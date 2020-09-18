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Сообщество Без кота и жизнь не та 647 постов • 321 подписчик подписаться
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Обрили уже: 30 котов, которым сделали забавные стрижки перед операциями

Обрили уже: 30 котов, которым сделали забавные стрижки перед операциями (31 фото)

Автор:
18 сентября 2020 15:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: забавные животные   кот   коты   кошки   питомцы   смешные животные   стрижки   фото   
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Нашим любимым котейкам тоже необходимо поправлять здоровье, и им иногда требуются операции. Перед операцией ветеринары делают котейкам специальные стрижки, выбривая шерсть - нередко получается весьма забавно. На этих бедняг одновременно жалко и смешно смотреть - и мы уже уверены, что кошачьи банды уже договариваются отомстить двуногим за то, что эти фото попали в сеть!

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Метки: забавные животные   кот   коты   кошки   питомцы   смешные животные   стрижки   фото   
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Андрей 38 минут назад
Ради операции конечно нужно. А вот ради забавы живодёрство.

Котеек нужно любить, холить и лилеять. Без кота, жизнь не та.
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Сибиряк Час назад
Обрили уже: 30 котов, которым сделали забавные стрижки перед операциями
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Борис Карабанов Час назад
- Смешно? Тебе бы так.
- Смешно? Тебе бы так.
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