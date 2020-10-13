"Ты получил Нобелевскую премию!": ученый среди ночи навестил коллегу, чтобы сообщить ему о победе

13 октября Нобелевский комитет объявил имена обладателей премий по экономике. Один из ученых о своей победе узнал, а второй отключил телефон и оставался в неведении. Пока его не разбудили.
В 2020 году награду по экономике получили Пол Милгром и Роберт Уилсон. Эти ученые усовершенствовали теорию аукционов и изобрели несколько новых форматов этой формы продажи.
Во время оглашения победителей в США была глубокая ночь, и один из лауреатов, 72-летний Милгром, в этот момент спал. Его коллега не смог дотерпеть до утра, чтобы не поделиться радостной новостью.
Он дошел до дома друга и соратника и, невзирая на поздний час, позвонил ему в дверь. "Пол, это Боб Уилсон. Ты получил Нобелевскую премию. Они пытаются связаться с тобой, но не могут. У них нет твоего номера", - пояснил Уилсон, когда сонный Милгром подошел к двери.
Представители Нобелевского комитета отмечают, что в первый раз за всю историю они не смогли связаться с обладателем премии сами.
"Somebody had to wake him!”— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020
This year’s Economic Science Laureates are not just friends and collaborators, they also live across the street from each other. So when Robert Wilson discovered he had been awarded the prize he knocked on Paul Milgrom's door to deliver the good news. pic.twitter.com/17omS4FU7X
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