FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3526 постов • 640 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Россияне, что опять у нас случилось с ценами?

Россияне, что опять у нас случилось с ценами? (16 фото)

Автор:
08 октября 2020 14:01
Сообщество : Жить в России
Метки: twitter   все о росии   жить в россии   продукты   россия   твиттер   цены   
3656
16
По магазинам особо не хожу - жена у меня этим занимается. Сам работаю много, ну и на Фишках зависаю. Но вчера благоверная попросила закупиться продуктами на неделю... я в шоке от цен в магазинах. Пришел домой, залез в Твиттер, там все тоже в бешенстве. Что происходит?
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: twitter   все о росии   жить в россии   продукты   россия   твиттер   цены   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
67
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
67  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Владимир Час назад
По-моему это импортные сыры, в азбуке вкуса, магазине премиум класса. И цена за килограмм.
По-моему это импортные сыры, в азбуке вкуса, магазине премиум класса. И цена за килограмм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
19k
предводитель дворянства! 6 минут назад
Кто интересно этому вафлику столько плюсов ставит?Наверное это админ фишек под этим ником дрищет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
pilgrimnl 6 минут назад
а что тут говорить, цены взвинтил, з/п упали. У нас оказывается даже гречка и хлеб привязаны к доллару. Ну понимаю цену на импортные товары, да, валюта, а на местные? Такое ощущение, что все в правительстве приходят туда срубить бабло и слинять в загранку, их туда цру назначает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61
алексей симонов 7 минут назад
"Сам работаю много, ну и на Фишках зависаю."
Ты нам лапшу то на уши не вешай, работяга. Твоя работа тут всем известна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
405
ВазгенСемёнович 8 минут назад
И работали по 6 дней в неделю по 12-14 часов в сутки, без образования и медицины, без трудового кодекса, лет с 10и и так далее. Революция произошла в том числе по причине униженного положения рабочих, конечно же сильно лучше им не стало, как обычно всё обещанное отложили на потом поездив по ушам лозунгами "будущее огого какое ждёт, если пахать будете, дети ваши заживут при коммунизме...", но во время бучи простолюдины не мыслят объёмно, более рефлексируют на абстрактные идеи неких мифических благ, которых им никто и никогда бы не дал.

Как сейчас майдауны, демонстранты всяких там Навальных, Тихановских и прочих проходимцев фантазируют, что общество лучше сделают, заменив одних подонков на других.
И работали по 6 дней в неделю по 12-14 часов в сутки, без образования и медицины, без трудового кодекса, лет с 10и и так далее. Революция произошла в том числе по причине униженного положения рабочих, конечно же сильно лучше им не стало, как обычно всё обещанное отложили на потом поездив по ушам лозунгами "будущее огого какое ждёт, если пахать будете, дети ваши заживут при коммунизме...", но во время бучи простолюдины не мыслят объёмно, более рефлексируют на абстрактные идеи неких мифических благ, которых им никто и никогда бы не дал. Как сейчас майдауны, демонстранты всяких там Навальных, Тихановских и прочих проходимцев фантазируют, что общество лучше сделают, заменив одних подонков на других.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Aleksandr 18 минут назад
Насчет цен на сыр...Господа, у вас просто торгаши ох&евшие!
В Эстонии реально купить сыр по 5 евро за кило.
При этом топливо, корма и зарплаты работникам намного выше. Дотаций нет.
Так что если у вас сыр по 10 евро за кило, то виноват не Путин, а жадные торгаши, устроившие картельный сговор...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33
Артем Кондрашов Aleksandr 13 минут назад
ну так и эстонцы беднее живут, чем в российских городах, откуда эти ценники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
738
vlad Aleksandr 13 минут назад
И у нас сыр был по 5 евро, пока мы контрсанкции не ввели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
162
Алексей Варашев Aleksandr 8 секунд назад
Просто в Эстонии нет 50 разных проверяющих сыроваров организаций от Санэпидема до пожарников. Нет систем скрытых налогов типа 'Платона' и обычных двойных-тройных налогов (например акциз на топливо + транспортный). В том сыре что мы покупаем в магазине, самого сыра почти нет ... все уходит на налоги, сборы, аренду, зарплату и т.п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Антон Полчаса назад
А вы, билят, думали, всю эту хрень с коровавирусом просто так придумали? В мире экономический кризис, который происходит каждые 10-10 лет. И каждые эти 10-20 лет будут ухудшения в плане благосостояния граждан. Это капитализм, хуле вы ноете? Когда Союз ломали, вы же этого хотели. Ешьте, не подавитесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
labuda.blog Антон 21 минуту назад
Коммунизм плохо, демократия плохо, Сталин плохой, Брежней плохой, Путин плохой ...

