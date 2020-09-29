Пес уложил свою хозяйку спать, когда та вернулась домой навеселе

Пересмотрев запись с камеры наблюдения за животными, хозяйка золотистого ретривера была удивлена: оказывается, у нее есть мохнатый ангел-хранитель. С таким питомцем не пропадешь!
Ханна Квинтус из Айовы, США, и не подозревала, что ее пес - не просто домашний любимец, а настоящий друг, который не бросит в беде и, если нужно, спасет из любых передряг. Однажды она вернулась домой в изрядном подпитии и утром ничего не помнила.
Пересмотрев запись с камеры наблюдения за животными Ханна была удивлена: золотистый ретривер Джакс повел себя очень необычно и буквально уложил хозяйку спать.
На кадрах было заметно, как женщину "штормит" после выпитого. Покачиваясь, она бродила по комнате, пока Джакс, встав за задние лапы, буквально не затолкал ее в кровать, не дав упасть на пол или получить травму, столкнувшись с мебелью.
Ретривер Джакс появился у Ханны два с половиной года назад. Он добрый, очень любит обниматься и шалить. Джакс может изорвать в клочья рулон туалетной бумаги или плюшевую игрушку, обожает мороженое и сыр. Его порой приходится контролировать на прогулке, чтобы пес не тянув в рот всякую дрянь, но Ханне ясно, что она с этой собакой как за каменной стеной.
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