"Ты получил Нобелевскую премию!": ученый среди ночи навестил коллегу, чтобы сообщить ему о победе

Он дошел до дома друга и соратника и, невзирая на поздний час, позвонил ему в дверь. "Пол, это Боб Уилсон. Ты получил Нобелевскую премию. Они пытаются связаться с тобой, но не могут. У них нет твоего номера", - пояснил Уилсон, когда сонный Милгром подошел к двери.