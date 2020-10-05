"У осьминогов просто упал сахар": жесткая реакция соцсетей на камчатскую трагедию

Напомним, что на Камчатке море вынесло на берег тысячи тел мертвых животных. Трупами морских обитателей были усеяны пляжи. Местные жители и серферы сообщали плохом самочувствии. По предварительным данным, Тихий океан пострадал от человеческой безалаберности – его просто «отравили».
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3. Самое удивительное, что люди в сети просто запутались в причинах катастраофы. От чего же пострадали морские животные? Хоздеятельность?
5. Нефепродукты?
На Камчатке произошла утечка нефтепродуктов, из-за чего погибли тысячи морских жителей: моллюски, крабы, ежи, мидии-ценнейший морской биоресурс.— Dmitry78 (@Dmitry788) October 2, 2020
Предстоит оценить масштабы экокатастрофы 😱
Также, получили ожоги роговицы глаз люди, которые отдыхали на пляже неподалеку pic.twitter.com/laxJRVpBSh
6. Губернатор Камчатки в своем инстаграме заявил, что обстановка в бухте, где произошло загрязнение, «благоприятная». По его словам, это возможно из-за «уникальной способности океана к самовосстановлению». Говорит, на пляже уже сейчас отдыхают люди
Эта информация лишь увеличила волну негодования в сети.
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Есть, кроме меня еще те, кто не понимает вот этих вот движений "Я/МЫ".
Зачем вообще это и чем и кому оно помогает?
На счет животных на берегу- помню была история, на Кольском полуострове морские звезды на берег табунами полезли. Ой визгу было.. Потом оказалось, что после войны там топили немецкое химическое оружие. После войны в наследство от Германии осталось 20 тыс тонн- вот это наследство в океан и того.. При чем, СССР топил относительно немного и в безлюдных местах, союзники же основную часть утопили в Северном и Балтийском морях, в районе активного судоходства и рыболовства. Балтийские шпроты с ипритом- красота!
Что здесь- не знаю. Регион крайне малозаселен, что-то слишком уж техногенное очень вряд ли. Если бы протекло что-то у военных, то там и среди людей жертвы были бы. Есть мнение, что причины могут быть и природными. Камчатка- вулканически активный регион, там есть территории куда вообще заходить нельзя ввиду активной вулканической деятельности и токсичной среды. Может размыли дождевые воды пласт грунта какой- а там сера или еще какая гадость, поди знай.