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"Готовь донаты, школота": реакция на выписку Навального из больницы

"Готовь донаты, школота": реакция на выписку Навального из больницы (19 фото)

Автор:
23 сентября 2020 17:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Новичок   больница   выписка   навальный   путин   россия   твиттер   
1017
19
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выписался из стационара берлинской клиники "Шарите", а пользователи соцсетей уже дали этой новости свою оценку... и тут еще это заявление Путина.

Источник:

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Метки: Новичок   больница   выписка   навальный   путин   россия   твиттер   
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5  комментариев
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4k
Владимир 40 минут назад
Даже что то писать об этом гомплене и его обсасывателей , не хочется.
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588
arcush 2 минуты назад
А я заплатил путину принудительно! Донаты, донаты... Путя украл у меня и каждого россиянина пять лет жизни и минимум ОДИН Милллион денег. И его, паскуду, никто не травит! Леха живи! Пусть сдохнот воры! Я перечислю тебе! А не плешивому вору!
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17k
Matrosskin 3 минуты назад
"Лёшка жил, Лёшка жив, Лёшка будет собирать донаты !"
А вообще - подлый тип. Испортил людям праздник. Они уже готовились его в Мавзолей вносить или торжественно похоронить. Речи продумали, наряды. А он выжил. Обратите внимание - какой накал был когда "Лёху отравили! ЯМы Навальный!". И как вяло счас: " а, выписался... ммм, ну классно, великий день и всё такое...."
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6k
Саша Смирнов Полчаса назад
Знаем, как он "18 дней в коме был".
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3k
eugen Полчаса назад
Не моё ,но...
Не моё ,но...
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