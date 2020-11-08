Компания BMW создала первый электрический вингсьют и провела его испытания

Парашютист Питер Зальцманн и компания BMW создали электрический вингсьют (костюм-крыло). В систему входит нагрудное крепление, на котором установлены два пропеллера, развивающих мощность 7,5 кВт и скорость около 25000 об/мин. Мощность регулируется специальным устройством, расположенным на левом рукаве костюма. При толчке вингсьют развивает скорость 300 км/ч за пять минут.
Компания BMW поднимает любителей свободного пилотирования и экстремального спорта на новые высоты. Новый электрический вингсьют позволяет развить скорость в три раза большую, чем обычные костюмы, достигающие лишь 100 км/ч.
Дизайн устройства - детище профессионального парашютист Питера Зальцманна, работавшего в связке с немецким автопроизводителем.
Дизайн устройства - детище профессионального парашютист Питера Зальцманна, работавшего в связке с немецким автопроизводителем.
Идея электрического вингсьюта пришла к Зальцманну в 2017 году. Она начиналась с эскизов, которые превратились в цифровые модели, а затем и в первый прототип.
"Самый первый был сделан из картона, - рассказывает Зальцманн. - Изначально мы собирались поставить двигательную установку на спину. Но после подготовки чертежей и обсуждения со специалистами по аэродинамике решили переместить установку вперед".
Затем Питер Зальцманн увлек своим проектом компанию BMW, которая предоставила необходимые инструменты для создания электрического костюма-крыла и системы управления им.
"Самый первый был сделан из картона, - рассказывает Зальцманн. - Изначально мы собирались поставить двигательную установку на спину. Но после подготовки чертежей и обсуждения со специалистами по аэродинамике решили переместить установку вперед".
Затем Питер Зальцманн увлек своим проектом компанию BMW, которая предоставила необходимые инструменты для создания электрического костюма-крыла и системы управления им.
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Первая серия испытательных полетов была проведена в горизонтальной аэродинамической трубе BMW AEROLAB для проверки конструкции перед ее поднятием в небо.
Зальцманн выполнил более 30 тестовых прыжков в высокотехнологичном вингсьюте, и тогда пришло время поднять его в небо.
Зальцманн выполнил более 30 тестовых прыжков в высокотехнологичном вингсьюте, и тогда пришло время поднять его в небо.
Первые летные испытания чудо-устройства прошли в районе Альп. Зальцманна подняли на высоту 3 километра над горным хребтом.
Прыжок состоялся недалеко от пиков Драй-Брюдер в горном массиве Высокий Тауэрн в Альпах, в котором участвовали Зальцманн и два других смельчака в вингсьютах.
С помощью электропривода Зальцманн разогнался быстрее, чем двое других, и смог перелететь вершину в крутом полете.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вингсьют инновация интересно костюм-крыло пилотирование технологии экстремальный полет экстремальный спорт
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