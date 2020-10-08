Декларация ученых и врачей по поводу карантинов

Документ назван «Декларация в Грейт-Баррингтон» по месту его составления — Грейт-Баррингтон, штат Массачусетс. Его опубликовали трое ученых: профессор медицины Гарвардского университета Мартин Куллдорф, профессор Оксфордского университета, эпидемиолог Сунетра Гупта и профессор Стэнфордского университета, эпидемиолог Джай Бхаттачариа.



Как отмечают авторы декларации, их, как эпидемиологов и ученых в области общественного здоровья, серьезно беспокоит, как используемая большинством стран стратегия борьбы с коронавирусом сказывается на физическом и психическом здоровье людей. В числе многочисленных негативных последствий поголовной изоляции и карантинов они называют оттягивание ресурсов от нуждающихся в медицинской помощи групп населения, из-за чего страдает детская вакцинация, лечение заболеваний сердца, онкологический скрининг и т. д., а также обострение психических расстройств из-за длительного нахождения в ограниченных пространствах помещений. Все это в совокупности грозит серьезным ростом смертности в ближайшие годы, считают ученые.



Со своей стороны они предлагают путь «Целевой защиты». Он подразумевает следующее:



Позволить молодежи и здоровым людям жить обычной жизнью, чтобы у них выработался иммунитет к вирусу COVID-19 через естественное инфицирование, и позволить им работать не из дома, а на рабочем месте.



Направить главные меры защиты на тех, кто уязвим.



Соблюдать простые меры гигиены для снижения порогового уровня (доля населения, которая должна иметь личный иммунитет для обеспечения стабильности инфекции в данном регионе) коллективного иммунитета: мыть руки и оставаться дома при недомогании.



Не закрывать школы и университеты.



Возобновить работу спортивных секций, учреждений культуры, заведений общественного питания, магазинов.



По мнению ученых, даже те люди, которые в какой-то степени уязвимы перед COVID-19, могут при желании вести обычный образ жизни, поскольку общество в целом находится под защитой, обеспечиваемой коллективным иммунитетом населения, часть представителей которого имеет личный иммунитет.



Заявленную ими позицию по борьбе с COVID-19 поддержали уже более 6 тыс. врачей и медицинских специалистов, а также более 57 тыс. (на момент написания материала) людей, не имеющих отношения к медицине. Как отметил один из подписавших декларацию профессор микробиологии университета Восточной Англии Дэвид Ливермор, в особой защите нуждаются люди в домах престарелых, но другие пожилые люди могут защитить себя сами.



Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4521175