Россияне, что опять у нас случилось с ценами?

По магазинам особо не хожу - жена у меня этим занимается. Сам работаю много, ну и на Фишках зависаю. Но вчера благоверная попросила закупиться продуктами на неделю... я в шоке от цен в магазинах. Пришел домой, залез в Твиттер, там все тоже в бешенстве. Что происходит?

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1. Не должно происходить такое в 21 веке, согласны? 0 Источник:

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2. Вчера у президента был день рождения 0 Источник:

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4. Н - ностальгия 0 Источник:

5. Когда работаешь в "Рублевой зоне" 0 Источник:

6. Это Россия, детка 0 Источник:

7. Одни утверждают, что скоро все еще сильнее подорожает Цены взлетят на 20%. Россиян предупредили о подорожании всего | Капитал страны https://t.co/vURxJlvSAH — Сергей (@ATf691) October 6, 2020

8. Вторые, что подешевеют. Ребята, вы там определитесь уже 0 Источник:

9. Посягнули на святое 0 Источник:

10. По поводу зарплаты - это в точку 0 Источник:

11. Печаль геймеров выглядит примерно так 0

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13. Интересности из гипермаркета 0

14. Жиза 0