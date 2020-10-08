Декларация ученых и врачей по поводу карантинов

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
20-летняя мексиканская блогерша погибла во время съемок клипа для TikTok (10 фото) 20-летняя мексиканская блогерша погибла во время съемок клипа для... Россияне, что опять у нас случилось с ценами? Россияне, что опять у нас случилось с ценами? Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Вся суть москвичей в одном поступке (1 фото+1 видео) Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом Работа не самых толковых грузчиков с предсказуемым финалом Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки В московском метро пьяный мужчина с ножом пристал к девушке и начал ей угрожать В московском метро пьяный мужчина с ножом пристал к девушке и... Смешные мемы с котом, который всё опровергает Смешные мемы с котом, который всё опровергает Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др. Радиоаппаратура Лиды, Шурика и др. Лучший автоблогер этого года: обзор на тележку мощностью одна лошадиная сила Лучший автоблогер этого года: обзор на тележку мощностью одна... "Как Кличко - только женщина": Елену Исинбаеву осмеяли после выступления перед Путиным "Как Кличко - только женщина": Елену Исинбаеву осмеяли после... Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и угодил под суд Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и... И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы, обидевшиеся за флаг Колумбии И смех и грех: аккаунт Пенелопы Крус атаковали азербайджанцы,... Наши девяностые Наши девяностые Кто первым исполнил знаменитый советский хит "На дальней станции сойду", и как сложилась его жизнь Кто первым исполнил знаменитый советский хит "На дальней станции... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Сравнение цен 2006 против 2020 Сравнение цен 2006 против 2020 Не откажет никогда. История Zippo Не откажет никогда. История Zippo Неравнодушная девушка поделилась фотографиями котёнка после его спасения Неравнодушная девушка поделилась фотографиями котёнка после его... "Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута "Золотой чемоданчик": в Сети появилось видео обыска мэра Усть-Кута
Декларация ученых и врачей по поводу карантинов

Декларация ученых и врачей по поводу карантинов (4 фото)

