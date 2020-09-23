"Готовь донаты, школота": реакция на выписку Навального из больницы

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выписался из стационара берлинской клиники "Шарите", а пользователи соцсетей уже дали этой новости свою оценку... и тут еще это заявление Путина.
Началось все с того, что Владимир Путин, как утверждает французская газета «Монд», предположил, что Алексей Навальный сам принял яд
Мнение самого Навального на этот счет
«Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд».
Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!
Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», - вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!
Кстати говоря, вот его сегодняшний пост
"Первый раз меня подвели к зеркалу, через 24 дня в реанимации (из которых 16 в коме). Из зеркала на меня посмотрел персонаж фильма «Властелин колец». И поверьте, это был совсем не эльф. Я ужасно расстроился: подумал, что меня никогда не выпишут", - пишет Алексей.
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А вообще - подлый тип. Испортил людям праздник. Они уже готовились его в Мавзолей вносить или торжественно похоронить. Речи продумали, наряды. А он выжил. Обратите внимание - какой накал был когда "Лёху отравили! ЯМы Навальный!". И как вяло счас: " а, выписался... ммм, ну классно, великий день и всё такое...."