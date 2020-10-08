Пользователь твиттера собирает самые крутые интерьеры: вот подборка 30 лучших

Для многих дизайн интерьера начинается и заканчивается ковриком из IKEA. Кто-то идет дальше и перекрашивает стены, а некоторые даже добавляют в дизайн изящный штрих с помощью необычной мебели. Но этот твиттер-аккаунт коллекционирует дизайны совсем другого уровня: от кухни, которая ослепляет великолепием, до невероятного преображения сада, которое вселяет надежду, в нем собраны лучшие интерьеры и виды со всего мира.
Автор аккаунта, который называет себя Игги, рассказал, что идея создать аккаунт “Interior Porn” появилась у него во время разговора с другом, когда он понял, что «интерьеры превратились для него в зависимость». Затем он создал страницу в Твиттере с целью «привлечь внимание аудитории любовью к интерьеру и доставить удовольствие контентом».
«Как мы знаем, для многих пандемия стала очень хаотичным временем, и я создал "Interior Porn" чтобы помочь другим отвлечься от хаоса на ежедневные вирусные посты с интерьерами», — продолжил любитель интерьеров.
Игги надеется, что в будущем “Interior Porn” поможет ему создать «благотворительную организацию, которая будет помогать детям, нуждающимся в базовых удобствах, и также помогать детям в получении образования».
Своим любимым интерьером Игги назвал этот пентхаус ниже. «Он говорит сам за себя. Лаконичный, стильный, с красивым видом. Лучше не бывает».
Источник: — переведено специально для fishki.net
- "Леша, заведи личный термос": реакция соцсетей на намерение Навального вернуться в Россию
- Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на новость дня
- "Готовь донаты, школота": реакция на выписку Навального из больницы
- ЦРУ предложило интернет-пользователям найти 10 отличий на картинках
- Российская учительница показала фото квартиры, которую может снять на свою зарплату
Понравилось19