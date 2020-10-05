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"У осьминогов просто упал сахар": жесткая реакция соцсетей на камчатскую трагедию

"У осьминогов просто упал сахар": жесткая реакция соцсетей на камчатскую трагедию (21 фото)

Автор:
05 октября 2020 08:48
Сообщество : Жить в России
Метки: камчатка   политика   реакция соцсетей   твиттер   тихий океан   трагедия   экология   
1785
21
Напомним, что на Камчатке море вынесло на берег тысячи тел мертвых животных. Трупами морских обитателей были усеяны пляжи. Местные жители и серферы сообщали плохом самочувствии. По предварительным данным, Тихий океан пострадал от человеческой безалаберности – его просто «отравили».
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Метки: камчатка   политика   реакция соцсетей   твиттер   тихий океан   трагедия   экология   
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9  комментариев
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6k
KOSTELLO Полчаса назад
Скажите мне, пожалуйста.
Есть, кроме меня еще те, кто не понимает вот этих вот движений "Я/МЫ".
Зачем вообще это и чем и кому оно помогает?
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4k
Иван Минуту назад
На данный момент рассматривают три версии. 1.Это не мы. 2.А вы докажите. 3.Вы все русофобы.
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4k
Дмитрий Горчилин 2 минуты назад
Вы не помните а я помню. Под развал Союза очень оживились японские "экологи". Гонялись за каждым судном обеспечения ТОФ, тыкали дозиметрами, визжали, что радиация и вообще все плохо. А потом у них была Фукусима, так загадили океан, как ТОФ и за сто тысяч лет не смог бы. Недавно вон хлопнули главного российского эколога за колоссальную взятку. Так что экология давно стала продажной девкой.

На счет животных на берегу- помню была история, на Кольском полуострове морские звезды на берег табунами полезли. Ой визгу было.. Потом оказалось, что после войны там топили немецкое химическое оружие. После войны в наследство от Германии осталось 20 тыс тонн- вот это наследство в океан и того.. При чем, СССР топил относительно немного и в безлюдных местах, союзники же основную часть утопили в Северном и Балтийском морях, в районе активного судоходства и рыболовства. Балтийские шпроты с ипритом- красота!

Что здесь- не знаю. Регион крайне малозаселен, что-то слишком уж техногенное очень вряд ли. Если бы протекло что-то у военных, то там и среди людей жертвы были бы. Есть мнение, что причины могут быть и природными. Камчатка- вулканически активный регион, там есть территории куда вообще заходить нельзя ввиду активной вулканической деятельности и токсичной среды. Может размыли дождевые воды пласт грунта какой- а там сера или еще какая гадость, поди знай.
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15k
Андрей Иванов 7 минут назад
А кроме полигона других источников нет? Например, затонувший браконьер, с которого течёт отрава? А транспордер то отключен, поэтому и не ищут. Или кто-то сбросил что (случайно или намеренно), в бухте или рядом. Или какая хрень завелась. Есть же моллюск, который с глубины ядом херачит и всё, что выше до поверхности, дохнет и падает вниз ему на обед. Или открылись каверны с газом или ещё каким последствием сейсмической активности. Район то в этом плане - вулкан на вулкане.
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3k
Пепелац 14 минут назад
Ощущение, что страна медленно, но верно идет в разнос.. Видимо обнуление убило интригу и "элита" начала жить по принципу хапай что есть и беги...
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40k
Митрий Полчаса назад
Хера у либерды дристануло. Аж Путина прилепили.
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13k
kotovski Полчаса назад
"У осьминогов просто упал сахар": жесткая реакция соцсетей на камчатскую трагедию
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