ЦРУ предложило интернет-пользователям найти 10 отличий на картинках

Аккаунт агенства в Твиттере поделился с пользователями двумя фотографиями одного городка и предложил поискать отличия. Подписчики канала оказались людьми "глазастыми" и нашли больше, чем ожидалось.
В своем официальном аккаунте в Твиттере ЦРУ опубликовало пару на первый взгляд одинаковых картинок с предложением найти в них 10 отличий.
#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA— CIA (@CIA) September 8, 2020
Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?
Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz
Среди подписчиков канала нашлись те, кто не смог справиться с заданием, обнаружив всего 6 или 7 отличий, хотя "глазастых" оказалось больше.
На следующий день в аккаунте ЦПУ появилась картинка с разгадкой, однако пользователи заметили, что отличий не 10, а больше.
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А нормального качества и размера картинку автор выложить не хочет?
Highly likely, на...
эти 2 картинки тупо вычитаются друг из друга в фотошопе, кореле или аналоге и где находятся различия видно сразу