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Пользователь твиттера собирает самые крутые интерьеры: вот подборка 30 лучших

Пользователь твиттера собирает самые крутые интерьеры: вот подборка 30 лучших (31 фото)

Автор:
08 октября 2020 19:07
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Красивые дома   интерьер   красивые виды   твиттер   
1508
31

Для многих дизайн интерьера начинается и заканчивается ковриком из IKEA. Кто-то идет дальше и перекрашивает стены, а некоторые даже добавляют в дизайн изящный штрих с помощью необычной мебели. Но этот твиттер-аккаунт коллекционирует дизайны совсем другого уровня: от кухни, которая ослепляет великолепием, до невероятного преображения сада, которое вселяет надежду, в нем собраны лучшие интерьеры и виды со всего мира.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Красивые дома   интерьер   красивые виды   твиттер   
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924
Афраний 2 часа назад
Если есть куча денег,то можно и Звезду Смерти построить.
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D Men 5 минут назад
Красиво! Вот ради этого пролетарии и работают. Чтоб у буржуев все красиво было:)
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