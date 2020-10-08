Пользователь твиттера собирает самые крутые интерьеры: вот подборка 30 лучших

Автор аккаунта, который называет себя Игги, рассказал, что идея создать аккаунт “Interior Porn” появилась у него во время разговора с другом, когда он понял, что «интерьеры превратились для него в зависимость». Затем он создал страницу в Твиттере с целью «привлечь внимание аудитории любовью к интерьеру и доставить удовольствие контентом».

«Как мы знаем, для многих пандемия стала очень хаотичным временем, и я создал "Interior Porn" чтобы помочь другим отвлечься от хаоса на ежедневные вирусные посты с интерьерами», — продолжил любитель интерьеров.

Игги надеется, что в будущем “Interior Porn” поможет ему создать «благотворительную организацию, которая будет помогать детям, нуждающимся в базовых удобствах, и также помогать детям в получении образования».