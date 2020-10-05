В Санкт-Петербурге врач ударил женщину и угрожал ей пистолетом

Заместитель главного врача одной из больниц вступил в конфликт с семейной четой в супермаркете. После того как ролик с его участием появился в Сети он спрятался в "домик" - внезапно сделался больным и слег в больницу. Но от уголовной статьи она не спасет. И что самое забавное, врач заявил, что это он жертва - супруги, как он утверждает, увидев его дорогое авто (Range Rover), захотели "содрать с него деньги".
В Санкт-Петербурге врач ударил женщину с ребенком и угрожал ей пистолетом. Инцидент произошел 4 октября в супермаркете на Вокзальной площади в Зеленогорске. Женщина сделала мужчине замечание за слишком громкий разговор по телефону, а в ответ получила кулаком по голове.
После того как врача начали снимать, он занервничал, потребовал убрать камеру и достал из-за спины предмет, похожий на пистолет. И заявил, что у него в руках "не пукалка, от нее люди умирают".
Как оказалось, мужчина с пистолетом не заблудший во времени бандит из 90-х, а уважаемый член общества - заместитель главного врача городской больницы №26.
Сообщается, что 51-летний медик после конфликта сам приехал в отделение полиции и дал показания. Правоохранители изъяли у него травматический пистолет и возбудили уголовное дело по статье 213 УК ("Хулиганство"). Правоохранители хотели его задержать, но он сослался на плохое самочувствие и был госпитализирован в Елизаветинскую больницу.
Что касается женщины, то ей диагностировали сотрясение, черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.
Заместитель главного врача в свою защиту уже заявил, что его действия были самообороной. Он утверждает, что россиянка с 11-летним сыном и мужем хотели "содрать с него деньги", потому что он был на дорогой машине (Range Rover). Он объяснил, что достал пистолет, чтобы остановить противника, предупредив его, что будет стрелять, если женщина сделает еще шаг. По его словам, он "никого не обижал и не бил". По его версии, женщину ударил ее супруг, и он намерен написать встречное заявление в полицию.
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Ааааа... понаехавшие... теперь понятно.
«Трудовые отношения с Владимиром Борисовичем были расторгнуты в пятницу, 2 октября. Это был его последний день работы. Он сам принял такое решение», уточнили в пресс-службе больницы.
О пятничном увольнении заместителя главного врача по анестезиологии и реанимации Брацлавского стало известно сегодня, 5 октября. «Фонтанка» накануне обращалась в пресс-службу больницы за комментарием и получила ответ, что будет проведена служебная проверка. В 26-ю на выходных также ездили представители комитета здравоохранения Петербурга расследовать инцидент с врачом, сообщал «Деловой Петербург».
нет, прочел, что "Девушка попросила его тише говорить по телефону", только лента.сру - вообще не то СМИ, которому стоит верить.
О чем он говорил? Как именно его попросили? Что именно он ответил?
а тут они на рэнжроверах ездют.
могу только за райбольницу в союзе сказать - главврач такой же врач как и все.
только еще и дежурная жопа в райкоме за все косяки других врачей.
Имхо, конечно.
интуитивно чувствую шо работаешь борцуном с рижымом.
у нас тут писали, шо Путин беспартийный.
шо ты доипался до какой-то из партий???
киевскую методичку не сменил до сих пор чи шо?
нам вот т. маёр никаких указаний на этот щот не давал!)))
Как бы тут не было: "Заткни хлебало, мразь" от создателей шедевров: "Вези меня, мразь".
Просто так, ни один человек пистолет не достанет, значит были причины о которых тут скромно умолчали.
нормальная реакция была бы совершенно другой.