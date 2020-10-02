Немецкое ТВ показало инновационную разработку, позволяющую проституткам трудиться и в пандемию

Работницы интимной сферы услуг, как и многие другие, пострадали из-за пандемии. В начале лета "ночных бабочек" посадили на карантин, и они лишились своего основного заработка. Теперь проститутки могут трудиться без отдыха и перерывов (если только клиент все-таки сможет остаться возбужденным при виде спецприблуды).
Из-за пандемия сфера секс-услуг терпит убытки: бордели закрываются, работницы теряют квалификацию, сидя на самоизоляции. Впереди замаячила вторая волна коронавируса, и задействованные в этом бизнесе дельцы совсем приуныли. Однако о них позаботились: на немецком ТВ продемонстрировали новый девайс, благодаря которому социальная дистанция сохраняется, а контакт остается.
Сейчас при посещении публичных домов действуют строгие правила. Во-первых, все носят маски. Во-вторых, клиенты должны легализоваться - они оставляют свои личные данные, которые хранятся в базе четыре недели на тот случай, если у посетителя или работницы борделя выявится коронавирус.
Ну а чтобы минимизировать заражение, придуман очень прогрессивный, но опасный для потенции девайс.
Ну а чтобы минимизировать заражение, придуман очень прогрессивный, но опасный для потенции девайс.
С одной стороны, имтимное общение есть, с другой - а секс ли это вообще? Впрочем, если выбирать не приходится, то, наверное, даже на интимный контакт с использования такой защиты будет спрос. Хотя, если вдуматься, это скорее шоу "за стеклом", чем посещение борделя.
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Но самый прикол в том, что есть такой фокус, как распиливание напополам. Типа красотка ложится в этот чехол, а по факту вылазят ноги старой бабки :)
Бабулечки ночной наружности будут счастливы и перестанут на лавках гундосить.
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наоборот - отдохнут и с большем усердием будут работать ))
расслабся - не заработаешь. ты мне неинтересен.