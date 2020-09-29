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Пес уложил свою хозяйку спать, когда та вернулась домой навеселе

Пес уложил свою хозяйку спать, когда та вернулась домой навеселе (6 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 10:32
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   камера наблюдения   ретривер   собаки   
976
6
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Пересмотрев запись с камеры наблюдения за животными, хозяйка золотистого ретривера была удивлена: оказывается, у нее есть мохнатый ангел-хранитель. С таким питомцем не пропадешь!

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Метки: видео   животные   интересно   камера наблюдения   ретривер   собаки   
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6  комментариев
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5k
Pravednik84 Полчаса назад
Мне б такую собаку, может и не женился бы никогда)))))))
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lem02 2 минуты назад
Добрей породы не сыскать. Ну, разве что сенбернары. Обожаю Ретриверов, хотя сам пуделевод.
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270
Nane First NameLast 51 минуту назад
Собака просто ипацца хотела. Так что не нада сову на глобус, так сказать. Видели мы как собаки над пьянчугами дрыгаются.
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1k
Дарвин и аморальная премия Nane First NameLast Полчаса назад
Ты видно так и на свет появился,когда твоя мама однажды пьяная домой вернулась.....
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270
Nane First NameLast Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Мудило, что ты так хамишь? У вас телефоны на уроках не забирают? Смотри какое хамло растёт!
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1k
Дарвин и аморальная премия Nane First NameLast Минуту назад
Та ладно,не нервничай,скажи:гав
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