Декларация ученых и врачей по поводу карантинов

Первая статья. В Америке.
Несколько тысяч ученых и врачей подписали декларацию, в которой назвали вредной для здоровья людей стратегию борьбы с COVID-19 с помощью изоляции и массовых карантинов. По их мнению, защищать нужно только уязвимые группы населения, а остальным нужно позволить жить обычной жизнью, чтобы у них естественным образом выработался коллективный иммунитет, который будет защищать и всех остальных членов общества.
Несколько тысяч ученых и врачей подписали декларацию, в которой назвали вредной для здоровья людей стратегию борьбы с COVID-19 с помощью изоляции и массовых карантинов. По их мнению, защищать нужно только уязвимые группы населения, а остальным нужно позволить жить обычной жизнью, чтобы у них естественным образом выработался коллективный иммунитет, который будет защищать и всех остальных членов общества.
Документ назван «Декларация в Грейт-Баррингтон» по месту его составления — Грейт-Баррингтон, штат Массачусетс. Его опубликовали трое ученых: профессор медицины Гарвардского университета Мартин Куллдорф, профессор Оксфордского университета, эпидемиолог Сунетра Гупта и профессор Стэнфордского университета, эпидемиолог Джай Бхаттачариа.
Как отмечают авторы декларации, их, как эпидемиологов и ученых в области общественного здоровья, серьезно беспокоит, как используемая большинством стран стратегия борьбы с коронавирусом сказывается на физическом и психическом здоровье людей. В числе многочисленных негативных последствий поголовной изоляции и карантинов они называют оттягивание ресурсов от нуждающихся в медицинской помощи групп населения, из-за чего страдает детская вакцинация, лечение заболеваний сердца, онкологический скрининг и т. д., а также обострение психических расстройств из-за длительного нахождения в ограниченных пространствах помещений. Все это в совокупности грозит серьезным ростом смертности в ближайшие годы, считают ученые.
Со своей стороны они предлагают путь «Целевой защиты». Он подразумевает следующее:
Позволить молодежи и здоровым людям жить обычной жизнью, чтобы у них выработался иммунитет к вирусу COVID-19 через естественное инфицирование, и позволить им работать не из дома, а на рабочем месте.
Направить главные меры защиты на тех, кто уязвим.
Соблюдать простые меры гигиены для снижения порогового уровня (доля населения, которая должна иметь личный иммунитет для обеспечения стабильности инфекции в данном регионе) коллективного иммунитета: мыть руки и оставаться дома при недомогании.
Не закрывать школы и университеты.
Возобновить работу спортивных секций, учреждений культуры, заведений общественного питания, магазинов.
По мнению ученых, даже те люди, которые в какой-то степени уязвимы перед COVID-19, могут при желании вести обычный образ жизни, поскольку общество в целом находится под защитой, обеспечиваемой коллективным иммунитетом населения, часть представителей которого имеет личный иммунитет.
Заявленную ими позицию по борьбе с COVID-19 поддержали уже более 6 тыс. врачей и медицинских специалистов, а также более 57 тыс. (на момент написания материала) людей, не имеющих отношения к медицине. Как отметил один из подписавших декларацию профессор микробиологии университета Восточной Англии Дэвид Ливермор, в особой защите нуждаются люди в домах престарелых, но другие пожилые люди могут защитить себя сами.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4521175
Как отмечают авторы декларации, их, как эпидемиологов и ученых в области общественного здоровья, серьезно беспокоит, как используемая большинством стран стратегия борьбы с коронавирусом сказывается на физическом и психическом здоровье людей. В числе многочисленных негативных последствий поголовной изоляции и карантинов они называют оттягивание ресурсов от нуждающихся в медицинской помощи групп населения, из-за чего страдает детская вакцинация, лечение заболеваний сердца, онкологический скрининг и т. д., а также обострение психических расстройств из-за длительного нахождения в ограниченных пространствах помещений. Все это в совокупности грозит серьезным ростом смертности в ближайшие годы, считают ученые.
Со своей стороны они предлагают путь «Целевой защиты». Он подразумевает следующее:
Позволить молодежи и здоровым людям жить обычной жизнью, чтобы у них выработался иммунитет к вирусу COVID-19 через естественное инфицирование, и позволить им работать не из дома, а на рабочем месте.
Направить главные меры защиты на тех, кто уязвим.
Соблюдать простые меры гигиены для снижения порогового уровня (доля населения, которая должна иметь личный иммунитет для обеспечения стабильности инфекции в данном регионе) коллективного иммунитета: мыть руки и оставаться дома при недомогании.
Не закрывать школы и университеты.
Возобновить работу спортивных секций, учреждений культуры, заведений общественного питания, магазинов.
По мнению ученых, даже те люди, которые в какой-то степени уязвимы перед COVID-19, могут при желании вести обычный образ жизни, поскольку общество в целом находится под защитой, обеспечиваемой коллективным иммунитетом населения, часть представителей которого имеет личный иммунитет.
Заявленную ими позицию по борьбе с COVID-19 поддержали уже более 6 тыс. врачей и медицинских специалистов, а также более 57 тыс. (на момент написания материала) людей, не имеющих отношения к медицине. Как отметил один из подписавших декларацию профессор микробиологии университета Восточной Англии Дэвид Ливермор, в особой защите нуждаются люди в домах престарелых, но другие пожилые люди могут защитить себя сами.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4521175
Вторая статья. Из Великобритании.
