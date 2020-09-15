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ЦРУ предложило интернет-пользователям найти 10 отличий на картинках

ЦРУ предложило интернет-пользователям найти 10 отличий на картинках (6 фото)

Автор:
15 сентября 2020 12:07
Метки: загадки   картинки   найди отличия   твиттер   тест   цру   
2290
6
Аккаунт агенства в Твиттере поделился с пользователями двумя фотографиями одного городка и предложил поискать отличия. Подписчики канала оказались людьми "глазастыми" и нашли больше, чем ожидалось.

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Метки: загадки   картинки   найди отличия   твиттер   тест   цру   
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8k
Serg2001 2 часа назад
Об картинки такого качества даже не хочется и глаза ломать...
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Показать 1 ответ
4k
Дмитрий 15 минут назад
Не так тут все было. на верхней тетенка несет лям баксов на взятку ( со спины не видно рюкзак), снизу она уже передает этот лям деду а сама увиливает на бумере. Подельники же заменяя машину завтыкали про значок и спалились. Меня возьмут в ЦРУ??
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259
Velziavul Necronomikonoff Полчаса назад
А зачем????
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1k
Слава Полчаса назад
Верхняя картинка обрезана сверху... Видно по кирпичам и аркам на окнах
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24k
Snork Snorkoff 37 минут назад
Может, читатели "Фишек" обнаружат больше?

А нормального качества и размера картинку автор выложить не хочет?
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7k
Alexander 41 минуту назад
Я нашел 24 отличия, но доказательств не представлю. Нашел - и всё!
Highly likely, на...
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15k
Андрей Иванов Час назад
У мужика под рубашкой какая то крупная херня. Наверное, взрывчатка
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18k
Батончик с маком Андрей Иванов 13 минут назад
или фурункул
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30k
Дворняга Час назад
Может, читатели "Фишек" обнаружат больше? - Ага, щазз! Они не дураки: небось так поможем нашего нелегала вычислить.
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24k
Aqueronte Час назад
Похуже качества не было?
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365
whyicannotremovemyprofile 2 часа назад
75 секунд... за мной придут?! скрываюсь!
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7k
Владимир 2 часа назад
А сделать элементарное никто не догадался ?)
А сделать элементарное никто не догадался ?)
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8k
Бендер Родригес Владимир Час назад
По ксорить по пиксельно. Ты не одинок коллега
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15k
Андрей Иванов 2 часа назад
Первые фото так обрезаны, что видно только 8 отличий
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11k
робт 2 часа назад
б*ля... не знаю кто тупей, ЦРУ, твиттерасты или копипастер Result

эти 2 картинки тупо вычитаются друг из друга в фотошопе, кореле или аналоге и где находятся различия видно сразу
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29k
Опаньки 2 часа назад
это отбор в ЦРУ?
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22
Атомный Крот Опаньки 2 часа назад
Так везде бюджеты урезают, а кадры -то нужны.
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8k
Antique computer Опаньки 2 часа назад
Да причем на работу примут тех, кто выкатит количество отличий, но засекретит доказательства.
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