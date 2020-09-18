Обрили уже: 30 котов, которым сделали забавные стрижки перед операциями

Нашим любимым котейкам тоже необходимо поправлять здоровье, и им иногда требуются операции. Перед операцией ветеринары делают котейкам специальные стрижки, выбривая шерсть - нередко получается весьма забавно. На этих бедняг одновременно жалко и смешно смотреть - и мы уже уверены, что кошачьи банды уже договариваются отомстить двуногим за то, что эти фото попали в сеть!

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Когда приуныл из-за своего голенького животика 0 Источник:

"Просто посмотрите на нашего кота, которому побрили лапки перед операцией" 0 Источник:

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"Моему коту ампутировали часть хвоста. Теперь это выглядит так" 0 Источник:

"А нашего кота тоже подготовили к операции, и теперь он без штанишек" 0 Источник:

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Маленькие пушистые сапожки 0 Источник:

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"Моему котику сделали операцию на легкие. Теперь он носит такую смешную футболку, чтобы не замерзнуть" 0 Источник:

"Кажется, мой кот не очень доволен новой стрижкой" 0 Источник:

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"Нашего кота побрили перед операцией, и мы всей семьей любя сравниваем его с коровой" 0 Источник:

"Прошло пару месяцев после операции, и у нашего чуда отрастает шерсть" 0 Источник:

Маленькие львы! 0 Источник:

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"Камеру убрали, смешно им..." 0 Источник:

"Это его лучший ракурс!" 0 Источник:

"Мой кот, кажется, сломался после стрижки" 0 Источник:

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"Нашему 16-летнему мальчику всего-то удалили зуб, но теперь он выглядит как гроза района" 0 Источник:

Когда ты все так же прекрасен, несмотря на шрамы 0 Источник:

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"Теперь у моей красавицы есть такое пятнышко" 0 Источник:

"Мой брутальный мужчина" 0 Источник:

"Кот в сапогах, ты ли это?" 0 Источник:

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