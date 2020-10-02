FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2107 постов • 1001 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Немецкое ТВ показало инновационную разработку, позволяющую проституткам трудиться и в пандемию

Немецкое ТВ показало инновационную разработку, позволяющую проституткам трудиться и в пандемию (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2020 17:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   инновация   интересно   пандемия   проституция   устройство   
2972
3
1
Работницы интимной сферы услуг, как и многие другие, пострадали из-за пандемии. В начале лета "ночных бабочек" посадили на карантин, и они лишились своего основного заработка. Теперь проститутки могут трудиться без отдыха и перерывов (если только клиент все-таки сможет остаться возбужденным при виде спецприблуды).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   инновация   интересно   пандемия   проституция   устройство   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
356k
Алексей 2 часа назад
где инновация то????? у чехов спи.дили разработку

где инновация то????? у чехов спи.дили разработку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
RALEXXX 2 минуты назад
Напоминает анек про то, как избежать заражения венерическими заболеваниями: не член одеваются три презерватива, обматывается 10 слоями изоленты и НИКАКИХ половых сношений!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
pssst 7 минут назад
Quadratisch, Praktisch, Gut.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виталий Лынов 18 минут назад
Раньше я считал немцев умными
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Борис Виталий Лынов 12 минут назад
После двух просранных мировых войн?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
a.fey Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
americos Полчаса назад
Немецкое ТВ показало инновационную разработку, позволяющую проституткам трудиться и в пандемию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
americos Полчаса назад
ночная рубашка с дырой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
butata 52 минуты назад
Немецкое ТВ показало инновационную разработку, позволяющую проституткам трудиться и в пандемию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Великий Кормчий 56 минут назад
Немецкое ТВ показало инновационную разработку, позволяющую проституткам трудиться и в пандемию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
Андрей Час назад
Долбёжка в противогазе. Ага...

Но самый прикол в том, что есть такой фокус, как распиливание напополам. Типа красотка ложится в этот чехол, а по факту вылазят ноги старой бабки :)

Бабулечки ночной наружности будут счастливы и перестанут на лавках гундосить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
kalinser Час назад
Немецкое ТВ показало инновационную разработку, позволяющую проституткам трудиться и в пандемию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Сеня Быгэмотиг 2 часа назад
китайцы на фабрике по изготовлению резиновых кукол все больше и больше радуются пандемии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Feel 2 часа назад
Это фиаско
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей 2 часа назад
И чехи такие ...
И чехи такие ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
А мин-ет как она делать будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
912
Kvint Дарвин и аморальная премия Час назад
По всей видимости такая опция временно недоступна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
wr3mafena 2 часа назад
'Из-за пандемия сфера секс-услуг терпит убытки: бордели закрываются, работницы теряют квалификацию, сидя на самоизоляции"
-------------
наоборот - отдохнут и с большем усердием будут работать ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43
wr3mafena 2 часа назад
ерунда какая-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER 2 часа назад
у шлюхи польский акцент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия Albert GER 2 часа назад
Сразу видно-человек знает толк в европейских шлюхах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Albert GER Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
я вообщет только за акцент реч вёл.

расслабся - не заработаешь. ты мне неинтересен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт 2 часа назад
ахаха
вот это прорыв
вот это технологии
вот это немецкое качество
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
813
Fara Zolkin 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
964
maloy 2 часа назад
Толстякам там не место
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото) 10 самых высоких деревьев в мире 10 самых высоких деревьев в мире Пес уложил свою хозяйку спать, когда та вернулась домой навеселе Пес уложил свою хозяйку спать, когда та вернулась домой навеселе Традиции Индии: почему в этой стране корова признана священным животным? Традиции Индии: почему в этой стране корова признана священным животным? Землеройка Землеройка Кэшбэк – что это такое простыми словами и как его получить? Кэшбэк – что это такое простыми словами и как его получить?
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

580780



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Путин запретил вывозить из России необработанный лес
0
307
Путин запретил вывозить из России необработанный лес
Самые необычные персонажи метро Москвы, образы которых запомнятся вам надолго
0
48
Самые необычные персонажи метро Москвы, образы которых запомнятся вам надолго
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Семейка Бигфутов»: Добрый мультфильм с ложной экологической повесткой
0
1
«Семейка Бигфутов»: Добрый мультфильм с ложной экологической повесткой
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#люди#дтп#природа#сша#птицы#коты#девушки
#интересно#прикол#история#СССР#разное#авто авария#картинки#Душевное#позитив#еда
#юмор#животные#россия#авария#подборка#путешествия#кино#прикольные#gif#искусство

На что жалуетесь?

Вернуться