Автор:
08 октября 2020 16:57
Метки: врач   декларация   карантин   ученый   
833
4
Первая статья. В Америке.
Несколько тысяч ученых и врачей подписали декларацию, в которой назвали вредной для здоровья людей стратегию борьбы с COVID-19 с помощью изоляции и массовых карантинов. По их мнению, защищать нужно только уязвимые группы населения, а остальным нужно позволить жить обычной жизнью, чтобы у них естественным образом выработался коллективный иммунитет, который будет защищать и всех остальных членов общества.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: врач   декларация   карантин   ученый   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
20
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Горожанин 6 часов назад
Квалифицированные врачи и ученые, свободные от административного диктата и с совестью, с самого начала это говорили и были против всей этой ковид-шизофрении. Только дебилы-неучи, которые не имеют отношения к медицине, а лишь по причине своих фобий и по идейным псевдодарвинистским и псевдоматериалистическим соображениям срали с полными ртами по полной программе за то, чего не знают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
700
YAKOV 8 минут назад
Друзья нас наепли, расходимся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Nobody Noname Полчаса назад
Зае.ало всё
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
yuriysand 48 минут назад
Что станет с мотором, если тоже самое проделать летом?
COVID-19: - Увидите зимой!
Что станет с мотором, если тоже самое проделать летом? COVID-19: - Увидите зимой!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elmaestro Час назад
да х.у.л.и там мнение врачей и ученых из какой-то Омерики...
плешивому с оленеводом виднее, как надо делать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Влад 4 часа назад
ну наконец хоть кто-то из врачей выступил против ковиданутых. честно отказались от выгоды для себя лично ради общества.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Антон Семёныч Влад 2 часа назад
Правительства кладут йух на мнение врачей. Все решения политические и лишены здравого смысла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Schumacher 5 часов назад
в какой Америке, Южной, Центральной, Северной??? или у фанатов Америки она одна, полосато-матрасная, остальное приграничные джунгли и дикари...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
santyago 5 часов назад
до задницы эти декларации, как проводили то что ВОЗ рекомендовал, так и продолжат, во-первых идти наперекор ВОЗ - это нужно хорошие яйца иметь, очень авторитетная контора, к сожалению, а во-вторых почти для всех правителей это отличный повод списать на ковид всё то дерьмище в экономике которое в эти годы как раз наружу и должно было вылиться, + под информационный шумок кучу непопулярных закончиков понапринимать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Азат Баширов santyago 3 часа назад
Трампуха ВОЗ уже обделил, денег от США они больше не увидят, да и со следующего года, США выходят из ВОЗ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Fat Lynx 5 часов назад
Смотреть на пиндосов в этом вопросе можно лишь с одного ракурса: как не надо делать... померло менее чем за год без малого 217 тысяч (для сравнения: потери США во Вьетнаме - 58 тысяч, потери СССР в Афганистане - 15 тысяч)! Какой дурак с них пример будет брать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Schumacher Fat Lynx 5 часов назад
зависимый от них дурак обязан пример брать, иначе революция и нищета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 5 часов назад
Кстати, что либерахи, далекие от биологии и медицины, но обязательно дарвинсты-материалисты, не выступают против стотысячных митингов в Беларуссии? Ковид же, идиоты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов 6 часов назад
Ну сидение дома - точно здоровья не прибавит, но тусы в клубах.кинотеатрах это как то неправильно в пандемию.. Конечно полный бред был, когда из дома вообще не выпускали, не давали на природу ездить..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.5M
Иван Кемеров Автор поста Денис Колосов 6 часов назад
У нас гоняют одиночек, бегающих на школьных стадионах. Бассейны закрыты.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов Иван Кемеров 6 часов назад
ну это весна же на видео.. Неа, у нас не гоняют никого, даже в Москве.. Стараются ограничить поездки в общественном транспорте. блокируют проездные пенсионерам и детям
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1.5M
Иван Кемеров Автор поста Денис Колосов 5 часов назад
Думаешь мэр Новокузнецка с весны сильно поумнел? Сомневаюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов Иван Кемеров 3 часа назад
Ну весной боялись все, перестраховывались излишне, сейчас +- понятно все с вирусом..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Gogaren_3Meu 6 часов назад
Похоже, на этой планете головной мозг есть только у китайцев
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
409
Evita Gogaren_3Meu 6 часов назад
Увы, но мир постепенно сходит с ума... Когда в какой-либо стране верещат об упоротости своих правителей (с революциями и прочей, тому подобной галиматьёй) - это просто дебиловатые словоблуды. Упоротость - это всеобщая ныне тенденция. И к чему она приведёт - увы, неизвестно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам Новые ограничения из-за COVID-19: реакция социальных сетей Новые ограничения из-за COVID-19: реакция социальных сетей В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом Опять закроют? В течение двух недель в России могут ввести карантин Опять закроют? В течение двух недель в России могут ввести карантин Соседи из Вероны познакомились на карантине и теперь готовятся к свадьбе Соседи из Вероны познакомились на карантине и теперь готовятся к свадьбе "Симпсоны предсказали продолжение": реакция соцсетей на заражение Трампа COVID-19 "Симпсоны предсказали продолжение": реакция соцсетей на заражение Трампа COVID-19
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1570720



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Стены из мусора и проводка из гуано: почему не стоит покупать готовые дома
4
255
Стены из мусора и проводка из гуано: почему не стоит покупать готовые дома
Недолго музыка играла! Новый УАЗ не смог отъехать от автосалона
2
231
Недолго музыка играла! Новый УАЗ не смог отъехать от автосалона
﻿
Набирающие популярность
Замечательный системный блок из старой микроволновки
1
27
Замечательный системный блок из старой микроволновки
Как праздновали День рождения у разных народов и в разные времена
1
9
Как праздновали День рождения у разных народов и в разные времена
Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам
Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#кино#авто авария#разное#люди#автомир#спасение#инцидент
#юмор#прикол#россия#авария#актеры#в мире#позитив#автомобили#прикольные#китай
#история#животные#интересно#дтп#картинки#забавно#СССР#не уступил#дети#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться