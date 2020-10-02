Немецкое ТВ показало инновационную разработку, позволяющую проституткам трудиться и в пандемию

С одной стороны, имтимное общение есть, с другой - а секс ли это вообще? Впрочем, если выбирать не приходится, то, наверное, даже на интимный контакт с использования такой защиты будет спрос. Хотя, если вдуматься, это скорее шоу "за стеклом", чем посещение борделя.