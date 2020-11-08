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Компания BMW создала первый электрический вингсьют и провела его испытания

Компания BMW создала первый электрический вингсьют и провела его испытания (8 фото)

Автор:
08 ноября 2020 11:45
Сообщество : Наука
Метки: вингсьют   инновация   интересно   костюм-крыло   пилотирование   технологии   экстремальный полет   экстремальный спорт   
1077
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Парашютист Питер Зальцманн и компания BMW создали электрический вингсьют (костюм-крыло). В систему входит нагрудное крепление, на котором установлены два пропеллера, развивающих мощность 7,5 кВт и скорость около 25000 об/мин. Мощность регулируется специальным устройством, расположенным на левом рукаве костюма. При толчке вингсьют развивает скорость 300 км/ч за пять минут.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вингсьют   инновация   интересно   костюм-крыло   пилотирование   технологии   экстремальный полет   экстремальный спорт   
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7  комментариев
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8k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Что за выхлоп сзади тянется? Тут или электродвигатели на бензине работают или у вингсьютовца что-то подгорает.
Что за выхлоп сзади тянется? Тут или электродвигатели на бензине работают или у вингсьютовца что-то подгорает.
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6k
Вася 2 часа назад
автор, нахрена эти фото, когда есть видео ??
Ссылка www.youtube.com
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9k
Денис Трубочкин 2 часа назад
Молодцы! Вперед идут.
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277
Безумный Макс 2 часа назад
Хорошая мясорубка, высокооборотная...
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6k
Doomer 3 часа назад
И-и? Там и без двигла скорость больше 200 км/ч. А с двиглом скорости для горизонтального полёта хватает или так и продолжают сыпаться вниз только немного медленнее?
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