременно жалко и смешно смотреть - и мы уже уверены, что кошачьи банды уже договариваются отомстить двуногим за то, что эти фото попали в сеть!
"Моему котику сделали операцию на легкие. Теперь он носит такую смешную футболку, чтобы не замерзнуть"
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Котеек нужно любить, холить и лилеять. Без кота, жизнь не та.