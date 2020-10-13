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"Ты получил Нобелевскую премию!": ученый среди ночи навестил коллегу, чтобы сообщить ему о победе

"Ты получил Нобелевскую премию!": ученый среди ночи навестил коллегу, чтобы сообщить ему о победе (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 13:05
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Paul Milgrom   Robert Wilson   видео   интересно   нобелевская премия   пока ты спал   экономика   
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13 октября Нобелевский комитет объявил имена обладателей премий по экономике. Один из ученых о своей победе узнал, а второй отключил телефон и оставался в неведении. Пока его не разбудили.

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Метки: Paul Milgrom   Robert Wilson   видео   интересно   нобелевская премия   пока ты спал   экономика   
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fraxinus 46 минут назад
Я б бутылку прихватил...

(нет, я не русский, но в таком случае надо)
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202
Борис Колесниченко 23 минуты назад
Новая схема аукционов, серьезно?) Ну и как это повлияло на всех нас, это и есть "выдающийся" вклад? После Обамы с премией мира авансом этот Нобелевский комитет дискредитировал себя.
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11k
Павел 41 минуту назад
Мило
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