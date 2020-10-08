Россияне, что опять у нас случилось с ценами?

По магазинам особо не хожу - жена у меня этим занимается. Сам работаю много, ну и на Фишках зависаю. Но вчера благоверная попросила закупиться продуктами на неделю... я в шоке от цен в магазинах. Пришел домой, залез в Твиттер, там все тоже в бешенстве. Что происходит?
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7. Одни утверждают, что скоро все еще сильнее подорожает
Цены взлетят на 20%. Россиян предупредили о подорожании всего | Капитал страны https://t.co/vURxJlvSAH— Сергей (@ATf691) October 6, 2020
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Ты нам лапшу то на уши не вешай, работяга. Твоя работа тут всем известна.
Как сейчас майдауны, демонстранты всяких там Навальных, Тихановских и прочих проходимцев фантазируют, что общество лучше сделают, заменив одних подонков на других.
В Эстонии реально купить сыр по 5 евро за кило.
При этом топливо, корма и зарплаты работникам намного выше. Дотаций нет.
Так что если у вас сыр по 10 евро за кило, то виноват не Путин, а жадные торгаши, устроившие картельный сговор...
Это такой вид людей, будут ныть при любой власти, по любому поводу.
Если что сахар по 45 уже был пору лет назад потом до 25 падал.
Инфляция с привычных 3% в этом году явно до 7% дойдет, но куда ей до 1000 и более процентов что были в 92-96 годах .
Трудно ему там, приходится на двух работах работать что бы выжить!
И любовник редкий гад,
И зарплате он не рад,
-значит Путин виноват!
Откуда б.л.я.т.ь. они такие цифры берут....
Ты так на своей русофобской волне снова улитишь в минуса. Уже не вернут!