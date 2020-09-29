Пес уложил свою хозяйку спать, когда та вернулась домой навеселе

Ретривер Джакс появился у Ханны два с половиной года назад. Он добрый, очень любит обниматься и шалить. Джакс может изорвать в клочья рулон туалетной бумаги или плюшевую игрушку, обожает мороженое и сыр. Его порой приходится контролировать на прогулке, чтобы пес не тянув в рот всякую дрянь, но Ханне ясно, что она с этой собакой как за каменной стеной.