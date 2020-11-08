Компания BMW создала первый электрический вингсьют и провела его испытания

Идея электрического вингсьюта пришла к Зальцманну в 2017 году. Она начиналась с эскизов, которые превратились в цифровые модели, а затем и в первый прототип.



"Самый первый был сделан из картона, - рассказывает Зальцманн. - Изначально мы собирались поставить двигательную установку на спину. Но после подготовки чертежей и обсуждения со специалистами по аэродинамике решили переместить установку вперед".



Затем Питер Зальцманн увлек своим проектом компанию BMW, которая предоставила необходимые инструменты для создания электрического костюма-крыла и системы управления им.