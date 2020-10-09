FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 10754 поста • 2414 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
"Мужа надо отпускать с пустыми яичками": горе-сваху Розу Сябитову затравили в соцсетях за интервью

"Мужа надо отпускать с пустыми яичками": горе-сваху Розу Сябитову затравили в соцсетях за интервью (12 фото + 2 видео)

Автор:
09 октября 2020 09:14
Сообщество : Юмор
Метки: горе сваха   давай поженимся   первый канал   про измены   роза сябитова   сваха   твиттер   телеведущая   
2339
12
2
Сваха с передачи на Первом "Давай поженимся" - Роза Сябитова - дала интервью youtube-каналу "Отдых Миллионера". Сразу после него пользователи обрушили шквал критики на ведущую. Что же она сказала?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: горе сваха   давай поженимся   первый канал   про измены   роза сябитова   сваха   твиттер   телеведущая   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
743
Максим Алтадуков 2 часа назад
тоесть, все высказавшиеся мужики, абсолютно удовлетворены кол-вом секса с женой в их жизни? Вот ни ХУА не верю!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
78
tq13 17 минут назад
Ого как у шкур подгорело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
367
Бендер Сгибатель Родригес 37 минут назад
Сябитова, которую избивали и бросили 100500 мужчин, раскрывает секреты счастливого брака? Это как если бы бомжара на улице учил людей зарабатывать. Старая ненужная шваль повеселила)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elf_80_Lvl 39 минут назад
Проблема всех коучей они специально дают не полностью работающие советы. Сабитова процитировала не полностью наставление для хороших жен, она забыла упомянуть "не трахайте мозг мужу". Классическое наставление звучит "кормите мужа, удовлетворяйте мужа, не трахайте мужу мозг, тогда ни одна другая женщина не вызовет у него интерес"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
KAUSTIC 42 минуты назад
То-то её мужья постоянно 3,14здили...вечно озабоченная ниже пояса
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам "Леша, заведи личный термос": реакция соцсетей на намерение Навального вернуться в Россию "Леша, заведи личный термос": реакция соцсетей на намерение Навального вернуться в Россию Россияне, что опять у нас случилось с ценами? Россияне, что опять у нас случилось с ценами? "Готовь донаты, школота": реакция на выписку Навального из больницы "Готовь донаты, школота": реакция на выписку Навального из больницы ЦРУ предложило интернет-пользователям найти 10 отличий на картинках ЦРУ предложило интернет-пользователям найти 10 отличий на картинках "У осьминогов просто упал сахар": жесткая реакция соцсетей на камчатскую трагедию "У осьминогов просто упал сахар": жесткая реакция соцсетей на камчатскую трагедию
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

441791



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда иронии слишком много
4
44
Когда иронии слишком много
"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО
4
89
"Тайна третьей планеты": к вопросу лицензионного ПО
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Быстротечная «Вечность»: почему закрыли перспективный фантастический сериал?
1
19
Быстротечная «Вечность»: почему закрыли перспективный фантастический сериал?
Мемы и фотожабы про Лукашенко, которые будут понятны всем
0
170
Мемы и фотожабы про Лукашенко, которые будут понятны всем
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото)
"Девушка с лицом ангела и телом дьявола" удивила свадебными снимками (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#россия#авария#прикольные#автомобили#смешные#не уступил#инцидент#настроение
#юмор#прикол#интересно#дтп#авто авария#актеры#СССР#подборка#конфликт#пожар
#история#животные#интересное#кино#картинки#позитив#на различный вкус#разное#москва#природа

На что жалуетесь?

Вернуться