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В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом

В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом (5 фото)

Автор:
05 октября 2020 13:17
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   врач   конфликт   пистолет   санкт-петербург   
2171
5

Заместитель главного врача одной из больниц вступил в конфликт с семейной четой в супермаркете. После того как ролик с его участием появился в Сети он спрятался в "домик" - внезапно сделался больным и слег в больницу. Но от уголовной статьи она не спасет. И что самое забавное, врач заявил, что это он жертва - супруги, как он утверждает, увидев его дорогое авто (Range Rover), захотели "содрать с него деньги".

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Метки: видео   врач   конфликт   пистолет   санкт-петербург   
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1k
Михаил 2 часа назад
Замечание за слишком громкий разговор по телефону??? Он что у неё дома орал по телефону?
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17k
Аня Михаил 2 часа назад
То есть правильно прописал ей в голову, да?
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120
Moon24 9 минут назад
Уволить , аннулировать диплом и отправить к колонию
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249
Андрей 15 минут назад
Да уж. Вконец оборзели уже. Бить женщин, да ещё и врач. Мудак. Присядет точно.
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13k
ВОВЧЕГ 24 минуты назад
Осенние обострение! Кто этим мудакам вообще разрешение на ООП дает?
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Культурная столица, не?
Ааааа... понаехавшие... теперь понятно.
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927
Леонид 40 минут назад
Стесняюсь спросить - если в руке предмет похожий на пистолет и звучит фраза "отдай телефон" , то это случаем не Статья 162 УК РФ ?
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48k
Павел Юрьевич 53 минуты назад
Владимир Брацлавский к своему задержанию по делу о вооруженном хулиганстве не являлся сотрудником 26-й горбольницы, сообщили «Фонтанке» в учреждении.

«Трудовые отношения с Владимиром Борисовичем были расторгнуты в пятницу, 2 октября. Это был его последний день работы. Он сам принял такое решение», уточнили в пресс-службе больницы.

О пятничном увольнении заместителя главного врача по анестезиологии и реанимации Брацлавского стало известно сегодня, 5 октября. «Фонтанка» накануне обращалась в пресс-службу больницы за комментарием и получила ответ, что будет проведена служебная проверка. В 26-ю на выходных также ездили представители комитета здравоохранения Петербурга расследовать инцидент с врачом, сообщал «Деловой Петербург».
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3k
Vadim Павел Юрьевич 52 минуты назад
Уволили задним числом? Цирк.
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2k
Maxim 18 минут назад
Почему цирк? Если он мудило это не значит плохой врач. Либо любой другой работник. Поэтому и уволили по собственному желанию, а не по статье. Вот когда с ментами и военными так делают этого не понимаю.
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2k
Усач Vadim 17 минут назад
Мало того, когда шумиха уляжется его скорее всего ещё и восстановят в должности, так как уволился он по собственному, а не по статье.
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1k
zenon Павел Юрьевич 14 минут назад
А фамилиё у него не Кавказское. И пистолета у него не было. Это её муж, после того, как ударил жену по голове дубиной сунул ему пистолет в руку, как будто это его.
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39
wr3mafena Час назад
Надеюсь ему кто-нибудь вернёт его поступок
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4k
sivanov1079 Час назад
Врачи они часть системы. Ездят на рейнжах, тычут пистолетами, [мат] обывателей... как они спасают жизни? Да так и спасают. За денежку. Или иди и подыхай
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488
Buratino sivanov1079 54 минуты назад
Меня вроде спасали раза три, один раз родителям пришлось кучу денег выложить, после апендицита три лня в реанимации провалялся
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25k
Fat Lynx Час назад
с чего началось-то?
нет, прочел, что "Девушка попросила его тише говорить по телефону", только лента.сру - вообще не то СМИ, которому стоит верить.
О чем он говорил? Как именно его попросили? Что именно он ответил?
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2k
Maxim 17 минут назад
Ну тут как бы и что бы не говорили но со стволом бегать это трэш. Лицо у него вроде целое.
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2k
Гур Час назад
Чё та сегодня Питер жжот, то таксист, теперь врач..

Чё та сегодня Питер жжот, то таксист, теперь врач..
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7k
Профессор Преображенский 2 часа назад
Хорошо хоть без расчленения
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3k
кот базилий 2 часа назад
На нервного гомосека больше похож, чем на врача. Откупится , таких у нас не сажают.
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2k
Maxim 16 минут назад
Ну за хулиганство не сажают.
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44k
Albert GER 2 часа назад
так я не понял - борцуны говорят шо врачи с голода умирают.
а тут они на рэнжроверах ездют.
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8k
СПКиНР Albert GER Час назад
Вы еще скажите что голикова врач. Но я понимаю, у вас работа едросовских ублюдков отмазывать.
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44k
Albert GER dimitr Час назад
и шо, они не врачи???
могу только за райбольницу в союзе сказать - главврач такой же врач как и все.
только еще и дежурная жопа в райкоме за все косяки других врачей.
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14k
dimitr Albert GER Час назад
Уже не врачи.
Имхо, конечно.
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44k
Albert GER СПКиНР Час назад
чесгря я даже не знаю за кого ты говоришь.
интуитивно чувствую шо работаешь борцуном с рижымом.
у нас тут писали, шо Путин беспартийный.
шо ты доипался до какой-то из партий???

киевскую методичку не сменил до сих пор чи шо?

нам вот т. маёр никаких указаний на этот щот не давал!)))
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27k
winergy2012 Albert GER 6 минут назад
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16k
Марина 2 часа назад
А можно полную версию второй стороны?
Как бы тут не было: "Заткни хлебало, мразь" от создателей шедевров: "Вези меня, мразь".
Просто так, ни один человек пистолет не достанет, значит были причины о которых тут скромно умолчали.
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44k
Albert GER Марина 2 часа назад
та и муж странно реагирует на "черепномозговую травму жены" - "вот дятел".
нормальная реакция была бы совершенно другой.
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6k
Pillin Alex Марина 2 часа назад
Просто так и люди голышом верхом на велосипеде с балкона не выпрыгивают. Если начнешь копать, то увидишь, что у него доступ к медикаментам.
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3k
Sanar Марина 2 часа назад
В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом
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560
Денис Федоров 2 часа назад
И снова только один вопрос почему данное существо работает на такой высокой должности???По объявлению снова набирают?
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14k
dimitr Денис Федоров 2 часа назад
На такие должности случайные люди не попадают))
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3k
Sanar Денис Федоров Час назад
Ну добро пожаловать на нашу землю потаскушку, как там на орбите? Ты реально настолько туп и не понимаешь как на такие должности люди попадают?
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14k
sanchesS80 Денис Федоров Час назад
Заместитель главного врача не такая и высокая должность. И хорошо бы было проверить соответствие зарплаты на этой должности и наличие такой машины.
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560
Денис Федоров Sanar Час назад
Вам известно слово сарказм?)
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4k
Иван 2 часа назад
Больше всего радует в таких долбо*бах, то что они не знают как работает видеозапись.
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