В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом

В Санкт-Петербурге врач ударил женщину с ребенком и угрожал ей пистолетом. Инцидент произошел 4 октября в супермаркете на Вокзальной площади в Зеленогорске. Женщина сделала мужчине замечание за слишком громкий разговор по телефону, а в ответ получила кулаком по голове.





После того как врача начали снимать, он занервничал, потребовал убрать камеру и достал из-за спины предмет, похожий на пистолет. И заявил, что у него в руках "не пукалка, от нее люди умирают".