Высокопоставленные политические деятели четырех основных северных районов страны предупредили правительство о том, что существующие ограничения по борьбе с Ковид-19 "не работают", охарактеризовав некоторые из них как непонятные, а другие как контрпродуктивные.
Их вмешательство отражает растущее разделение в политике и в научном сообществе по поводу того, как бороться с растущим числом инфекций.
Письмо министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку было подписано лидером городского совета Лидса Джудит Блейк, лидером городского совета Манчестера сэром Ричардом Лиси, лидером городского совета Ньюкасла Ником Форбсом и мэром Ливерпуля Джо Андерсоном.
Это новая декларация, подписанная тысячами ученых, призывающая к выработке коллективного иммунитета, защищая при этом наиболее уязвимые слои населения.
В письме четыре лидера заявили, что они крайне обеспокоены резким ростом случаев заражения и принятыми национальными мерами.
«Существующие ограничения не работают, сбивают с толку общественность, а некоторые, например, правило десяти вечера (комендантского часа), являются контрпродуктивными», – сказали они.
Настаивая на том, что они не поддерживают планы по введению экономического режима изоляции, когда все заведения и общественные места закрываются на длительное время.
Они призывают к дополнительным полномочиям по наказанию тех, кто нарушает правила, а также к тому, чтобы любые дальнейшие ограничения разрабатывались полицией, советом и экспертами в области общественного здравоохранения.
Они также призвали к созданию контролируемой на местах системы тестирования и отслеживания, а также к оказанию финансовой поддержки тем, кто нуждается в самоизоляции, с выплатой дополнительной компенсации.
Источник: https://www.angliya.today/koronavirus/vedushcie-uchenye-i-politiki-protiv-borisa-dzhonsona?fbclid=IwAR3Ucq7xKrS_Dj2oOTAyF5jkZ2AwqUPemAtKBBy-Vlmuo-3ovU0z7fSiauU
Высокопоставленные политические деятели четырех основных северных районов страны предупредили правительство о том, что существующие ограничения по борьбе с Ковид-19 "не работают", охарактеризовав некоторые из них как непонятные, а другие как контрпродуктивные.
Их вмешательство отражает растущее разделение в политике и в научном сообществе по поводу того, как бороться с растущим числом инфекций.
Письмо министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку было подписано лидером городского совета Лидса Джудит Блейк, лидером городского совета Манчестера сэром Ричардом Лиси, лидером городского совета Ньюкасла Ником Форбсом и мэром Ливерпуля Джо Андерсоном.
Это новая декларация, подписанная тысячами ученых, призывающая к выработке коллективного иммунитета, защищая при этом наиболее уязвимые слои населения.
В письме четыре лидера заявили, что они крайне обеспокоены резким ростом случаев заражения и принятыми национальными мерами.
«Существующие ограничения не работают, сбивают с толку общественность, а некоторые, например, правило десяти вечера (комендантского часа), являются контрпродуктивными», – сказали они.
Настаивая на том, что они не поддерживают планы по введению экономического режима изоляции, когда все заведения и общественные места закрываются на длительное время.
Они призывают к дополнительным полномочиям по наказанию тех, кто нарушает правила, а также к тому, чтобы любые дальнейшие ограничения разрабатывались полицией, советом и экспертами в области общественного здравоохранения.
Они также призвали к созданию контролируемой на местах системы тестирования и отслеживания, а также к оказанию финансовой поддержки тем, кто нуждается в самоизоляции, с выплатой дополнительной компенсации.
Источник: https://www.angliya.today/koronavirus/vedushcie-uchenye-i-politiki-protiv-borisa-dzhonsona?fbclid=IwAR3Ucq7xKrS_Dj2oOTAyF5jkZ2AwqUPemAtKBBy-Vlmuo-3ovU0z7fSiauU
В Москве, насколько я понял, скоро снова введут жесткий карантин и пропускной режим: власти настолько активно уверяют, что этого не будет, что тут к гадалке не ходи - будет обязательно.
Также есть требование носить маску на улице даже в том случае, когда вы идете в полном одиночестве: ко мне недавно пристали полицейские с требованием надеть маску, когда я шел по улице в гордом одиночестве без намордника и больше никаких других людей на этой улице вообще не было. Я не стал спорить, надел маску, а когда они отъехали, снова снял. Буду благодарен за комментарии, что я этим действием убил сотню чьих-то бабушек, которые через полчаса-час пройдут по этой улице, где будет висеть облако из моего ковида (мне этот законченный дебилизм уже много раз писали ковиднутые на всю голову).
Также есть требование носить маску на улице даже в том случае, когда вы идете в полном одиночестве: ко мне недавно пристали полицейские с требованием надеть маску, когда я шел по улице в гордом одиночестве без намордника и больше никаких других людей на этой улице вообще не было. Я не стал спорить, надел маску, а когда они отъехали, снова снял. Буду благодарен за комментарии, что я этим действием убил сотню чьих-то бабушек, которые через полчаса-час пройдут по этой улице, где будет висеть облако из моего ковида (мне этот законченный дебилизм уже много раз писали ковиднутые на всю голову).
Источник:
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Метки: врач декларация карантин ученый
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