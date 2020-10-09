"Мужа надо отпускать с пустыми яичками": горе-сваху Розу Сябитову затравили в соцсетях за интервью

Сваха с передачи на Первом "Давай поженимся" - Роза Сябитова - дала интервью youtube-каналу "Отдых Миллионера". Сразу после него пользователи обрушили шквал критики на ведущую. Что же она сказала?
Как себя вести в браке и что делать, чтобы муж не изменял - Роза Сябитова поделилась своим мнением во время интервью. Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать.
Вот тот самый отрывок:
Что она вообще несет?
"Гуляет, потому что не добирает", - Сябитова считает, что в изменах мужчин виноваты женщины
По ее мнению, надо кормить мужа мясом и отпускать с пустыми яичками, тогда проблем не будет
Это уже не первый раз, когда горе-сваха дает наставления
А вы согласны с мнением Розы Сябитовой?
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