Это такой вид людей, будут ныть при любой власти, по любому поводу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
pilgrimnl Антон 16 минут назад
вот если бы союз еще ресурсы всяким аборигенам не раздавал, может был бы социализм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Я Только спросить. Полчаса назад
Надо немного подождать.. Скоро доллар рухнет и все сразу подешевеет..
Надо немного подождать.. Скоро доллар рухнет и все сразу подешевеет..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Виталий Касандров Полчаса назад
Основная печаль я так понимаю подорожавшая игровая приставка и пиво.
Если что сахар по 45 уже был пору лет назад потом до 25 падал.
Инфляция с привычных 3% в этом году явно до 7% дойдет, но куда ей до 1000 и более процентов что были в 92-96 годах .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
☣️Месть печенегов☣️ Виталий Касандров 22 минуты назад
В интересном вы мире живёте, где ничего не дорожает
мне бы туда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn Виталий Касандров 16 минут назад
Почему надо сравнивать с самым худшим периодом нашей истории? Типа смотрите вот это полное гавно - а это так, гавнецо. И если уж сравниваешь с 90 - ми, то тогда вывозилось природных ресурсов (народного достояния) в разы меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex Виталий Касандров 7 минут назад
Всегда думал, что надо стремиться к лучшему, светлому. А вы стремитесь к 90-м? Так не зовите туда других! Это ваш личный идеал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
682
Дамир Саражаков 36 минут назад
Охренеть, эксперты экономисты, а вот интересно, есть среди них те которые кричал "сидите, бл*ть, дома"? "Все предприятия закрыть на карантин, ввести режим ЧС"? Кто-то после введения весенних ограничений верил в то что цены хотя-бы могут в теории остаться точно такими же как в начале, хотя бы, года? Ой, оказывается, если давануть бизнес и торговлю, закрывать границы, бывают экономические последствия. Все бы ок, и путен плохой и ЕдРо, но чему-то удивляться, что логически следует из известных предпосылок - это уже IQ улиточки. Кто-то скажет, что постоянно растут цены и локаут просто повод. Повод поныть - да. А так вполне себе вытекающее последствие, и много кому было понятно что так оно и будет. Сокрушения по поводу цен, именно сейчас? - просто смехотворны. И да, год назад бы смотрелось не так тупо, и да, каждый год подобные посты читаю, иногда закрадывается мнение что люди не знают что такое инфляция, и что она просто неизбежна, а если они этого не понимают, то тогда какие умозаключения вообще способны родиться в подобной голове... :D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
338
Утренний вечер Дамир Саражаков 18 минут назад
Добавлю, цены растут и в Европе и во всём остальном мире, а вот зарплаты, пенсии и другие пособия за ними не поспевают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Вит Вит Утренний вечер 12 минут назад
Либерастам об этом не рассказывай,а то у них случится когнитивный диссонанс....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Ashabad 37 минут назад
Стенка, ты же в Канаде живёшь. Зачем тебе цены в России? )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
labuda.blog Ashabad 19 минут назад
Как это зачем? Что бы доказать всем, то что он не зря в Канаду уехал, и не один он ... сосёт!


Трудно ему там, приходится на двух работах работать что бы выжить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho labuda.blog 2 минуты назад
*чтобы, а не что бы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
881
Herr Mannelig 37 минут назад
Почитал комментарии... Ребята бросайте эти речи, за них же могут и в двери постучать, не патриотично это.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Taximaxi 39 минут назад
Коли долбят stan-a в зад,
И любовник редкий гад,
И зарплате он не рад,
-значит Путин виноват!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Hairy. 39 минут назад
Непричемышь-обнуленыш как всегда непричем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
335
For Login 40 минут назад
30-35 норм зп, если вопрос с жилье решен. Фокус в том, что даже на 35 надо [мат] как ишак. А так что бы норм график и человеческие условия зп 15-20 и большинство вакансий для девочек. А мужик должен [мат].
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
pilgrimnl For Login 14 минут назад
ха, тут сегодня был на фишках пост, что муж должен иметь заработок от 500 к, а кто ниже, не должны размножаться)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
tayrt 40 минут назад
А официальная инфляция 3,1% однако!

Откуда б.л.я.т.ь. они такие цифры берут....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
vitalygrashchenkov 42 минуты назад
Народ, такое надо обсуждать когда эти патриоты переписывают законы. Так можно хоть что то изменить. Через огласку. Законом можно установить максимальные цены на продукты. В чём могут быть трудности? Ах да, это только на западе прописывают "хлеб для всех" в основной закон. Это не по нашему
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ВОВЧЕГ 48 минут назад
Это прорыв!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lev Asriev 54 минуты назад
Я иногда нахожу чеки, от еженедельных поездок в магазины, в старых сумках. Читать на них цены-никому не советую. Вот такой "мощный прорыв" и "времени на раскачку нет",обеспечил нам сказочный и его ОПГ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
694
RastaVision 55 минут назад
Сегодня зашёл в пяторочку, увидел цену на шоколад Милка - 150 рублей, ужаснулся, пошел дальше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Олег Пальчик RastaVision 43 минуты назад
А почему в Рязани в Перекрестке - полтинник?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 Олег Пальчик Полчаса назад
Самый дешевый 69 р. и по скидке. Где по 50?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Михаил Филиппов 59 минут назад
вопли очередной божэны рынской? о том как дорога клубника в январе? сахар как чтоил 29р в гиперглобусе за кг так и сейчас стоит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
26k
labuda.blog ☣️Месть печенегов☣️ 15 минут назад
Печенюшка, ты же у модераторов выклянчил вернуть тебе 5к. Что случилось? Не прошло и месяца а у тебя уже 3,4к.
Ты так на своей русофобской волне снова улитишь в минуса. Уже не вернут!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 Sanar 3 минуты назад
Скорее всего это в другом регионе. Это цена в Тюмени.
Скорее всего это в другом регионе. Это цена в Тюмени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Алеksей Олегbl4 Минуту назад
тоже с калькулятором в магазин ходите?
я как то набрал 5по1, так на кассе спросили: -А не проще сразу пятёрку? а я им цифры на калькуляторе показываю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Максим Т. Алеksей 52 секунды назад
Есть!
Есть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sanar Олегbl4 Полминуты назад
Ну да сайт мне для моего региона цену выдаёт, я на юге живу у нас чуть подешевле чем у вас.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) 5 новых законов, которые порадуют россиян с 1 сентября 5 новых законов, которые порадуют россиян с 1 сентября ФБК Навального - ВСЁ: реакция соцсетей на ликвидацию детища оппозиционера ФБК Навального - ВСЁ: реакция соцсетей на ликвидацию детища оппозиционера Заброшенное дымогазоубежище в Калининграде, по которому удалось прогуляться Заброшенное дымогазоубежище в Калининграде, по которому удалось прогуляться "Значит правильные поправки": реакция соцсетей на заявление о незаконном "обнулении" "Значит правильные поправки": реакция соцсетей на заявление о незаконном "обнулении" Банный врио губернатора Хабаровского края: за что его невзлюбил народ Банный врио губернатора Хабаровского края: за что его невзлюбил народ
Stan from Russia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1019440



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик
4
298
Примеры убойной женской логики, которые ставят мужчин в тупик
20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
24
58
20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Классический штрудель с яблоками по рецепту титулованного шеф-повара
8
12
Классический штрудель с яблоками по рецепту титулованного шеф-повара
Быстротечная «Вечность»: почему закрыли перспективный фантастический сериал?
1
16
Быстротечная «Вечность»: почему закрыли перспективный фантастический сериал?
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео)
Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#кино#актеры#авто авария#забавно#природа#на различный вкус#спасение
#юмор#факты#интересно#картинки#дтп#в мире#люди#разное#китай#инцидент
#история#животные#россия#авария#прикольные#дети#позитив#смешные#не уступил#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться